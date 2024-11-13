Thursday, 14 November 2024 03:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أمانة جدة تزيل 34 مظلة مخالفة

11/13/2024 3:14:36 PM
(MENAFN- Al Watan) في إطار جهود أمانة محافظة جدة لتصحيح المخالفات وتحسين المشهد الحضري ضمن نطاق ذهبان، باشرت بلدية ذهبان الفرعية حملة ميدانية أسفرت عن إزالة 34 مظلة مخالفة وضعت في مواقع غير مخصصة، وذلك للحد من المظاهر العشوائية وتعزيز التنظيم.
وأوضح رئيس بلدية ذهبان، عبد الله حمود مباركي، أن هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تنفذها الفرق الرقابية التابعة للبلدية لمواجهة المخالفات وإزالتها، مؤكدًا استمرار البلدية في تكثيف حملات الرقابة لضمان الالتزام بالأنظمة وحماية المظهر العام.

MENAFN13112024000089011017ID1108883157

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث