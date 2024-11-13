استثمار التكنولوجيا الذكية لتحقيق التفوق الإستراتيجي: الطريق نحو مستقبل مصرفي أكثر كفاءة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
م. فادي سوداح
عمان- تعمل التقنيات الجديدة والتغيرات التكنولوجية السريعة (Emerging Technology) على إحداث ثورة في القطاع المصرفي. تهدف الاستثمارات اللازمة إلى ضمان تحقيق مزايا إستراتيجية للبنوك، ويتطلب النجاح اتباع نهج منظم ومنهجية واضحة. تمتلك التقنيات الجديدة، مثل تكنولوجيا
البلوكشين (Blockchain) والذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative Artificial Intelligence - AI) على وجه الخصوص، القدرة على إحداث تغييرات جذرية في نماذج الأعمال لدى البنوك والمؤسسات المالية. تسهم روبوتات الدردشة (Chatbot) المعتمدة على نماذج اللغة الكبيرة (Large Language Model - LLM) في تقديم خدمة عملاء أكثر تخصيصا وتساعد على زيادة معدل الخدمة الذاتية بشكل كبير. في إدارة الأصول، يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي استعراض التقارير السوقية والميزانيات وتقارير الأعمال بكفاءة واستنتاج الاتجاهات منها. وفقا لتحليل الإحصاءات الحديثة، سيكون مقدمو الخدمات المالية من بين أبرز مستخدمي الذكاء الاصطناعي التوليدي بحلول العام 2028. في العام 2020، قُدر حجم سوق تكنولوجيا البلوكشين (Blockchain) العالمي بمبلغ 3.67 مليار دولار أميركي، ومن المتوقع أن يتوسع بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 82.4 % من العام 2021 إلى العام 2028. ومع ذلك، تواجه البنوك حاليا، وخاصة المديرين الماليين (Chief Financial Officers - CFOs)، تحدي تقييم استثمارات التكنولوجيا بسرعة وفعالية لضمان مزايا تنافسية استراتيجية. بالإضافة إلى ذلك، يجب التأكيد على عنصر الحماية، الذي يشير إلى قدرة الأنظمة على العمل بكفاءة وفق التوقعات، والدفاع عن نفسها ضد الهجمات والأخطاء والتهديدات غير المتوقعة.
الاستثمارات التكنولوجية: يجب على البنوك توحيد الأهداف المالية والاستراتيجية في عملية منظمة عند القيام بالاستثمارات التكنولوجية الضرورية. تساعد الرسوم البيانية المرئية المسؤولين في استيعاب ربحية حالات الاستخدام المختارة بنظرة سريعة. يمثل العائد على الاستثمار (Return on Investment - ROI) أداة تقليدية ومثبتة تستخدم لاتخاذ قرارات استراتيجية حول تخصيص ميزانيات التكنولوجيا، ويقيس ربحية الاستثمارات التكنولوجية في مجالات زيادة الإيرادات، خفض التكاليف، وتخفيف المخاطر. إلى جانب الأثر المالي الكبير واستعداد التنفيذ العالي، يعد مؤشرا رئيسيا لحالات الاستخدام الجذابة.
تحليل النهج: يتطلب النجاح نهجا منظما يهدف إلى مواءمة الأهداف المالية والاستراتيجية خطوة بخطوة. يشمل ذلك تحليل نضج التكنولوجيا في المؤسسة المالية، اختيار حالات الاستخدام ذات فرص النجاح الواقعية، التقييم المالي للاستثمارات، وتحديد أولويات المشاريع. من خلال هذا النهج، يمكن للمؤسسات توجيه الموارد بفعالية نحو المشاريع الأكثر أهمية لتحقيق أقصى استفادة من الفرص الاستراتيجية.
مستوى النضج: يجب على المؤسسات المالية استخدام نموذج نضج لتحديد موقعها الحالي من الناحية التكنولوجية وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين. من خلال تحليل موضوعي لمجالات متعددة، مثل التقارير المالية وإدارة المخاطر والتكنولوجيا والاستثمارات، يمكن تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين. على سبيل المثال، قد تدرك المؤسسة أنها تتمتع بمستوى نضج منخفض في مجالي التكنولوجيا والاستثمارات، ومن ثم تستهدف تحقيق مستوى متوسط خلال السنوات المقبلة. في الوقت نفسه، يمكن أن تسعى إلى تحسين مجالات، مثل التقارير المالية وإدارة المخاطر من خلال استثمارات في التكنولوجيا، مما يعزز مستوى النضج للمؤسسة ككل. يتيح هذا النهج استثمار الأموال بشكل هادف في المجالات التي تحتاج إلى أكبر قدر من التدخل وأكبر الفرص للمؤسسة المالية.
الكشف عن المشكلات: بعد تقييم مستوى النضج، يجب دراسة الجوانب المثيرة للمشاكل والمخاطر في المشاريع التكنولوجية المستقبلية. يمكن من خلال نهج "تحديد العلامات الحمراء" (Red Flag Identification) اكتشاف العقبات المحتملة في وقت مبكر قبل أن تبدأ البنوك في التقييم المالي العميق لمشاريعها. قد تكون هذه العلامات الحمراء عوامل خارجية، مثل انخفاض قبول العملاء أو المتطلبات التنظيمية العالية، أو عوامل داخلية، مثل تعقيد التقنية أو نقص الخبرة لدى الفريق. بعد هذه المراجعة، ينبغي فقط الإبقاء على المشاريع التي تمتلك فرص نجاح كبيرة، مما يسمح للبنوك باستثمار مواردها بشكل فعال في المشاريع الأكثر أهمية.
