تفاصيل مبادرة البنوك لشراء الشقق

أعلنت جمعية البنوك في الأردن اليوم الأربعاء، عن إطلاق مبادرة وطنية كبرى تهدف إلى دعم المواطنين الأردنيين من خلال توفير قروض وتمويلات حصرية لمشتري الشقق السكنية الجاهزة لأول مرة، وذلك في خطوة تعتبر هي الأكبر من نوعها على مستوى القطاع المصرفي الأردني.



وجاء هذا الإعلان من قبل رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن، باسم خليل السالم، خلال مؤتمر صحفي، والذي كشف خلال عن تفاصيل هذه المبادرة وأهميتها وآثارها الإيجابية الكبيرة على المجتمع والاقتصاد الأردني.



وأكد السالم أن هذه المبادرة جاءت تلبيةً لتوجيهات صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم - حفظه الله ورعاه - والذي يؤكد دوماً على أهمية دعم المواطن الأردني وتحسين مستوى معيشته. كما بين السالم أن المبادرة تتماشى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي ومع توجهات الحكومة الأردنية والتدابير التحفيزية التي أعلنت عنها مؤخراً لتحفيز الاقتصاد الوطني ودعم قطاع الإسكان، موضحاً أن هذه الخطوة تأتي في إطار الشراكة الفعّالة التي تجمع القطاع المصرفي الأردني مع كافة الجهود الوطنية الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.



وأشار السالم أن قيمة المبادرة تبلغ 200 مليون دينار أردني، وستتولى البنوك في الأردن تخصيصها من خلال منتج ائتماني مخصص للمواطنين الذين لم يسبق لهم شراء شقق سكنية، مما سيتيح الفرصة أمام شريحة واسعة من الأردنيين لامتلاك شققهم الخاصة. وأضاف السالم أن هذه المبادرة تعتبر جزءاً من التزام الجمعية والبنوك الأعضاء فيها بدعم الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الأمان للمواطنين الأردنيين.



وقال السالم أن القروض ستقدم بشروط سداد مرنة تمتد حتى 25 عاماً، وبنسبة فائدة 4.99% وتبقى ثابتة خلال السنوات الثلاث الأولى من فترة القرض، وذلك دعماً للمواطنين وتخفيفاً للأعباء المالية عنهم.



وتحدث رئيس الجمعية عن الأثر المتوقع للمبادرة على الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أنها ستسهم في تحفيز قطاع الإسكان، وستنعكس إيجابياً على قطاعات اقتصادية متعددة مرتبطة بقطاع الإسكان. مضيفاً أن هذا من شأنه أن يدعم النمو الاقتصادي الشامل، ويؤدي إلى تحقيق مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للمجتمع الأردني بأكمله.



وأعرب رئيس الجمعية عن امتنانه وتقديره للبنوك الأعضاء التي شاركت في هذه المبادرة واستجابت بشكل إيجابي لأهدافها النبيلة. وأكد أن البنوك ستقوم بالإعلان عن تفاصيل هذه المبادرة من خلال مواقعها الرسمية لضمان وصول المعلومات إلى جميع المستفيدين المحتملين. كما شكر الحضور على مشاركتهم ودعمهم، معرباً عن تطلعه للتعاون مع كافة الجهات المعنية لضمان نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها بما يترجم رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في بناء مستقبل أفضل لجميع الأردنيين.



وتعتبر هذه المبادرة إضافة هامة إلى سلسلة المبادرات التي أطلقتها البنوك الأردنية في السنوات الماضية، والتي تسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث سبق للبنوك الأردنية إطلاق العديد من المبادرات مثل صندوق رأس المال والاستثمار الأردني وصناديق دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى دعم قطاعي الصحة والتعليم والعديد من البرامج الاجتماعية الأخرى التي تعود بالفائدة على مختلف فئات المجتمع الأردني.



من جانبه، استعرض مدير عام جمعية البنوك في الأردن، الدكتور ماهر المحروق، التفاصيل التي تتضمن عليها المبادرة. مبيناً أنها تهدف إلى تيسير امتلاك الشقق السكنية للمواطنين الذين يشترون للمرة الأولى.



وأوضح المحروق أن المبادرة تتضمن تقديم منتج تمويلي بمزايا تفضيلية لمشتري الشقق السكنية لأول مرة، حيث يشمل القرض معدل فائدة ثابت بنسبة 4.99% خلال السنوات الثلاث الأولى، ما يمنح المواطنين فرصة للتمويل بتكلفة منخفضة تساعدهم في تحقيق الاستقرار. وتصل فترة السداد في هذه المبادرة إلى 25 عاماً، ما يتيح للمستفيدين مرونة كبيرة في التسديد، وتخفيف الأعباء المالية عنهم على المدى الطويل.



وبين المحروق أن المبادرة تستهدف عدة فئات من المواطنين، منها العاملون في القطاعين العام وشبه العام، والشركات الخاصة، وأصحاب المهن الحرة، حيث تتاح لهم فرصة الحصول على قرض يصل إلى 150 ألف دينار أردني بنسبة تمويل تصل إلى 100%، ما يضمن تمويلاً كاملاً للمستفيدين وفقاً لشروط ميسرة. كما حُدد سقف الدخل الشهري للعميل عند 2500 دينار أردني، ما يعزز من إمكانية الاستفادة للأسر ذات الدخل المتوسط.



وأكد المحروق أن البنوك المشاركة في المبادرة قد خصصت ما يقارب 200 مليون دينار أردني لدعم هذه الخطوة، موزعة وفقاً لنسبة موجودات كل بنك من إجمالي البنوك المشاركة، ما يعكس التزام القطاع المصرفي بدعم التنمية المستدامة وتحفيز الاقتصاد الوطني.



وأضاف المحروق أن المبادرة تشمل عدداً من الشروط لضمان الاستفادة العادلة، منها أن يكون العميل مشترياً للشقة لأول مرة، وألا تتجاوز نسبة العبء المالي عليه 55% من دخله الشهري، إضافة إلى اشتراط تقديم كشف من دائرة الأراضي يثبت عدم وجود أي شقق سكنية باسم العميل أو زوجته. مؤكداً أن المبادرة تستثني حالات التنازل بين أقارب من الدرجة الأولى، وتستثني التمويل الزوج أو الزوجة اللذان يمتلكان منزلاً سكنياً مسبقاً. كما لا يمكن استخدام القرض الممنوح ضمن المبادرة لسداد أي قروض قائمة على العميل. مؤكداً ان التمويل هو للشقق السكنية الجاهزة فقط، ويستثني تمويل بناء الوحدات المستقلة.



وفيما يتعلق بشروط وأحكام البنوك، بين المحروق أن جميع الطلبات المقدمة ستخضع لسياسات البنوك الداخلية، حيث تتضمن هذه السياسات مراجعة شاملة لسجل العميل المالي والتأكد من عدم وجود أي مؤشرات سلبية، وذلك لضمان موثوقية العملاء وقدرتهم على السداد. كما أشار بأنه يتعين على العملاء تقديم وثائق تثبت مصادر دخلهم وكشوف رواتبهم الشهرية. كما أشار المحروق أن كل بنك مشارك في البرنامج سيقوم بالإعلان عن تفاصيل المبادرة على موقعه الرسمي، ما يضمن وصول المعلومات الصحيحة والموثوقة إلى العملاء المستهدفين.



وتسعى جمعية البنوك من خلال هذه الشروط إلى توجيه التمويل للفئات المستحقة وضمان فعالية المبادرة في دعم المواطنين وتحقيق أهدافها في تيسير امتلاك السكن للأسر الأردنية.