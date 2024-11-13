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قمة الأمم المتحدة للتغيرات المناخية: باكو

11/13/2024 3:13:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رسمي حمزة






القمة الأممية الـ 29 للتغيرات المناخية انطلقت في باكو العاصمة الأذرية، وبمشاركة متوقعة تزيد على 25 ألف مشارك من مختلف دول العام، لمناقشة قضايا التغيرات المناخية التي أصابت الكرة الأرضية وظهرت نتائجها وآثارها المدمرة جلية للعيان في مختلف الدول على شكل فيضانات وأعاصير وحرائق واحتباس للأمطار وارتفاع لدرجات الحرارة وموجات الجفاف وتداخل الفصول، وغير ذلك من الظواهر المناخية غير المعتادة.
ولكن، لماذا تتداعى دول العام وقادتها لبذل كل هذا الجهد والمال للمشاركة في هذه القمة السنوية؟ فخلال 29 عاماً من العمل والوعود، لم يتحقق الكثير للدول النامية المتأثرة بالتغيرات المناخية بشكل حاد، وأمام حقيقة مؤلمة تتمثل؛ بأن 80 % من الانبعاثات الضارة في هذا الكوكب تسببت بها عشرون دولة صناعية فقط، بينما تتحمل بقية شعوب الأرض مسؤولية نسبة الـ 20 % المتبقية، وهذا جعل قضية "عدالة المناخ" مقارنة بالتقدم الصناعي غير منصفة، وجعل المسؤولية الأخلاقية للدول الصناعية الكبرى الملوثة لكوكب الأرض منذ الثورة الصناعية كبيرة، وهذا الوضع جعل من غير العدالة مطالبة الدول بإجراءات متساوية من حيث الكلفة، فالدول الفقيرة والنامية لا تتحمل نفس المسؤولية مع الدول الصناعية من حيث القدرة على تحمل نفقات وتبعات إصلاحات المناخ وتنفيذ التحول باتجاه تخفيض الأنشطة المسببة للانبعاثات على قدم المساواة مثل الدول الصناعية الغنية، ومع إقرار حقيقة أن هذا الكوكب للجميع ولا بد من العمل الجماعي لإنقاذه والمحافظة على استقرار مناخه.
وما زالت الدول الصناعية الكبرى تتحدى شعوب الكوكب، من خلال الدفاع عن صناعاتها الملوثة ومصادر طاقتها الملوثة، الوقود الأحفوري والفحم، رغم الإعلانات البراقة التي تتحدث عن "التخلص التدريجي" حتى العام 2070، وزيادة التمويل لقضايا التغيرات المناخية لتصل إلى 200 مليار دولار حتى العام 2030، وإقرار قضايا سوق الكربون وصندوق الخسائر والأضرار الذي لم تعتد بعد آليات تنفيذه وأطر عمله.
لا نتفق مع الرأي المنادي بعدم أهمية هذه القمم ونتائجها، من حيث الجهد والمال والانبعاثات التي يخلفها تنقل ما لا يقل عن 25 ألف مشارك سنوياً عبر العالم، وهذا صحيح؛ لكن إدامة الزخم السنوي في حوارات جادة، ونقاشات حول القضايا الجدلية والالتزامات والوعود للدول الصناعية الكبرى والملوثة لهذا الكوكب والمقرة في اتفاق باريس العام 2015، هو أمر مهم وضروري لإدامة الحياة في هذه القضية الكونية المصيرية، وهي فرصة لعرض الإنجازات المتحققة، والتطورات التكنولوجية الداعمة للمشاريع والقضايا المناخية، وهي مناسبة مهمة لوضع الدول الصناعية الكبرى أمام مسؤولياتها التاريخية، تجاه شعوب الكوكب: فالجميع متأثر، والجميع يجب أن ينخرط بالعمل حسب قدرته وضمن منظومة حياته وتطبيقاتها وخططها الوطنية.
لهذا مهم للدول تحديث التزاماتها وخططها الوطنية، ومهم تحديث النوايا وخطط التمويل الدولية لدول العام الثالث بمختلف أشكالها من منح وقروض ميسرة، ومهم أيضاً مشاركة التطورات التكنولوجية التي تساهم في تخفيف حدة أثر التغيرات المناخية على الشعوب الهشة.
نشعر بالفخر في التزام قيادتنا الهاشمية في المشاركة السنوية بهذه القمة، وإيصال الرسائل السياسية والبيئية الأردنية، ومشاركة جهود الأردن مع المجتمع الدولي في هذا الإطار، وكلمة سمو ولي العهد يوم أمس في افتتاح قمة المناخ في باكو كانت شاملة لكافة المحاور.
ولطالما أكدنا عبر مختلف المنابر والرسائل الإعلامية؛ أننا في الأردن ننظر إلى موضوع التغيرات المناخية وحقيقتها بجدية كبيرة، ونحرص على تضمين أنشطتنا الاقتصادية أبعاد التغيرات المناخية وأثرها على تحقيق التزاماتنا الوطنية والتي بلغت 31 % بحلول العام 2030، بنفس الوقت نؤكد أننا ننظر إلى أن العمل على مشاريع التغيرات المناخية كتحديات هي تشكل "فرص تنموية" لنا بذات الوقت، من حيث تحسين واقع حياتنا بتخفيض التلوث وخاصة في قطاعي الطاقة والنقل، ومن حيث استقطاب المنح الدولية للمشاريع المقررة والمحددة ضمن وثيقة الالتزامات التي قدمها الأردن للأمم المتحدة لتخفيض الانبعاثات كمساهمات وطنية في هذا الإطار.

* مدير صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة
عضو الوفد الأردني المشارك في قمة المناخ

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