الذهب عيار 21 ينخفض 50 قرشا بحسب التسعيرة الثانية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، مساء الأربعاء، في التسعيرة الثانية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر بيع غرام الذهب "عيار 21" في السوق المحلية، عند 52.50 دينارا ، مقابل 50.50 دينارا لجهة الشراء، بانخفاض مقداره نصف دينار عن التسعيرة الأولى.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 من محالّ الصاغة، 60.60و 46.50 دينارا على التوالي، بانخفاض مقداره 70 قرشا لعيار 24، و 50 قرشا لعيار 18.
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