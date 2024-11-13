سبب غير رياضي قد يجبر ريال مدريد على بيع نجومه

ربما تجد إدارة نادي الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز نفسها مضطرة لإجراء عملية بيع كبرى في سوق الانتقالات الصيفية 2025، لأسباب غير فنية.



ويملك ريال مدريد عددا كبيرا من النجوم، آخرهم الفرنسي كيليان مبابي، الذي انضم -مجانا- إلى الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من باريس سان جيرمان.

ودرجت العادة أن يحرص بيريز دائما على جلب النجوم وقلما يبيع أحدهم، ويحدث ذلك غالبا بعد تراجع الحاجة إليهم أو بهدف جلب بديل أفضل.



لكن تقريرا إسبانيا أشار إلى أن ريال مدريد يمكن أن يضطر لبيع واحد من أبرز نجومه في الميركاتو القادم، سعيا منها للتخفيف من العواقب الاقتصادية لتعليق الحفلات الموسيقية التي كانت مقررة على ملعب "سانتياغو برنابيو".

وعلى الرغم من أن ملعب ريال مدريد المحدّث لا يزال وسيظل منجم ذهب للملكي، فإن الخسائر الناجمة عن توقف الحفلات الموسيقية والأموال التي صُرفت على صفقة كيليان مبابي (رواتب ومكافأة توقيع) إضافة إلى تلك المخصصة لتجديد عقود اللاعبين أجبرت الرئيس بيريز على إعادة التفكير في المشروع الرياضي.



وذكرت شبكة "ريليفو" الإسبانية أن بيريز فتح الباب على مصراعيه من أجل بيع أحد اللاعبين المهمين في الصيف المقبل لتعويض الخسائر التي تسبب بها إلغاء إقامة الحفلات على ملعب البرنابيو، وهو إجراء سيبقى حتى أبريل/نيسان من العام المقبل.



وبحسب الشبكة، فإن ريال مدريد منفتح للاستماع إلى العروض التي يمكن أن تقدم إلى بعض اللاعبين الذين يعتمد عليهم الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق كثيرا في الوقت الحالي، على غرار الأوكراني أندريه لونين والألماني أنطونيو روديغر والفرنسيين إداورد كامافينغا وأوريلين تشواميني والأوروغوياني فيديريكو فالفيردي.

وأوضحت أنه حتى النجم الأول للفريق البرازيلي فينسيوس جونيور قد يكون في تلك القائمة إلى جانب مواطنه رودريغو، وهو أمر كان النادي يرفضه بشكل قاطع قبل أشهر خاصة مع أحد نجومه الصغار في السن.



وأشارت إلى أن اللاعب الذي لديه أكبر احتمال للرحيل عن ريال مدريد في الصيف المقبل هو تشواميني الذي يعاني من إصابة حاليا، حيث لم يلّب الفرنسي الشاب التوقعات الهائلة التي أثيرت حوله منذ وصوله إلى الفريق في عام 2022 مقابل 80 مليون يورو.

وقرر ريال مدريد في سبتمبر/أيلول الماضي "إعادة جدولة مؤقتة" لجميع الحفلات الموسيقية على ملعب سانتياغو برنابيو التزاما بتوجيهات بلدية العاصمة مدريد، في إطار مكافحتها للتلوث السمعي، وفقا لبيان رسمي صادر عن النادي.



واستضاف البرنابيو عددا من الحفلات الموسيقية هذا العام بعد الانتهاء من عملية التجديد الضخمة لمرافقه، التي استمرت لسنوات، بما فيها حفلات تايلور سويفت وكارول جي، لكن السكان والجيران اشتكوا من أن الملعب غير عازل للصوت بشكل مناسب، فضلا عن أن مكبرات الصوت الجديدة القوية لا تلتزم بشروط بلدية مدريد. الجزيرة