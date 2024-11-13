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البنوك تطلق مبادرة لدعم تمويل الإسكان بقيمة 200 مليون دينار

11/13/2024 3:13:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة






عمان - أعلنت جمعية البنوك الأردنية أمس، إطلاقها مبادرة تشجيعية لدعم تمويل الإسكان في الأردن بقيمة 200 مليون دينار، وذلك من خلال توفيرها منتج قرض وتمويل حصريا لمشتري الشقق السكنية لأول مرة. وتهدف المبادرة إلى تلبية تطلعات المواطنين في الحصول على سكن آمن ومساعدتهم في تملك شقق سكنية جاهزة بأسعار مقبولة وبمعدلات فائدة تفضيلية ومناسبة لمستويات دخولهم الشهرية، كما تهدف إلى تحفيز قطاع الإسكان في الأردن. وجاء الإعلان عن إطلاق المبادرة في مؤتمر صحفي نظمته الجمعية أمس الأربعاء في مقرها بعمان. وتوفر المبادرة قروضا تمويلية بسعر فائدة تفضيلية وشروط ميسرة، مع إمكانية تمويل تصل إلى نسبة 100 %. وحددت المبادرة معدل الفائدة على القرض في السنوات الثلاث الأولى من عمره بـ4.99 %، ومع بداية السنة الرابعة من عمر القرض، سيتم تطبيق "معادلة إنتربانك"، بزيادة +2.5 % على الفائدة الثابتة طوال مدة القرض.
وتبلغ قيمة الحد الأقصى للقرض الواحد نحو 150 ألف دينار، وتوفر المبادرة خيارات سداد مرنة تصل إلى حوالي 25 عاما. وتستهدف المبادرة موظفي القطاع العام وشبه العام، إضافة إلى شركات القطاع الخاص والمهنيين والمغتربين الأردنيين، شريطة شراء العميل شقة لأول مرة وبنسبة تمويل تصل إلى 100 %.
وحددت المبادرة عددا من الشروط لضمان الاستفادة العادلة، منها أن يكون العميل مشتريا للشقة لأول مرة، وألا تتجاوز نسبة العبء المالي عليه 55 % من دخله الشهري، إضافة إلى اشتراط تقديم كشف من دائرة الأراضي يثبت عدم وجود أي شقق سكنية باسم العميل أو زوجته، إضافة إلى استثناء حالات التنازل بين أقارب من الدرجة الأولى، وتستثني تمويل الزوج أو الزوجة اللذين يمتلكان منزلا سكنيا مسبقا، إلى جانب ذلك لا يمكن استخدام القرض الممنوح ضمن المبادرة لسداد أي قروض قائمة على العميل، علاوة على حصرية التمويل للشقق السكنية الجاهزة فقط، ويستثني تمويل بناء الوحدات المستقلة.
ويأتي الكشف عن هذه المبادرة بعد يوم واحد فقط من قرار مجلس الوزراء الذي تم عقده في محافظة إربد، المتمثل في إعفاء الشقق السكنية التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 مترا مما نسبته 50 % من رسوم التسجيل، بالإضافة إلى القرار السابق بإعفاء الشقق ما دون 150 متراً بنسبة 100 % من رسوم التسجيل.
ويضاف إلى ذلك تخفيض رسوم المسقفات لمالك الشقة للمرة الأولى، بنسبة 50 % لمدة 3 سنوات من أجل التخفيف على المواطنين، وتحفيز قطاع الإسكان. يشار إلى أن حجم التداول العقاري في الأردن، انخفض خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 3 % مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، ليبلغ 5,719 مليار دينار، وفقا لتقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة.
وبحسب التقرير انخفضت حركة بيع العقار في الأردن خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة بلغت 5 %، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 1 %، في حين انخفضت بيوعات الأراضي بنسبة بلغت 6 % قياسا بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقال رئيس جمعية البنوك الأردنية باسم خليل السالم أن المبادرة تأتي تلبية لتوجيهات صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والذي يؤكد دوما على أهمية دعم المواطن الأردني وتحسين مستواه المعيشي.
وأضاف، "تأتي هذه المبادرة أيضا انسجاما مع توجهات الحكومة الأردنية وما تم إعلانه يوم أمس عن التدابير التحفيزية للاقتصاد الوطني، والمتعلقة خصوصا بقطاع الإسكان". وتابع، "جاءت المبادرة انطلاقا من الدور الوطني والمسؤول للقطاع المصرفي في الأردن، وشراكته الفاعلة في كل الجهود الوطنية التي تستهدف التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمفهومها الشامل والمستدام".
