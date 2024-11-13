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أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الأربعاء

11/13/2024 3:13:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 3122طنا، منها 2104 أطنان من الخضار، و783طن فواكه، و 234 طنا من الورقيات.


وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15 و 25، والبصل الناشف بين 25 و35 قرشا، والبطاطا بين 40 و 70 قرشا، والبندورة بين 10 و 35 قرشا، والجزر بين 35 و50 قرشا، والخيار بين 15 و35 قرشا، والزهرة بين 20 و30 قرشا، والليمون بين 25 و50 قرشا، والموز البلدي بين 40 و65 قرشا.-(بترا)

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