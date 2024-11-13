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الذهب عيار 21 ينخفض 50 قرشا بحسب التسعيرة الثانية

11/13/2024 3:13:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، مساء الأربعاء، في التسعيرة الثانية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.


وبلغ سعر بيع غرام الذهب "عيار 21" في السوق المحلية، عند 52.50 دينارا ، مقابل 50.50 دينارا لجهة الشراء، بانخفاض مقداره نصف دينار عن التسعيرة الأولى.


وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 من محالّ الصاغة، 60.60و 46.50 دينارا على التوالي، بانخفاض مقداره 70 قرشا لعيار 24، و 50 قرشا لعيار 18.


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