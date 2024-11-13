مؤشر البورصة يرتفع 0.11%

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2424.04 نقطة، بارتفاع نسبته 0.11 %.
وبلغ حجم التداول
الإجمالي حوالي 4.7 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.4 مليون سهم، نفذت من خلال 2،156 عقداً.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 93 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 26 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و31 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة %0.20، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.10 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.05 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكهربائية، الصناعات الكيماوية، التأمين، الصناعات الهندسية والانشائية، الخدمات التجارية، الطاقة والمنافع، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، البنوك 3.85 %، 0.97 %، %0.75، 0.48 %، 0.46 %، 0.44 %، 0.16 %، %0.12 على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات التعليمية، الأدوية والصناعات الطبية، التكنولوجيا والإتصالات، الخدمات المالية المتنوعة، الفنادق والسياحة، النقل، الأغذية والمشروبات 0.87 %، 0.83 %، 0.67 %، 0.48 %، 0.36 %، 0.09 %، 0.05 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي الأمل للاستثمارات المالية بنسبة 4.49%، الشرق للمشاريع الاستثمارية بنسبة 4.44%، أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري بنسبة 4.36 %، المقايضة للنقل والاستثمار بنسبة 4.17 %، ومصانع الكابلات المتحدة بنسبة 3.85 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي فيلادلفيا لصناعة الأدوية بنسبة 4.76 %، الوطنية لصناعة الصلب بنسبة 4.49 %، المتكاملة للنقل المتعدد بنسبة 4.35 %، العربية الدولية للفنادق بنسبة 3.80 %، والأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها بنسبة 3.33 %.
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