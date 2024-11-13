سانتوس يحسم موقفه من ضم نيمار في يناير المقبل

حسم مسؤولو سانتوس البرازيلي موقفهم من التعاقد مع نيمار دا سيلفا، نجم الهلال السعودي، في الميركاتو الشتوي المقبل.



ويحظى نيمار باهتمام كبير من قِبل جماهير نادي سانتوس، رغم إصابته الأخيرة مع نادي الهلال، بتمزق في أوتار الركبة اليسرى والتي سيغيب على إثرها عن الملاعب لعدة أسابيع أخرى.



وصعد سانتوس مؤخرًا إلى دوري الدرجة الأولى البرازيلي بفوزه 2-0 على كوريتيبا ليضمن النادي السابق لبيليه ونيمار العودة لدوري الأضواء بعد عام واحد من هبوطه للمرة الأولى.

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "Bolavip" نقلًا عن أحد الصحفيين لقناة "SporTV"، فإنه بعد تواصله مع المديرين والأشخاص المقربين من نيمار، فإن عودة اللاعب البرازيلي إلى سانتوس في مطلع العام أمر صعب للغاية.



وأوضحت الصحيفة أن الهلال غير راضٍ عن نيمار، ويدرس إنهاء عقده الذي ينتهي في يونيو 2026، خلال الشتاء المقبل.



ومع ذلك، فإن رئيس سانتوس مارسيلو تيكسيرا، دعا إلى الحذر حتى لا ينخدع المشجعون بشأن فرصة التوقيع مع نجمهم المفضل، لأن عودة نيمار إلى سانتوس في يناير "غير مرجحة".



من جانبها، أشارت الصحفية جوانا دي أسيس في تصريحات تلفزيونية أن عودة نيمار إلى سانتوس في مطلع العام أمر غير وارد على الإطلاق.



وأضافت: "تحدثت مع مديري سانتوس، وقالوا لي (من المنطقي أننا نريد ذلك، لكن لا يوجد شيء قريب، فمن الصعب للغاية حدوث هذه المفاوضات)".

وتابعت: "عند الاستماع أيضًا إلى الأشخاص المرتبطين بنيمار، يقول الجميع، لا، لن يحدث هذا الآن، لذا لا يمكن خداع الجماهير بالاعتقاد بأنه سيصل إلى سانتوس قريبًا، لأنه لن يفعل ذلك".



وذكرت تقارير صحفية سابقة أن النجم البرازيلي، يريد الانضمام لإنتر ميامي الأمريكي، للم شمله مع زميليه السابقين في برشلونة، ليونيل ميسي ولويس سواريز.