4 جميلات فشلن في تدمير علاقة رونالدو وجورجينا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يعيش النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، حالة من الاستقرار العاطفي منذ سنوات وتحديداً بعد ارتباطه بشريكته الحالية عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز عام 2016.
وخطفت علاقة رونالدو بـ“جورجينا“ الأضواء، وتصدرت المشهد مع ظهورها برفقة رونالدو في أغلب المناسبات وعلى رأسها حفل تقديمه مع نادي النصر السعودي.
وتحدث الكثيرون عن قوة علاقة رونالدو وجورجينا مع تركيز النجم البرتغالي على الاستقرار والاحترافية في كرة القدم فقط ما جعله يغلق الباب أمام العديد من المعجبات اللاتي حاولن تعكير صفو هذه العلاقة.
وتستعرض "إرم نيوز" بعض الجميلات اللاتي حاولن تدمير علاقة رونالدو مع جورجينا رودريغيز وترددت أنباء حول ارتباطهن بالنجم البرتغالي ولكن الأمر لم يكلل بالنجاح:
الفنزويلية جورجيلايا
ظهر اسم الفتاة الفنزويلية جورجيلايا وسط أنباء حول ارتباطها برونالدو بعد صورة شهيرة لها وهي تقبل النجم البرتغالي أثناء تواجده في معسكر لمنتخب بلاده.
وأثارت الفتاة الفنزويلية جدلاً واسعاً بعد رسالة ادعت خلالها ارتباطها بعلاقة عاطفية برونالدو.
ولكن المتحدث الرسمي باسم رونالدو خرج لتكذيب هذه الأنباء ونسف هذه الشائعات سريعاً عبر بيان إعلامي لينهي الجدل سريعاً.
البرتغالية ناتاشا
زعمت أيضاً عارضة الأزياء البرتغالية ناتاشا رودريغيز بأن ارتبطت لفترة برونالدو خلال فترة حمل جورجينا.
وخرجت ناتاشا بتصريحات إعلامية وقتها بأنها ارتبطت بالنجم البرتغالي وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً ولكن الأمر لم يؤثر على علاقة رونالدو بجورجينا بعد ذلك بعد تأكيدات النجم البرتغالي بأن الأمر ليس صحيحاً.
السويدية ساني جوزيفسون
فجرت فتاة سويدية مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي تدعى ساني جوزيفسون الجدل أيضاً حول علاقة عاطفية بينها وبين رونالدو.
وتحدثت ساني عن لقاء جمعها برونالدو وشهدت تلميحات مثيرة من النجم البرتغالي ولكن الأمر لم يخطف انتباه جورجينا التي تجاهلت تصريحات الفتاة السويدية ولم يعلق رونالدو أيضاً على هذه التصريحات.
أليشا ليمان
ويبقى المشهد الأخير للاعبة يوفنتوس الإيطالي أليشا ليمان والتي أثارت جدلاً واسعاً بعد نشرها صورة بزي القطة في عيد الهلع بإشارة إلى كريستيانورونالدو.
وتحدثت بعض التقارير عن غضب جورجينا بسبب هذه الصورة التي نشرتها أليشا عبر حسابها بموقع إنستغرام ، وفسر البعض غياب جورجينا عن حفل تكريم رونالدو بهذا الأمر ولكن البعض الآخر أكد أن غيابها كان لحضور حفل ابنة رونالدو الكبرى.
أليشا ترتبط بالفعل بلاعب يوفنتوس دوغلاس لويز منذ سنوات وانضم الثنائي للفريق الإيطالي مطلع الموسم الحالي.
كريستيانو رونالدو
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