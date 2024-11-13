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مساعدة وزير الخارجية: ضرورة الاهتمام بذوي الإعاقة أوقات السلم والحرب

11/13/2024 3:16:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 13 - 11 (كونا) -- أكدت مساعدة وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر الصباح اليوم الأربعاء أهمية إيلاء المزيد من الاهتمام إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات النزاع وأوقات السلم والحرب.
جاء ذلك في كلمة ألقتها السفيرة الشيخة جواهر الصباح أمام المؤتمر الإقليمي التحضيري للقمة العالمية للإعاقة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا التي ستعقد في العاصمة الألمانية برلين العام المقبل.
وتستمر أعمال المؤتمر التحضيري للقمة اليوم وغدا في العاصمة الأردنية عمان بمشاركة دولية وإقليمية وعربية واسعة بتنظيم من المجلس الأعلى الأردني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشددت السفيرة جواهر الصباح في كلمتها على أنه في الوقت الذي لا يزال فيه ذوو الإعاقة يعانون التهميش وانعدام الخدمات في أوقات السلم تتفاقم معاناتهم في أوقات الحرب ويصبحون أكثر عرضة للخطر والانتهاكات داعية إلى حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كل الظروف.
وقالت "إننا في دولة الكويت نعرب عن بالغ قلقنا إزاء ما يتعرض له الأشقاء من الأشخاص ذوو الإعاقة في مناطق النزاع كقطاع غزة ولبنان والسودان وندعو في هذا الصدد المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية هذه الفئة الضعيفة وتأمين الحماية اللازمة لها وضمان وصول المساعدات الإنسانية إليها والعمل على دمج احتياجاتها في الإغاثة وإعادة الإعمار.
وأكدت أن دولة الكويت انطلاقا من ايمانها الراسخ بحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية وضعت استراتيجية شاملة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف جوانب الحياة تركزت على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والترفيه والرياضة.
وأشارت إلى أن انعقاد هذا المؤتمر في هذا التوقيت دليل على الاهتمام الدولي المتزايد بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وسعي المجتمع الدولي الحثيث نحو توفير بيئة دامجة وممكنة لهم.
ولفتت مساعدة وزير الخارجية إلى أن دولة الكويت أصدرت القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي بدوره أسس الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة كشخصية اعتبارية مستقلة تعنى برعاية حقوق هذه الفئة ما يضمن لهم حياة كريمة يتمتعون فيها بكافة حقوقهم المدنية والسياسية على قدم المساواة مع الآخرين.
وأشارت إلى أن دولة الكويت انضمت إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2013 وقدمت تقريرها الوطني الأول إلى اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأمم المتحدة في مدينة جنيف في عام 2019.
وذكرت انه جرى إطلاق عدد من المبادرات المهمة ضمن خطة برنامج عمل الحكومة (2022-2026) ومن بينها تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل ودمجهم في المجتمع وتشجيعهم على المشاركة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت الى أن دولة الكويت وفرت فرص التدريب والتوظيف في القطاعين الحكومي والخاص عبر مبادرة (شركاء في توظيفهم) والتي شملت تدريب 258 شابا وشابة من ذوي الإعاقة وتم توظيف 112 منهم.
وأشارت إلى القانون رقم 8 لسنة 2010 الذي يلزم "تعيين نسبة 4 بالمئة" لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في الجهات الحكومية والخاصة كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 305 لعام 2024 بإطلاق جائزة حضرة صاحب السمو أمير البلاد للإبداع للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت أن دولة الكويت تعمل مع أسر الأشخاص ذوي الإعاقة كشركاء أساسيين في الجهود المستمرة لتمكين أطفالهم وتحرص على تمكين الأسر من أداء دورها بشكل كامل وفعال.
وأشارت إلى أن الدولة قدمت دعما ماليا ومؤسساتيا لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مخصصات مالية وتسهيلات في الحصول على الوظيفة بالإضافة إلى تقديم المساعدات الإسكانية وخصصت أيضا دعما خاصا للأسر من خلال الخدمات الإلكترونية مثل طلبات تسوية التقاعد والاستعانة بالخادم أو السائق. (النهاية)

ع م ن / ه س ص



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