أوابك: السوق النفطية تتأثر بحالة من عدم اليقين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) جمال اللوغاني إن السوق النفطية محاطة بحالة من عدم اليقين يصعب معها تحديد مستوى معين قد تصله أسعار النفط الخام.
وأضاف اللوغاني خلال إصدار المنظمة أمس الثلاثاء تقريرها ربع السنوي الثالث لعام 2024 حول الأوضاع البترولية العالمية، إن الأسعار الفورية للنفط الخام تراجعت خلال آب وأيلول الماضيين، متأثرة بتزايد عمليات بيع العقود في الأسواق الآجلة للنفط الخام والتوقعات السلبية بشأن سوق النفط الخام في الأمد القريب، وضعف هوامش التكرير في جميع المراكز الرئيسية، إضافة الى تباطؤ الطلب خلال موسم صيانة المصافي، وزيادة توافر النفط الخام الخفيف منخفض الكبريت في حوض الأطلسي.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عنه قوله "إن متوسط الأسعار الفورية لسلسلة خامات (أوبك) على أساس فصلي انخفض بنسبة 6ر7 بالمئة مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 8ر78 دولار للبرميل، في حين سجلت عقود خام برنت خسائر فصلية هي الأكبر لها في عام بلغت نسبتها نحو 17 بالمئة، كما سجلت عقود خام غرب تكساس الأميركي أكبر خسائر فصلية لها منذ الربع الثالث لعام 2023 إذ بلغت نسبتها نحو 16 بالمئة خلال نفس الفترة".
وأشار إلى أن الإمدادات النفطية العالمية (نفط خام وسوائل الغاز الطبيعي) شهدت انخفاضا بنسبة 4 بالمئة في الربع الثالث من 2024 مقارنة بالربع السابق لتصل إلى 102 مليون برميل يوميا.
وفيما يتعلق بالطلب العالمي على النفط، لفت اللوغاني إلى أنه شهد ارتفاعا بنسبة 3ر1 بالمئة على أساس فصلي ليصل إلى 104.7 مليون برميل يوميا بدعم رئيسي من ارتفاع الطلب في دول الأمريكتين ودول منطقة الشرق الأوسط والصين وروسيا وأفريقيا.
وقال، إن إجمالي المخزونات النفطية العالمية التجارية والاستراتيجية انخفض بنسبة 0.2 بالمئة على أساس فصلي ليصل إلى نحو 9.2 مليار برميل نهاية الربع الثالث 2024.
وفيما يخص التطورات المتعلقة بتغير المناخ، أشار الى أن الانبعاثات العالمية من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سجلت رقما قياسيا جديدا بلغ 57.1 جيجا طن عام 2023، وتطور موسم الأعاصير الأطلسية لعام 2024 بشكل سريع ليصبح أحد أكثر المواسم نشاطا وكثافة في التاريخ الحديث، قائلا "بدون تخفيضات جذرية في انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي قد يواجه العالم ارتفاعا بدرجات حرارة الأرض بمقدار 1ر3 درجة مئوية".
كما أشار إلى وصول الطلب العالمي على الهيدروجين إلى مستوى قياسي جديد تجاوز 97 مليون طن عام 2023، مؤكدًا أن منطقة الشرق الأوسط شهدت نموا ملحوظا في الطلب بأكثر من 6 بالمئة على أساس سنوي بدعم من ارتفاع الطللب عليه في صناعة التكرير وصناعة الميثانول.
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