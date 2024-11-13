بنك الاتحاد يختتم النسخة السادسة من رنامج شروق لتسهيل العودة إلى سوق العمل

عمان، الأردن – 7 تشرين الثاني 2024



احتفل بنك الاتحاد بتخريج السيدات المشاركات في النسخة السادسة من برنامج شروق لتسهيل العودة إلى سوق العمل، والذي يهدف لتمكين السيدات من خلال إعادة تأهيلهن لسوق العمل بعد الانقطاع الاختياري عن العمل. وتم اختتام نسخة هذا العام بنجاح بمشاركة 37 سيدة، اكتسبن مهارات قيّمة تمكّنهن من العودة بثقة أكبر وحضور أقوى إلى مسيرتهن المهنية.



يوفر برنامج شروق لتسهيل العودة إلى سوق العمل مساراً شاملاً يركز على تزويد المشاركات بالمهارات الأساسية والدعم المعنوي اللازم لتمكينهن من مواجهة تحديات سوق العمل. وخلال البرنامج، حظيت المشاركات بفرص تدريبية عملية وتوجيه مكثف قاده بنك الاتحاد بدعم من شبكة من الشركاء المميزين. كما أتاح البرنامج للمشاركات الانضمام إلى شبكة شروق، وهو مجتمع نابض بالسيدات الملهمات يهدف لتبادل الخبرات والرؤى المهنية، مما يعزز فرص النمو والنجاح لديهن.



وجاءت نسخة هذا العام بالتعاون مع شركاء يشاركون بنك الاتحاد رؤيته في دعم المرأة، ومنهم مؤسسة ولي العهد، وشركة PwC الشرق الأوسط، وأدوية الحكمة، وأمنية، وطلبات، ومجموعة نقل، وشركة Better Business، وصندوق الأمان، ومجموعة عليان، وشركةDigitales . ويعكس هذا التعاون التزام بنك الاتحاد بتحقيق رؤية الأردن في تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية، ويؤكد دوره الفاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالعمل اللائق والمساواة بين الجنسين.



منذ إطلاقه، ساعد برنامج شروق لتسهيل العودة إلى سوق العمل أكثر من 150 سيدة على العودة إلى مسارهن المهني، حيث نجحت 45% من الخريجات في إيجاد فرص عمل أو تأسيس مشاريعهن الخاصة، مما يؤكد تأثير البرنامج الإيجابي على حياة السيدات وتمكينهن من المساهمة الفعّالة في الاقتصاد الوطني.



وقالت راية سنقرط، إحدى خريجات هذا العام: "كان برنامج شروق لتسهيل العودة إلى سوق العمل محطة فارقة في حياتي المهنية. لقد أتاح لي اكتساب مهارات جديدة والتواصل مع شبكة داعمة من السيدات المتميزات، ما أعاد لي الثقة وأضاء لي الطريق للمضي قُدماً."



يُعد برنامج شروق لتسهيل العودة إلى سوق العمل جزءاً من مجموعة متكاملة من الحلول البنكية والخدمات غير المالية التي يقدمها برنامج شروق للسيدات، والتي تهدف إلى دعم المرأة الأردنية وتعزيز استقلالها المالي. ومنذ إطلاق البرنامج في عام 2014، يسعى بنك الاتحاد من خلاله إلى تلبية احتياجات السيدات البنكية وقيادتهنّ نحو مستقبل مالي آمن ومستدام.



نبذة عن بنك الاتحاد

بنك الاتحاد هو مؤسسة مصرفية ومالية تركّز جهودها على خدمة العملاء منذ عام 1987. تحتل مجموعة بنك الاتحاد مكانة بارزة في الأردن وتتكون من عدة شركات، من ضمنها شركة وساطة مالية (الاتحاد للوساطة المالية)، وشركة تأجير تمويلي (الاتحاد للتأجير التمويلي). كما يمتلك بنك الاتحاد حصة نسبتها 10٪ من البنك الوطني في فلسطين ويشغل مقعداً في مجلس إدارته. وفي عام 2017، استحوذ بنك الاتحاد على حصة مسيطرة من الأسهم في بنك صفوة الإسلامي.

