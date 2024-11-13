163 حديقة عامة وساحة بلدية مفتوحة

(MENAFN
- Al Watan)
تضم منطقة تبوك أكثر من 163 حديقة وساحة بلدية نفذتها أمانة المنطقة، بالقرب من الطرق الرئيسة وداخل الأحياء السكنية؛ بهدف توفير متنفس طبيعي للسكان، إيمانًا منها بأهمية زيادة الرقعة الخضراء في المنطقة لما لها من إيجابيات متنوعة؛ أبرزها تحقيق التوازن البيئي، وإضفاء القيمة الجمالية للمكان، وتحسين المشهد الحضري.
وأكدت الأمانة حرصها على توفير بيئة ملائمة لمرتادي الحدائق من جميع النواحي، حيث عملت على تجهيز 72 حديقة في مدينة تبوك، و31 مضمارًا للمشاة، إلى جانب 11 حديقة مجهزة بأحدث التجهيزات لخدمة ذوي الإعاقة، من خلال العديد من الخدمات والمرافق العامة التي تُمكن جميع شرائح المجتمع من قضاء أوقاتهم بمتعة تجمع ما بين الترفيه والرياضة.
ودعت أمانة منطقة تبوك أهالي المنطقة وزائريها والمقيمين فيها، إلى المحافظة على الحدائق العامة والساحات البلدية، وذلك عبر التزامهم بالإرشادات والتعليمات الكفيلة باستدامة جمالها واستمرارها مقصدًا رئيسيًا للجميع.
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