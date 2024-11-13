أوابك: السوق النفطية تتأثر بحالة من عدم اليقين

قال الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) جمال اللوغاني إن السوق النفطية محاطة بحالة من عدم اليقين يصعب معها تحديد مستوى معين قد تصله أسعار النفط الخام.



وأضاف اللوغاني خلال إصدار المنظمة أمس الثلاثاء تقريرها ربع السنوي الثالث لعام 2024 حول الأوضاع البترولية العالمية، إن الأسعار الفورية للنفط الخام تراجعت خلال آب وأيلول الماضيين، متأثرة بتزايد عمليات بيع العقود في الأسواق الآجلة للنفط الخام والتوقعات السلبية بشأن سوق النفط الخام في الأمد القريب، وضعف هوامش التكرير في جميع المراكز الرئيسية، إضافة الى تباطؤ الطلب خلال موسم صيانة المصافي، وزيادة توافر النفط الخام الخفيف منخفض الكبريت في حوض الأطلسي.



ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عنه قوله "إن متوسط الأسعار الفورية لسلسلة خامات (أوبك) على أساس فصلي انخفض بنسبة 6ر7 بالمئة مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 8ر78 دولار للبرميل، في حين سجلت عقود خام برنت خسائر فصلية هي الأكبر لها في عام بلغت نسبتها نحو 17 بالمئة، كما سجلت عقود خام غرب تكساس الأميركي أكبر خسائر فصلية لها منذ الربع الثالث لعام 2023 إذ بلغت نسبتها نحو 16 بالمئة خلال نفس الفترة".



وأشار إلى أن الإمدادات النفطية العالمية (نفط خام وسوائل الغاز الطبيعي) شهدت انخفاضا بنسبة 4 بالمئة في الربع الثالث من 2024 مقارنة بالربع السابق لتصل إلى 102 مليون برميل يوميا.



وفيما يتعلق بالطلب العالمي على النفط، لفت اللوغاني إلى أنه شهد ارتفاعا بنسبة 3ر1 بالمئة على أساس فصلي ليصل إلى 104.7 مليون برميل يوميا بدعم رئيسي من ارتفاع الطلب في دول الأمريكتين ودول منطقة الشرق الأوسط والصين وروسيا وأفريقيا.



وقال، إن إجمالي المخزونات النفطية العالمية التجارية والاستراتيجية انخفض بنسبة 0.2 بالمئة على أساس فصلي ليصل إلى نحو 9.2 مليار برميل نهاية الربع الثالث 2024.



وفيما يخص التطورات المتعلقة بتغير المناخ، أشار الى أن الانبعاثات العالمية من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سجلت رقما قياسيا جديدا بلغ 57.1 جيجا طن عام 2023، وتطور موسم الأعاصير الأطلسية لعام 2024 بشكل سريع ليصبح أحد أكثر المواسم نشاطا وكثافة في التاريخ الحديث، قائلا "بدون تخفيضات جذرية في انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي قد يواجه العالم ارتفاعا بدرجات حرارة الأرض بمقدار 1ر3 درجة مئوية".



كما أشار إلى وصول الطلب العالمي على الهيدروجين إلى مستوى قياسي جديد تجاوز 97 مليون طن عام 2023، مؤكدًا أن منطقة الشرق الأوسط شهدت نموا ملحوظا في الطلب بأكثر من 6 بالمئة على أساس سنوي بدعم من ارتفاع الطللب عليه في صناعة التكرير وصناعة الميثانول.