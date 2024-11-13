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1.3 مليون أردني يسافرون للسياحة في 9 أشهر

11/13/2024 3:13:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم






عمان- تجاوز عدد الأردنيين الذين غادروا البلاد لغايات السياحة 1.3 مليون مسافر في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، بحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحة والآثار.
وبحسب البيانات الوزارية التي اطلعت عليها "الغد"، فإن أعداد الأردنيين المسافرين خارج البلاد لغايات السياحة كانت متقاربة مع الفترة نفسها من العام السابق، إذ بلغ عددهم نحو 1.34 مسجلة تراجعا نسبته 0.86 %.
وأظهرت البيانات الوزارية أن شهر حزيران (يونيو) وشهر أيار (مايو) وشهر شباط (فبراير)، ارتفعت فيها أعداد الأردنيين المغادرين إلى الخارج بهدف السياحة، مقابل تراجع أعداد الأردنيين في الأشهر التسعة الماضية، من العام الحالي.
وبلغ عدد الأردنيين المسافرين خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي، أكثر من 227.3 ألف مسافر، إذ بلغت نسبة الزيادة 16.4 % أو بمقدار يزيد على 32.1 ألف مسافر، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، الذي بلغ 195.2 ألف مسافر.
وارتفع عدد المسافرين الأردنيين خلال شهر أيار (مايو) الماضي، إلى نحو 118.1 ألف مسافر مسجلا نسبة زيادة بلغت 7.9 %، مقارنة بالشهر نفسه من العام الذي سبقه والذي سافر فيه نحو 109.4 ألف أردني.
وسافر نحو 132.4 ألف أردني خارج البلاد خلال شهر شباط (فبراير) الماضي، مقارنة بـ 122.4 ألف مسافر أثناء الشهر نفسه من العام الماضي بزيادة نسبتها 8.2 %، أو بمقدار يصل إلى 10 آلاف أردني.
يذكر أن عدد الأردنيين المغادرين خارج البلاد لغايات السياحة خلال العام الماضي، بلغ اكثر من 1.7 مليون مسافر مقارنة بـ 1.3 مليون مسافر خلال العام الذي سبقه، مسجلا نسبة ارتفاع تصل إلى 22.1 %، أو بمقدار يصل إلى نحو 309 آلاف مسافر.

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