أوليفركان ينصح نوير: اعتزل قبل صافرات الاستهجان

وجه أوليفر كان حارس مرمى المنتخب الألماني وبايرن ميونخ السابق، نصيحة إلى مانويل نوير، بعدم تفويت الوقت المناسب لإنهاء مسيرته.



وقال "كان" في تصريحات لـ"شبورت بيلد" الأسبوعية يوم الأربعاء، لا أحد يريد أن يتعرض لصافرات الاستهجان في الملعب مع نهاية مسيرته.



وأضاف أنه في حال فوز بايرن ميونخ أبطال أوروبا، في المباراة النهائية التي تقام على ملعبه "أليانز أرينا" فإن هذا سيكون "التوقيت المثالي" لاعتزال نوير.



وحرص كان على تحذير نوير من تراجع مستواه عقب اعتزال اللعب الدولي بعد نهاية بطولة أمم أوروبا يورو 2024 التي أقيمت الصيف الماضي.

وأتبع كان: تسقط في حفرة وتسأل نفسك : ما هو الهدف الآن، ما الذي مازال بإمكاني تحقيقه؟ لذلك لم أتفاجأ من عدم ظهور مانويل بالأداء الذي اعتدنا رؤيته عليه في كل مباراة هذا الموسم.



وحرص كان أيضا على توجه نصيحة لنوير، الذي يستمر تعاقده مع بايرن لنهاية الموسم، بوضع خطة واضحة للمستقبل. وكان لدى كان نفسه خطة بعد اعتزاله من اللعب مع المنتخب الوطني في 2006.



وختم: عامان آخران وانتهى الأمر. حتى ذلك الوقت، أردت الفوز بالكثير من المباريات والاعتزال وأنا في قمة مجدي. هذا ساعدني وساعد النادي.