الأساس للتقييم المالي: عندما تحتوي المحفظة الاستثمارية على مشاريع ذات فرص نجاح واقعية بعد الخطوات السابقة، يكون قد تم وضع الأساس للتقييم المالي. تمتلك البنوك أداتين لهذا التقييم: العائد على الاستثمار (Return on Investment - ROI) ونموذج تسعير الأصول الرأسمالية (Capital Asset Pricing Model - CAPM). يستخدم نموذج CAPM لتقدير العائد المتوقع على الاستثمار بناءً على مخاطره مقارنة بمخاطر السوق العامة، ويمكن استخدامه أيضا لحساب ربحية استثمارات التقنيات، مثل الذكاء الاصطناعي.
يمكن تحقيق القيمة من الاستثمارات التكنولوجية، من خلال تطبيق الأهداف الآتية:
- زيادة الإيرادات: يقيس العائد المالي المباشر للاستثمارات التكنولوجية التي تسهم في زيادة الإيرادات، مثل طرح منتجات جديدة أو تحسين تجربة العملاء أو تحسين عمليات المبيعات.
- خفض التكاليف: يركز العائد على توفير التكاليف من خلال الأتمتة وتحسين الكفاءة أو استخدام الموارد بفعالية.
- تخفيف المخاطر: يقيم العائد تقليل الخسائر المحتملة بفضل تقنيات، مثل كشف الاحتيال وإجراءات الأمان المحسنة.
- استخدام نموذج CAPM: يتيح نموذج CAPM قياس قيمة ومخاطر الاستثمارات في تقنيات معينة، مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، من خلال تحليل العائد المتوقع والمخاطر. تعتمد موثوقية هذا النموذج على جودة ودقة مكوناته. كلما كانت البيانات السوقية والمشاريع المرجعية متوفرة بشكل أفضل، زادت فائدة النموذج، خاصة عند استخدامه في حسابات "ماذا لو". يمكن للمديرين الماليين توقع النتائج المالية المتوقعة إذا تغير السوق بطرق معينة. يساعد CAPM في تقدير العائد المتوقع للاستثمارات، ويعتمد على عوامل مثل:
. تحديد مشروع الاستثمار: اختيار حالة استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي وتقييمها، مثل تطوير خوارزميات لتحسين العمليات أو التنبؤ نصف المؤتمت.
. تحديد معامل بيتا: يعكس المخاطر النظامية للمشروع مقارنة بالمخاطر السوقية العامة، ويشمل تحليل تقلبات السوق والمخاطر الخاصة بالمشروع. تحديد معامل بيتا هو عملية حسابية تستخدم لتقدير مدى تأثر مشروع معين أو استثمار بمخاطر السوق العامة. يعكس معامل بيتا (Beta Coefficient) حساسية أو تقلب عائدات المشروع مقارنة بتقلبات السوق ككل. إذا كان معامل بيتا أكبر من 1، فهذا يعني أن المشروع أكثر تقلبا أو مخاطرا من السوق، وبالتالي قد يحقق عائدات أكبر في الأوقات الجيدة ولكنه يكون عرضة لخسائر أكبر في الأوقات السيئة. أما إذا كان معامل بيتا أقل من 1، فهذا يدل على أن المشروع أقل تقلبا أو أكثر استقرارا من السوق، مما يعني أنه قد يحقق عائدات أقل في الأوقات الجيدة، ولكنه يكون أقل تأثرا بالخسائر في الأوقات السيئة. لذلك، يتضمن تحديد معامل بيتا تحليل تقلبات السوق العامة والمخاطر الخاصة بالمشروع لتقدير مدى تأثر الاستثمار بالتغيرات في السوق.
. تقدير العائد الخالي من المخاطر: يعد مقياسا قياسيا، مثل العائد على السندات الحكومية.
. تحديد علاوة مخاطر السوق: الفرق بين العائد المتوقع للسوق والعائد الخالي من المخاطر.
. التطبيق الحسابي: استخدام معادلة CAPM لحساب العائد المتوقع لمشروع الذكاء الاصطناعي التوليدي.
. تفسير النتائج: يمكن مقارنة العائد المتوقع مع متطلبات العائد للشركة وفرص الاستثمار البديلة. إذا كان العائد المتوقع مرتفعا ومقبولا من حيث المخاطر، يكون المشروع التكنولوجي أكثر جاذبية.
. استراتيجية لمواجهة التغيرات التكنولوجية السريعة (Emerging Technology): تحتاج المؤسسات إلى منهجية واضحة لتقييم الاستثمارات وتحديد الأولويات. يتيح هذا النهج لصناع القرار في مكاتب المديرين الماليين توجيه الموارد نحو المشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية، وتجنب الاستثمارات ذات المخاطر العالية أو العوائد المنخفضة، مما يضمن ميزة تنافسية مستدامة.
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