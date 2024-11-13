فيفا يدرس نظاما جديدا بديلا لتقنية الـ VAR

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الدولي (فيفا) يأمل في الحصول على موافقة من مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) في وقت قريب لإضافة تقنية دعم الفيديو لكرة القدم (FVS) إلى الاحترافية، ليكون بديلا لنظام تقنية الفيديو المساعد (VAR).



ويهدف النظام الجديد إلى منح المدربين صلاحية الطعن في قرارات الحكام أثناء المباريات، وفق عدد محدود من الطلبات.



وقال بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام في فيفا، لشبكة ESPN، إن النظام الجديد يعمل دون حكم فيديو (VAR) مخصص، حيث يُسمح للمدربين بتقديم طلب لمراجعة القرار، ولا يُعدّ هذا النظام امتداداً لنظام حكم الفيديو المساعد (VAR) الحالي، بل هو بديل عنه.

وأوضح التقرير أن "النظام الجديد لا يعتمد على وجود حكام فيديو كما هو الحال مع الـ VAR، بدلاً من ذلك، يحق للمدربين طلب مراجعة قرارات معينة عبر إعادة عرض الفيديو من مشغل خاص، دون تدخل مباشر من حكام آخرين".



وأشار كولينا إلى أن "المدربين لديهم عدد محدود من طلبات المراجعة، وإذا لم ينجحوا في الطعن، يفقدون حقهم في تقديم طلبات جديدة، هذه المحدودية تجعل المدربين أكثر حذراً في استخدام الطلبات، مما يمنع الإسراف في استغلال النظام".



وأُجري اختبار نظام دعم الفيديو لكرة القدم (FVS) بالفعل خلال بطولة كأس العالم للسيدات لفئتي تحت 17 وتحت 20 عامًا، وكذلك في وقت سابق خلال كأس الشباب، وفي مارس، حصلت فيفا على الموافقة لاختبار هذا النظام، والآن يرغب الاتحاد في توسيع استخدامه ليشمل مسابقات أخرى.

وشدد كولينا على أن التجارب كانت إيجابية، موضحا: "ما زلنا في المراحل الأولى من التجربة، ولم نواجه أي مفاجآت غير متوقعة حتى الآن، وسيتم تقديم تقرير تفصيلي بالنتائج إلى مجلس IFAB للحصول على موافقته".



وشدد التقرير على أن النظام الجديد لن يكون متاحاً في البداية للدوريات الكبرى، بل ستُمنح الأولوية للدوريات ذات الموارد المحدودة، خاصة تلك التي تعتمد على أقل من أربع كاميرات في البث.



الفارق بين FVS وVAR

ويعد أحد أبرز الاختلافات هو أن النظام الجديد لا يتطلب من الحكام الذهاب إلى الشاشة بناءً على طلب زملائهم، بل بناءً على طلب المدربين فقط، ويضيف كولينا: "منح الحكام صلاحية بدء المراجعة بأنفسهم سيضعهم تحت ضغط إضافي من اللاعبين. لذلك؛ تُمنح هذه المسؤولية للمدربين".



واختتم التقرير: "النظام الجديد يهدف إلى تقليل الجدل بشأن قرارات الحكام، مع منح المدربين دوراً مؤثراً في تقييم اللحظات الحاسمة، ومع ذلك، يظل النظام خاضعاً لاختبارات إضافية وتحليل شامل قبل اعتماده في بطولات أكبر".