بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

أغلقت بورصة عمان، اليوم الأربعاء، تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.11 بالمئة، إلى مستوى 2424 نقطة.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.4 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 4.7 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2156 صفقة.



وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 26 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 31 شركة، واستقرت أسعار أسهم 36 شركة أخرى.