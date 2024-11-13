سانتوس يحسم موقفه من ضم نيمار في يناير المقبل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حسم مسؤولو سانتوس البرازيلي موقفهم من التعاقد مع نيمار دا سيلفا، نجم الهلال السعودي، في الميركاتو الشتوي المقبل.
ويحظى نيمار باهتمام كبير من قِبل جماهير نادي سانتوس، رغم إصابته الأخيرة مع نادي الهلال، بتمزق في أوتار الركبة اليسرى والتي سيغيب على إثرها عن الملاعب لعدة أسابيع أخرى.
وصعد سانتوس مؤخرًا إلى دوري الدرجة الأولى البرازيلي بفوزه 2-0 على كوريتيبا ليضمن النادي السابق لبيليه ونيمار العودة لدوري الأضواء بعد عام واحد من هبوطه للمرة الأولى.
ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "Bolavip" نقلًا عن أحد الصحفيين لقناة "SporTV"، فإنه بعد تواصله مع المديرين والأشخاص المقربين من نيمار، فإن عودة اللاعب البرازيلي إلى سانتوس في مطلع العام أمر صعب للغاية.
وأوضحت الصحيفة أن الهلال غير راضٍ عن نيمار، ويدرس إنهاء عقده الذي ينتهي في يونيو 2026، خلال الشتاء المقبل.
ومع ذلك، فإن رئيس سانتوس مارسيلو تيكسيرا، دعا إلى الحذر حتى لا ينخدع المشجعون بشأن فرصة التوقيع مع نجمهم المفضل، لأن عودة نيمار إلى سانتوس في يناير "غير مرجحة".
من جانبها، أشارت الصحفية جوانا دي أسيس في تصريحات تلفزيونية أن عودة نيمار إلى سانتوس في مطلع العام أمر غير وارد على الإطلاق.
وأضافت: "تحدثت مع مديري سانتوس، وقالوا لي (من المنطقي أننا نريد ذلك، لكن لا يوجد شيء قريب، فمن الصعب للغاية حدوث هذه المفاوضات)".
وتابعت: "عند الاستماع أيضًا إلى الأشخاص المرتبطين بنيمار، يقول الجميع، لا، لن يحدث هذا الآن، لذا لا يمكن خداع الجماهير بالاعتقاد بأنه سيصل إلى سانتوس قريبًا، لأنه لن يفعل ذلك".
وذكرت تقارير صحفية سابقة أن النجم البرازيلي، يريد الانضمام لإنتر ميامي الأمريكي، للم شمله مع زميليه السابقين في برشلونة، ليونيل ميسي ولويس سواريز.
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