وأكد السالم أن المبادرة ستمكن شريحة واسعة من المواطنين من تملك السكن مما يعزز من الاستقرار والأمان الاجتماعي للشرائح المستهدفة
وشدد السالم على أن الأثر النهائي والإيجابي لهذه المبادرة سيكون شاملا وواضحا على الاقتصاد الوطني ككل، وخصوصا على تحفيز قطاع الإسكان من خلال المساهمة في تنشيط الطلب الكلي عليه، وبالطبع سيرافق هذا تحفيزا ملحوظا على جميع القطاعات الاقتصادية الفرعية المصاحبة له والمرتبطة به مباشرة.
ولفت السالم إلى أن هذه المبادرة تعد من أهم الإضافات إلى سجل المبادرات التي تقدمها البنوك في الأردن باستمرار، والتي جاءت من إيمانها العميق بمسؤوليتها الاجتماعية والاقتصادية ودورها كركيزة أساسية لدعم التنمية المستدامة، والتي لها الأثر الكبير على الاقتصاد الوطني و على مختلف فئات وشرائح المجتمع الأردني.
وأشار إلى مجموعة من أبرز المبادرات التي أطلقتها الجمعية في السنوات الماضية، ومنها "صندوق رأس المال والاستثمار الأردني"، و"صناديق دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة".
ويضاف إلى ذلك، مبادرات دعم جهود وزارة التنمية الاجتماعية ودعم وزراة الصحة وصندوق همة وطن، وصندوق الأمان لرعاية الايتام وغيرها.
بدوره أكد مدير عام جمعية البنوك الأردنية ماهر المحروق، أن هذه المبادرة جاءت انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للبنوك الأردنية، واستمراراً لمبادراتها الخلاقة والاستثنائية في دعم الاقتصاد الوطني على طوال العقود الماضية.
وأوضح المحروق أن المبادرة تحمل بين طياتها دعما للمواطنين في تملك شققهم السكنية الخاصة بأقل التكاليف، وبما يتناسب وقدراتهم المالية، إضافة إلى أنها تعد دعما حقيقيا لتحفيز القطاع العقاري المحلي. وفي رده على استفسارات"الغد" حول فلسفة المبادرة باقتصارها على الشقق السكنية الجاهزة والتي تعد سائدة في أربع محافظات رئيسة وهي (عمان، الزرقاء، إربد، العقبة) قياسا بنمط الوحدات السكنية المستقلة في بقية المحافظات.
وأوضح المحروق، أن الشقق الجاهزة باتت نمطا سائدا في كافة محافظة المملكة، لذلك فإن أثرها التنموي سينعكس على كافة المواطنين الأردنيين. وأكد المحروق أن البنوك المشاركة في المبادرة قد خصصت ما يقارب 200 مليون دينار أردني لدعم هذه الخطوة، موزعة وفقا لنسبة موجودات كل بنك من إجمالي البنوك المشاركة، ما يعكس التزام القطاع المصرفي بدعم التنمية المستدامة وتحفيز الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن المبادرة تشمل البنوك الإسلامية.
وحول شروط وأحكام البنوك أوضح المحروق لـ"الغد" أن جميع الطلبات المقدمة ستخضع لسياسات البنوك الداخلية، حيث تتضمن هذه السياسات مراجعة شاملة لسجل العميل المالي والتأكد من عدم وجود أي مؤشرات سلبية، وذلك لضمان موثوقية العملاء وقدرتهم على السداد. كما أشار بأنه يتعين على العملاء تقديم وثائق تثبت مصادر دخلهم وكشوف رواتبهم الشهرية.
كما أشار المحروق إلى أن كل بنك مشارك في البرنامج سيقوم بالإعلان عن تفاصيل المبادرة على موقعه الرسمي، ما يضمن وصول المعلومات الصحيحة والموثوقة إلى العملاء المستهدفين.
وشدد المحروق على أن جمعية البنوك تسعى من خلال هذه الشروط إلى توجيه التمويل للفئات المستحقة وضمان فعالية المبادرة في دعم المواطنين وتحقيق أهدافها في تيسير امتلاك السكن للأسر الأردنية. إلى ذلك قال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش في مداخلة له على هامش المؤتمر،"أن هذه المبادرة ستنعكس إيجابا على تحفيز قطاع الإسكان في المملكة وتوسيع دائرة تملك المواطنين للشقق السكنية". وأكد العموش أن الدائرة ستدعم الجمعية في تسهيل عملية تحقيق الشروط والتأكد من تطابقها مع سجلات دائرة الأراضي والمساحة.

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