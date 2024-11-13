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مؤشر البورصة يرتفع 0.11%

11/13/2024 3:13:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2424.04 نقطة، بارتفاع نسبته 0.11 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 4.7 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.4 مليون سهم، نفذت من خلال 2،156 عقداً.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 93 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 26 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و31 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة %0.20، وارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.10 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.05 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكهربائية، الصناعات الكيماوية، التأمين، الصناعات الهندسية والانشائية، الخدمات التجارية، الطاقة والمنافع، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، البنوك 3.85 %، 0.97 %، %0.75، 0.48 %، 0.46 %، 0.44 %، 0.16 %، %0.12 على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات التعليمية، الأدوية والصناعات الطبية، التكنولوجيا والإتصالات، الخدمات المالية المتنوعة، الفنادق والسياحة، النقل، الأغذية والمشروبات 0.87 %، 0.83 %، 0.67 %، 0.48 %، 0.36 %، 0.09 %، 0.05 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي الأمل للاستثمارات المالية بنسبة 4.49%، الشرق للمشاريع الاستثمارية بنسبة 4.44%، أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري بنسبة 4.36 %، المقايضة للنقل والاستثمار بنسبة 4.17 %، ومصانع الكابلات المتحدة بنسبة 3.85 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي فيلادلفيا لصناعة الأدوية بنسبة 4.76 %، الوطنية لصناعة الصلب بنسبة 4.49 %، المتكاملة للنقل المتعدد بنسبة 4.35 %، العربية الدولية للفنادق بنسبة 3.80 %، والأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها بنسبة 3.33 %.

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