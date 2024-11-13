أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الأربعاء

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 3122طنا، منها 2104 أطنان من الخضار، و783طن فواكه، و 234 طنا من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15 و 25، والبصل الناشف بين 25 و35 قرشا، والبطاطا بين 40 و 70 قرشا، والبندورة بين 10 و 35 قرشا، والجزر بين 35 و50 قرشا، والخيار بين 15 و35 قرشا، والزهرة بين 20 و30 قرشا، والليمون بين 25 و50 قرشا، والموز البلدي بين 40 و65 قرشا.-(بترا)
MENAFN13112024000072011014ID1108883139
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.