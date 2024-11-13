أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الأربعاء

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 3122طنا، منها 2104 أطنان من الخضار، و783طن فواكه، و 234 طنا من الورقيات.



وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15 و 25، والبصل الناشف بين 25 و35 قرشا، والبطاطا بين 40 و 70 قرشا، والبندورة بين 10 و 35 قرشا، والجزر بين 35 و50 قرشا، والخيار بين 15 و35 قرشا، والزهرة بين 20 و30 قرشا، والليمون بين 25 و50 قرشا، والموز البلدي بين 40 و65 قرشا.-(بترا)