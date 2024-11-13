1.3 مليون أردني يسافرون للسياحة في 9 أشهر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم
عمان- تجاوز عدد الأردنيين الذين غادروا البلاد لغايات السياحة 1.3 مليون مسافر في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، بحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحة والآثار.
وبحسب البيانات الوزارية التي اطلعت عليها "الغد"، فإن أعداد الأردنيين المسافرين خارج البلاد لغايات السياحة كانت متقاربة مع الفترة نفسها من العام السابق، إذ بلغ عددهم نحو 1.34 مسجلة تراجعا نسبته 0.86 %.
وأظهرت البيانات الوزارية أن شهر حزيران (يونيو) وشهر أيار (مايو) وشهر شباط (فبراير)، ارتفعت فيها أعداد الأردنيين المغادرين إلى الخارج بهدف السياحة، مقابل تراجع أعداد الأردنيين في الأشهر التسعة الماضية، من العام الحالي.
وبلغ عدد الأردنيين المسافرين خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي، أكثر من 227.3 ألف مسافر، إذ بلغت نسبة الزيادة 16.4 % أو بمقدار يزيد على 32.1 ألف مسافر، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، الذي بلغ 195.2 ألف مسافر.
وارتفع عدد المسافرين الأردنيين خلال شهر أيار (مايو) الماضي، إلى نحو 118.1 ألف مسافر مسجلا نسبة زيادة بلغت 7.9 %، مقارنة بالشهر نفسه من العام الذي سبقه والذي سافر فيه نحو 109.4 ألف أردني.
وسافر نحو 132.4 ألف أردني خارج البلاد خلال شهر شباط (فبراير) الماضي، مقارنة بـ 122.4 ألف مسافر أثناء الشهر نفسه من العام الماضي بزيادة نسبتها 8.2 %، أو بمقدار يصل إلى 10 آلاف أردني.
يذكر أن عدد الأردنيين المغادرين خارج البلاد لغايات السياحة خلال العام الماضي، بلغ اكثر من 1.7 مليون مسافر مقارنة بـ 1.3 مليون مسافر خلال العام الذي سبقه، مسجلا نسبة ارتفاع تصل إلى 22.1 %، أو بمقدار يصل إلى نحو 309 آلاف مسافر.
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