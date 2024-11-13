4 جميلات فشلن في تدمير علاقة رونالدو وجورجينا

يعيش النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، حالة من الاستقرار العاطفي منذ سنوات وتحديداً بعد ارتباطه بشريكته الحالية عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز عام 2016.



وخطفت علاقة رونالدو بـ“جورجينا“ الأضواء، وتصدرت المشهد مع ظهورها برفقة رونالدو في أغلب المناسبات وعلى رأسها حفل تقديمه مع نادي النصر السعودي.

وتحدث الكثيرون عن قوة علاقة رونالدو وجورجينا مع تركيز النجم البرتغالي على الاستقرار والاحترافية في فقط ما جعله يغلق الباب أمام العديد من المعجبات اللاتي حاولن تعكير صفو هذه العلاقة.



وتستعرض "إرم نيوز" بعض الجميلات اللاتي حاولن تدمير علاقة رونالدو مع جورجينا رودريغيز وترددت أنباء حول ارتباطهن بالنجم البرتغالي ولكن الأمر لم يكلل بالنجاح:



الفنزويلية جورجيلايا

ظهر اسم الفتاة الفنزويلية جورجيلايا وسط أنباء حول ارتباطها برونالدو بعد صورة شهيرة لها وهي تقبل النجم البرتغالي أثناء تواجده في معسكر لمنتخب بلاده.









وأثارت الفتاة الفنزويلية جدلاً واسعاً بعد رسالة ادعت خلالها ارتباطها بعلاقة عاطفية برونالدو.



ولكن المتحدث الرسمي باسم رونالدو خرج لتكذيب هذه الأنباء ونسف هذه الشائعات سريعاً عبر بيان إعلامي لينهي الجدل سريعاً.

البرتغالية ناتاشا

زعمت أيضاً عارضة الأزياء البرتغالية ناتاشا رودريغيز بأن ارتبطت لفترة برونالدو خلال فترة حمل جورجينا.









وخرجت ناتاشا بتصريحات إعلامية وقتها بأنها ارتبطت بالنجم البرتغالي وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً ولكن الأمر لم يؤثر على علاقة رونالدو بجورجينا بعد ذلك بعد تأكيدات النجم البرتغالي بأن الأمر ليس صحيحاً.

السويدية ساني جوزيفسون

فجرت فتاة سويدية مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي تدعى ساني جوزيفسون الجدل أيضاً حول علاقة عاطفية بينها وبين رونالدو.



وتحدثت ساني عن لقاء جمعها برونالدو وشهدت تلميحات مثيرة من النجم البرتغالي ولكن الأمر لم يخطف انتباه جورجينا التي تجاهلت تصريحات الفتاة السويدية ولم يعلق رونالدو أيضاً على هذه التصريحات.

أليشا ليمان

ويبقى المشهد الأخير للاعبة يوفنتوس الإيطالي أليشا ليمان والتي أثارت جدلاً واسعاً بعد نشرها صورة بزي القطة في عيد الهلع بإشارة إلى كريستيانورونالدو.



وتحدثت بعض التقارير عن غضب جورجينا بسبب هذه الصورة التي نشرتها أليشا عبر حسابها بموقع إنستغرام ، وفسر البعض غياب جورجينا عن حفل تكريم رونالدو بهذا الأمر ولكن البعض الآخر أكد أن غيابها كان لحضور حفل ابنة رونالدو الكبرى.









أليشا ترتبط بالفعل بلاعب يوفنتوس دوغلاس لويز منذ سنوات وانضم الثنائي للفريق الإيطالي مطلع الموسم الحالي.

كريستيانو رونالدو



