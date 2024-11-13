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هل ترفع القرارات التحفيزية التداول في قطاع الإسكان؟

11/13/2024 3:13:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تيسير النعيمات






عمان – ثمن مستثمرون في قطاع الاسكان قرارات جمعية البنوك والحكومة "التحفيزية" لقطاع الاسكان والتي تخفف من الاعباء على الموطنين وتسهم في امتلاكهم للشقق.
واعتبروا في أحاديث منفصلة لـ"الغد" أن هذه القرارات ستنعكس ايجابا على حركة التداول العقاري وتمكن المواطنين من امتلاك السكن وتحفز الاستثمار في قطاع الاسكان الذي يرتبط مباشرة بنحو 43 قطاعا ما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
ووصف المستثمرون قرار جمعية البنوك بـ"الخطوة الوطنية الجريئة" وقرارات الحكومة، التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية في كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور جعفر حسان، بأنها تعبر عن استجابة وتفهم الحكومة وفريقها الاقتصادي لأهمية القطاع وتحفيزه والتخفيف عن المواطنين.
ودعوا الى مزيد من الاجراءات التحفيزية والتوسع فيها سواء من قبل البنوك او الحكومة واعادة النظر في العبء الضريبي على قطاع الاسكان وتعديل تشريعات الابنية. مؤكدين ان القرارات جيدة وخطوة في الاتجاه الصحيح.
وكانت جمعية البنوك في الأردن اعلنت أمس عن إطلاق مبادرة وطنية كبرى تهدف إلى دعم المواطنين الأردنيين من خلال توفير قروض وتمويلات حصرية لمشتري الشقق السكنية الجاهزة لأول مرة، وذلك في خطوة تعتبر هي الأكبر من نوعها على مستوى القطاع المصرفي الأردني.
وتبلغ قيمة المبادرة 200 مليون دينار، وستتولى البنوك في الأردن تخصيصها من خلال منتج ائتماني مخصص للمواطنين الذين لم يسبق لهم شراء شقق سكنية، مما سيتيح الفرصة أمام شريحة واسعة من الأردنيين لامتلاك شققهم الخاصة.
وكان وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة كشف عن قرار مجلس الوزراء الثلاثاء، بإعفاء الشقق السكنية من رسوم المسقفات بنسبة 50 % لمدة ثلاث سنوات لمن يشتري شقة لأول مرة.
وقال شحادة، إن مجلس الوزراء قرر إعفاء الشقق السكنية التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 متراً مما نسبته 50 % من رسوم التسجيل، بالإضافة إلى القرار السابق بإعفاء الشقق ما دون 150 متراً بنسبة %100 من رسوم التسجيل.
وأضاف أن قرارات مجلس الوزراء اليوم هي باكورة لقرارات تحفيزية أخرى لقطاعات اقتصادية حيوية، وان رؤية التحديث الاقتصادي هي بوصلة العمل وستواصل العمل بقرارات تحفيز الاقتصاد الوطني بناء على الحوارات مع مختلف القطاعات.
رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان ماجد غوشة ثمن قرارات جمعية البنوك والحكومة واصفا اياها بـ"الصائبة وفي مكانها"، مشيرا الى ان اكبر مشكلة واجهها المواطنون لامتلاك شقة والمستثمرون في قطاع الاسكان كانت ارتفاع اسعار الفوائد البنكية، معتبرا ان قرار الجمعية فيه تخفيض كبير لأسعار الفائدة "ويشجع على عملية البيع والشراء".
ويرى غوشه ان قرار الحكومة بإعفاء الشقق التي تزيد مساحتها على 150 مترا من نصف رسوم التسجيل والاستمرار في القرار السابق بإعفاء من كامل رسوم التسجيل للشقق من 150 مترا فأقل قرارات جيدة وايجابية ستظهر آثارها قريبا على القطاع.
ووصف غوشة قرار جمعية البنوك بـ"الوطني الجريء"، مثمنا انفتاح الحكومة ومبادرتها للقاء المستثمرين في قطاع الاسكان وايجابية الفريق الاقتصادي للحكومة "وهذا يدل على تفهم الحكومة لأهمية وحاجات القطاع، الذي يعمل بنحو 7 مليارات دينار سنويا". وتوقع ان يشهد العام المقبل زيادة كبيرة في حجم التداول العقاري.
من جانبه، اكد الرئيس السابق لجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان المهندس كمال العواملة ان قرارات الحكومة والجمعية "رائعة ونطمح الى المزيد". وبين ان هذه القرارات تساعد المواطنين على امتلاك شقة وتحفز قطاع الاسكان وما جرى انجازه يعبر عن تفهم الحكومة لحاجات القطاع وادراكها لأهميته للاقتصاد الوطني داعيا الحكومة الى دراسة العبء الضريبي على القطاع لا سيما ضريبة المبيعات على مدخلات الانتاج.
ودعا الى التوسع في قرار جمعية البنوك في المبلغ المحدد للاقراض بالفوائد الجديدة وزيادة مدة السنوات بنفس سعر الفائدة 4.99 %. لا سيما وان الفيدرالي الأميركي مقبل على تخفيضات اخرى لأسعار الفائدة.
واكد العواملة ان قرارات جمعية البنوك والحكومة محفزة وتشجع على الاستثمار وتخفف عن المواطنين متوقعا ان تظهر آثار هذه القرارات اعتبارا من بداية العام المقبل.
من جهته، اعتبر نائب الرئيس الاسبق لجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان المهندس منير ابو عسل قرارات الجمعية والحكومة "جيدة وخطوة بالاتجاه الصحيح"، داعيا في الوقت نفسه الى مزيد من قرارات التحفيز.
واشار ابو عسل الى ان قرار جمعية البنوك بتحديد سعر الفائدة لمدة 3 سنوات ايجابي جدا داعيا الى زيادة مدة الـ3 سنوات لأن مدد قروض الاسكان طويلة.
واعتبر ابو عسل ان قرارات الحكومة بالاعفاء من رسوم التسجيل والمسقفات ايجابية جدا ستسهم في زيادة حجم التداول العقاري.
واكد ان القرارات جيدة وتصب في مصلحة الجميع وتحفز القطاع وجاءت في وقتها خصوصا ان هناك حالة شبه ركود في عمليات شراء الشقق التي تزيد منساحتها على 150 مترا.
وطالب بشمول المستثمرين الذين ينوون القيام بمشاريع اسكانية بتخفيض الفائدة عليهم ونسب تفضيلية ما يخفف الكلف على المستثمر وبالتالي على المواطن.
ودعا الى تغيير نظام الابنية بزيادة عدد الطوابق ما يقلل الكلفة وينعكس على تخفيض السعر على المواطن من ذوي الدخل المتوسط والمحدود.

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