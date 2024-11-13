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163 حديقة عامة وساحة بلدية مفتوحة

11/13/2024 3:14:36 PM
(MENAFN- Al Watan) تضم منطقة تبوك أكثر من 163 حديقة وساحة بلدية نفذتها أمانة المنطقة، بالقرب من الطرق الرئيسة وداخل الأحياء السكنية؛ بهدف توفير متنفس طبيعي للسكان، إيمانًا منها بأهمية زيادة الرقعة الخضراء في المنطقة لما لها من إيجابيات متنوعة؛ أبرزها تحقيق التوازن البيئي، وإضفاء القيمة الجمالية للمكان، وتحسين المشهد الحضري.
وأكدت الأمانة حرصها على توفير بيئة ملائمة لمرتادي الحدائق من جميع النواحي، حيث عملت على تجهيز 72 حديقة في مدينة تبوك، و31 مضمارًا للمشاة، إلى جانب 11 حديقة مجهزة بأحدث التجهيزات لخدمة ذوي الإعاقة، من خلال العديد من الخدمات والمرافق العامة التي تُمكن جميع شرائح المجتمع من قضاء أوقاتهم بمتعة تجمع ما بين الترفيه والرياضة.
ودعت أمانة منطقة تبوك أهالي المنطقة وزائريها والمقيمين فيها، إلى المحافظة على الحدائق العامة والساحات البلدية، وذلك عبر التزامهم بالإرشادات والتعليمات الكفيلة باستدامة جمالها واستمرارها مقصدًا رئيسيًا للجميع.

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