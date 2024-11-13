أمانة جدة تزيل 34 مظلة مخالفة

(MENAFN
- Al Watan)
في إطار جهود أمانة محافظة جدة لتصحيح المخالفات وتحسين المشهد الحضري ضمن نطاق ذهبان، باشرت بلدية ذهبان الفرعية حملة ميدانية أسفرت عن إزالة 34 مظلة مخالفة وضعت في مواقع غير مخصصة، وذلك للحد من المظاهر العشوائية وتعزيز التنظيم.
وأوضح رئيس بلدية ذهبان، عبد الله حمود مباركي، أن هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تنفذها الفرق الرقابية التابعة للبلدية لمواجهة المخالفات وإزالتها، مؤكدًا استمرار البلدية في تكثيف حملات الرقابة لضمان الالتزام بالأنظمة وحماية المظهر العام.
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