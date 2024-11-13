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استثمار التكنولوجيا الذكية لتحقيق التفوق الإستراتيجي: الطريق نحو مستقبل مصرفي أكثر كفاءة

11/13/2024 3:13:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
م. فادي سوداح







عمان- تعمل التقنيات الجديدة والتغيرات التكنولوجية السريعة (Emerging Technology) على إحداث ثورة في القطاع المصرفي. تهدف الاستثمارات اللازمة إلى ضمان تحقيق مزايا إستراتيجية للبنوك، ويتطلب النجاح اتباع نهج منظم ومنهجية واضحة. تمتلك التقنيات الجديدة، مثل تكنولوجيا البلوكشين (Blockchain) والذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative Artificial Intelligence - AI) على وجه الخصوص، القدرة على إحداث تغييرات جذرية في نماذج الأعمال لدى البنوك والمؤسسات المالية. تسهم روبوتات الدردشة (Chatbot) المعتمدة على نماذج اللغة الكبيرة (Large Language Model - LLM) في تقديم خدمة عملاء أكثر تخصيصا وتساعد على زيادة معدل الخدمة الذاتية بشكل كبير. في إدارة الأصول، يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي استعراض التقارير السوقية والميزانيات وتقارير الأعمال بكفاءة واستنتاج الاتجاهات منها. وفقا لتحليل الإحصاءات الحديثة، سيكون مقدمو الخدمات المالية من بين أبرز مستخدمي الذكاء الاصطناعي التوليدي بحلول العام 2028. في العام 2020، قُدر حجم سوق تكنولوجيا البلوكشين (Blockchain) العالمي بمبلغ 3.67 مليار دولار أميركي، ومن المتوقع أن يتوسع بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 82.4 % من العام 2021 إلى العام 2028. ومع ذلك، تواجه البنوك حاليا، وخاصة المديرين الماليين (Chief Financial Officers - CFOs)، تحدي تقييم استثمارات التكنولوجيا بسرعة وفعالية لضمان مزايا تنافسية استراتيجية. بالإضافة إلى ذلك، يجب التأكيد على عنصر الحماية، الذي يشير إلى قدرة الأنظمة على العمل بكفاءة وفق التوقعات، والدفاع عن نفسها ضد الهجمات والأخطاء والتهديدات غير المتوقعة.
الاستثمارات التكنولوجية: يجب على البنوك توحيد الأهداف المالية والاستراتيجية في عملية منظمة عند القيام بالاستثمارات التكنولوجية الضرورية. تساعد الرسوم البيانية المرئية المسؤولين في استيعاب ربحية حالات الاستخدام المختارة بنظرة سريعة. يمثل العائد على الاستثمار (Return on Investment - ROI) أداة تقليدية ومثبتة تستخدم لاتخاذ قرارات استراتيجية حول تخصيص ميزانيات التكنولوجيا، ويقيس ربحية الاستثمارات التكنولوجية في مجالات زيادة الإيرادات، خفض التكاليف، وتخفيف المخاطر. إلى جانب الأثر المالي الكبير واستعداد التنفيذ العالي، يعد مؤشرا رئيسيا لحالات الاستخدام الجذابة.
تحليل النهج: يتطلب النجاح نهجا منظما يهدف إلى مواءمة الأهداف المالية والاستراتيجية خطوة بخطوة. يشمل ذلك تحليل نضج التكنولوجيا في المؤسسة المالية، اختيار حالات الاستخدام ذات فرص النجاح الواقعية، التقييم المالي للاستثمارات، وتحديد أولويات المشاريع. من خلال هذا النهج، يمكن للمؤسسات توجيه الموارد بفعالية نحو المشاريع الأكثر أهمية لتحقيق أقصى استفادة من الفرص الاستراتيجية.
مستوى النضج: يجب على المؤسسات المالية استخدام نموذج نضج لتحديد موقعها الحالي من الناحية التكنولوجية وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين. من خلال تحليل موضوعي لمجالات متعددة، مثل التقارير المالية وإدارة المخاطر والتكنولوجيا والاستثمارات، يمكن تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين. على سبيل المثال، قد تدرك المؤسسة أنها تتمتع بمستوى نضج منخفض في مجالي التكنولوجيا والاستثمارات، ومن ثم تستهدف تحقيق مستوى متوسط خلال السنوات المقبلة. في الوقت نفسه، يمكن أن تسعى إلى تحسين مجالات، مثل التقارير المالية وإدارة المخاطر من خلال استثمارات في التكنولوجيا، مما يعزز مستوى النضج للمؤسسة ككل. يتيح هذا النهج استثمار الأموال بشكل هادف في المجالات التي تحتاج إلى أكبر قدر من التدخل وأكبر الفرص للمؤسسة المالية.
