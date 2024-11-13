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إرشاد مكاني بلغات في المسجد الحرام

11/13/2024 3:14:37 PM
(MENAFN- Al Watan) تقدّم الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عددًا من الخدمات المتنوعة ذات التقنية المتقدمة في المسجد الحرام، وذلك وفق أحدث الأساليب الحديثة والبرامج الذكية للتسهيل والتيسير على ضيوف الرحمن في أداء مناسكهم وعباداتهم.
وتتيح الخريطة التفاعلية للإرشاد المكاني باللغات العالمية في المسجد الحرام وساحاته التعرُّف على مواقع الخدمات في البيت العتيق، وذلك بلغات عدة في عددٍ من المواقع التي تشمل: مواقع توزيع العربات ومكاتب الإرشاد، ونقاط تعبئة ماء زمزم، ومكاتب المفقودات ورعاية التائهين، ودورات المياه، إضافة إلى مواقع المراكز الصحية.
ومن الخدمات التي تقدمها الهيئة: أساور للأطفال تسهل عملية العثور عليهم من خلال توفير معلومات الاتصال بذويهم تحت شعار ((طفلك بأمان في المسجد الحرام))، حيث تتوفر في باب أجياد 3 وباب الملك فهد 79.

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