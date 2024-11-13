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وزير الداخلية يرعى الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

11/13/2024 3:14:37 PM
(MENAFN- Al Watan) رعى وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اليوم، الحفل السنوي للجامعة، وتخريج 259 طالباً وطالبة من 7 دول عربية من الدفعة 42، وذلك بمقر الجامعة في مدينة الرياض.
وألقى وزير الداخلية خلال الحفل كلمة رفع فيها الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على ما يولونه من رعاية ودعم لهذه الجامعة العربية الأمنية الرائدة؛ ما مكنها من الوصول إلى مكانتها المستحقة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد الأمير عبدالعزيز بن سعود أن مجلس وزراء الداخلية العرب يبذل جهوداً كبيرة منذ نشأته لتعزيز التعاون العربي في المجال الأمني، عادًا سموه المجلس بجهازيه الأمانة العامة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أنموذجًا للمنظمات العربية الناجحة قياساً على إنجاز الخطط والإستراتيجيات التي أقرها وتابع تنفيذها على مدار أكثر من أربعة عقود، إضافةً إلى تعزيزه التنسيق بين الأجهزة الأمنية العربية، بجانب جهوده الكبيرة في توطيد العلاقات مع المنظمات الدولية المعنية بالشأن الأمني بهدف الحفاظ على أمن الإنسان العربي والحد من الجريمة في المنطقة العربية.
وتطرق الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف إلى اهتمام المملكة البالغ بأعمال مجلس وزراء الداخلية العرب؛ مما أسهم في تحقيق أهدافه، حيث دعمت أعمال أمانته العامة، واستضافت ووفرت كافة سبل النجاح لجهازه العلمي المتمثل في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، إيماناً منها بأهمية العمل العربي المشترك، وامتداداً لنهجها الثابت في تعزيز التضامن العربي وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة العربية.
وأضاف وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية: واثقون بأن التحديات الأمنية التي تتعرض لها المنطقة لن تحول دون استمرار جهودنا المشتركة، ومواصلة مسيرتنا للحفاظ على الأمن بما يعود بالرخاء والازدهار على دولنا العربية وتحقيق آمالها وتطلعاتها.
وتابع: إن الاستثمار في الإنسان هو أعظم استثمار للمستقبل، وهذا ما سعى إليه المغفور له - بإذن الله تعالى - الأمير نايف بن عبدالعزيز مؤسس هذه الجامعة التي تحمل اسمه تقديراً من الدول العربية لجهوده ورؤيته، فقد أولى هذه الجامعة اهتمامه ورعايته منذ تأسيسها وحتى وفاته رحمه الله، ويسعدنا أن نرى أثر ذلك في خريجي هذه الجامعة منذ بدأت مسيرتها الأولى، كما نراها في الخريجين الذين نحتفي بهم اليوم، وهم يبدأون مرحلة جديدة من حياتهم في خدمة أوطانهم العربية.
واختتم الوزير كلمته بتهنئة الخريجين والخريجات راجيًا لهم التوفيق في خدمة مجتمعاتهم وأوطانهم، معربًا عن شكره لمنسوبي الجامعة على جهودهم المبذولة، متمنيًا لهم المزيد من التوفيق والنجاح.
وكان رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد البنيان قد ألقى كلمة خلال الحفل رفع فيها الشكر لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ على ما تلقاه الجامعة من دعم مستمر.
وأوضح أن الجامعة تستعد لإطلاقِ خطتها الإستراتيجية الجديدة للوصول إلى الريادة في مجال العلومِ الأمنية، وهي تستندُ إلى مسيرةٍ ممتدة منذ تأسيسها في عام 1978م.
وأشار إلى أن الجامعة نفَّذَت خلال السنوات الماضية مخرجات الإستراتيجيات والخطط الأمنية العربية المعتمدة من مجلس وزراءِ الداخلية العرب، وأهلت العديد من القيادات والكوادر العربية، وقدمت مجموعة كبيرة من الدراسات، كما تُوِّجَتْ جهود الجامعة باختيارها للانضمام إلى أهم التجمعات الدولية في مجال عملها ضمن نخبة محدودة من مؤسسات التعليم الأمني العالمية.
وأكد أن الجامعة - بفضل الله - ثم الدعم الذي تلقاه من سمو رئيس المجلس الأعلى للجامعة، حصلت هذا العام على الاعتماد المؤسسي الكامل من هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية.
عقب ذلك شاهد الوزير عرضًا مرئيًا عن أبرز ملامح إستراتيجية الجامعة 2025 ــ 2029م.
ثم ألقى معالي وزير العدل في المملكة المغربية السيد عبداللطيف وهبي، كلمة أكد فيها أن المملكة العربية السعودية بصفتها دولة المقر لجامعة نايف العربية ظلت تؤدي دورًا محوريًا في تطوير هذه الجامعة، حتى أصبحت على الشكل الذي نراه اليوم محتضنة لعدة كليات ومراكز علمية، من خلال دعمها المادي واللوجيستي لتقوم الجامعة بالمهام المنوطة بها بجودة وإتقان.
ونوه إلى أن حفل التخرج في دورته 42 يعد مثالًا للعمل الجاد والكبير الذي يقوم به منسوبو هذه الجامعة، التي أسهمت في بناء قدرات أجهزة إنفاذ القانون، وإعداد قادة وخبراء متخصصين في مجالات أمنية متعددة مواكبة للتطور السريع والتحديات المتسارعة.
وكان للخريجين كلمة عبروا خلالها عن شكرهم وتقديرهم لسمو الأمير عبد العزيز بن سعود على حضوره حفل تخرجهم، بعد ذلك أعلنت نتيجة الدفعة 42 لخريجي الجامعة لعام 2023 - 2024م، وكرَّم سموه أوائل

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