الكشف عن المشكلات: بعد تقييم مستوى النضج، يجب دراسة الجوانب المثيرة للمشاكل والمخاطر في المشاريع التكنولوجية المستقبلية. يمكن من خلال نهج "تحديد العلامات الحمراء" (Red Flag Identification) اكتشاف العقبات المحتملة في وقت مبكر قبل أن تبدأ البنوك في التقييم المالي العميق لمشاريعها. قد تكون هذه العلامات الحمراء عوامل خارجية، مثل انخفاض قبول العملاء أو المتطلبات التنظيمية العالية، أو عوامل داخلية، مثل تعقيد التقنية أو نقص الخبرة لدى الفريق. بعد هذه المراجعة، ينبغي فقط الإبقاء على المشاريع التي تمتلك فرص نجاح كبيرة، مما يسمح للبنوك باستثمار مواردها بشكل فعال في المشاريع الأكثر أهمية.
الأساس للتقييم المالي: عندما تحتوي المحفظة الاستثمارية على مشاريع ذات فرص نجاح واقعية بعد الخطوات السابقة، يكون قد تم وضع الأساس للتقييم المالي. تمتلك البنوك أداتين لهذا التقييم: العائد على الاستثمار (Return on Investment - ROI) ونموذج تسعير الأصول الرأسمالية (Capital Asset Pricing Model - CAPM). يستخدم نموذج CAPM لتقدير العائد المتوقع على الاستثمار بناءً على مخاطره مقارنة بمخاطر السوق العامة، ويمكن استخدامه أيضا لحساب ربحية استثمارات التقنيات، مثل الذكاء الاصطناعي.
يمكن تحقيق القيمة من الاستثمارات التكنولوجية، من خلال تطبيق الأهداف الآتية:
- زيادة الإيرادات: يقيس العائد المالي المباشر للاستثمارات التكنولوجية التي تسهم في زيادة الإيرادات، مثل طرح منتجات جديدة أو تحسين تجربة العملاء أو تحسين عمليات المبيعات.
- خفض التكاليف: يركز العائد على توفير التكاليف من خلال الأتمتة وتحسين الكفاءة أو استخدام الموارد بفعالية.
- تخفيف المخاطر: يقيم العائد تقليل الخسائر المحتملة بفضل تقنيات، مثل كشف الاحتيال وإجراءات الأمان المحسنة.
- استخدام نموذج CAPM: يتيح نموذج CAPM قياس قيمة ومخاطر الاستثمارات في تقنيات معينة، مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، من خلال تحليل العائد المتوقع والمخاطر. تعتمد موثوقية هذا النموذج على جودة ودقة مكوناته. كلما كانت البيانات السوقية والمشاريع المرجعية متوفرة بشكل أفضل، زادت فائدة النموذج، خاصة عند استخدامه في حسابات "ماذا لو". يمكن للمديرين الماليين توقع النتائج المالية المتوقعة إذا تغير السوق بطرق معينة. يساعد CAPM في تقدير العائد المتوقع للاستثمارات، ويعتمد على عوامل مثل:
. تحديد مشروع الاستثمار: اختيار حالة استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي وتقييمها، مثل تطوير خوارزميات لتحسين العمليات أو التنبؤ نصف المؤتمت.
. تحديد معامل بيتا: يعكس المخاطر النظامية للمشروع مقارنة بالمخاطر السوقية العامة، ويشمل تحليل تقلبات السوق والمخاطر الخاصة بالمشروع. تحديد معامل بيتا هو عملية حسابية تستخدم لتقدير مدى تأثر مشروع معين أو استثمار بمخاطر السوق العامة. يعكس معامل بيتا (Beta Coefficient) حساسية أو تقلب عائدات المشروع مقارنة بتقلبات السوق ككل. إذا كان معامل بيتا أكبر من 1، فهذا يعني أن المشروع أكثر تقلبا أو مخاطرا من السوق، وبالتالي قد يحقق عائدات أكبر في الأوقات الجيدة ولكنه يكون عرضة لخسائر أكبر في الأوقات السيئة. أما إذا كان معامل بيتا أقل من 1، فهذا يدل على أن المشروع أقل تقلبا أو أكثر استقرارا من السوق، مما يعني أنه قد يحقق عائدات أقل في الأوقات الجيدة، ولكنه يكون أقل تأثرا بالخسائر في الأوقات السيئة. لذلك، يتضمن تحديد معامل بيتا تحليل تقلبات السوق العامة والمخاطر الخاصة بالمشروع لتقدير مدى تأثر الاستثمار بالتغيرات في السوق.
. تقدير العائد الخالي من المخاطر: يعد مقياسا قياسيا، مثل العائد على السندات الحكومية.
. تحديد علاوة مخاطر السوق: الفرق بين العائد المتوقع للسوق والعائد الخالي من المخاطر.
. التطبيق الحسابي: استخدام معادلة CAPM لحساب العائد المتوقع لمشروع الذكاء الاصطناعي التوليدي.
. تفسير النتائج: يمكن مقارنة العائد المتوقع مع متطلبات العائد للشركة وفرص الاستثمار البديلة. إذا كان العائد المتوقع مرتفعا ومقبولا من حيث المخاطر، يكون المشروع التكنولوجي أكثر جاذبية.
. استراتيجية لمواجهة التغيرات التكنولوجية السريعة (Emerging Technology): تحتاج المؤسسات إلى منهجية واضحة لتقييم الاستثمارات وتحديد الأولويات. يتيح هذا النهج لصناع القرار في مكاتب المديرين الماليين توجيه الموارد نحو المشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية، وتجنب الاستثمارات ذات المخاطر العالية أو العوائد المنخفضة، مما يضمن ميزة تنافسية مستدامة.

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