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تونس والسودان يتمسكان بحظوظهما في الصعود لكأس الأمم

11/13/2024 3:13:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - تتمسك منتخبات تونس، جزر القمر، السودان وموريتانيا بفرصها للحاق بركب المنتخبات التي ضمنت تأهلها إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية الـ35، والتي يستضيفها المغرب بين 21 كانون الأول (ديسمبر) 2025 و18 كانون الثاني (يناير) 2026، وذلك حين تلعب مبارياتها في الجولتين الخامسة والسادسة الأخيرتين.
وكان يمكن للمنتخب التونسي ألا يضع نفسه في موقف محرج في الجولتين السابقتين اللتين شهدتا خسارة أمام جزر القمر ثم تعادله معه، ضمن مواجهات المجموعة الأولى، وأدت النتيجتان السلبيتان إلى إنهاء عقد المدرب المخضرم فوزي البنزرتي، ليتولى قيس اليعقوبي مؤقتا مهمة قيادة "نسور قرطاج" إلى النهائيات، حيث يحتاج إلى الفوز في مباراتيه بضيافة مدغشقر بالعاصمة الجنوب أفريقية بريتوريا، أو ضد ضيفه الغامبي الإثنين المقبل في الجولة السادسة بملعب "حمادي العقربي" في رادس.
ويحتل المنتخب التونسي صدارة المجموعة بـ7 نقاط، أمام جزر القمر (6 نقاط) ثم غامبيا ثالثا (5 نقاط)، بينما يأتي منتخب مدغشقر في المركز الأخير بنقطتين.
وأجرى اليعقوبي تغييرات كبيرة على التشكيلة باستبعاده المخضرمين القائد يوسف المساكني والمهاجم سيف الدين الجزيري ولاعب الوسط فرجاني ساسي، بينما وجه الدعوة إلى وجهين جديدين؛ هما مهاجما أولمبيك باجة ربيع الحمري والاتحاد المنستيري حازم المستوري.
وفي المجموعة عينها، يحتاج المنتخب القمري إلى التفوق على ذاته والعودة بنتيجة إيجابية من أرض مضيفه الغامبي الجمعة في الملعب البلدي لمدينة بركان المغربية، قبل أن يستضيف مدغشقر، وسيضمن المنتخب العربي الساعي إلى مشاركة ثانية في "العرس القاري" بعد العام 2021، التأهل في حال تغلب على الغامبي.
في المقابل، يحتاج المنتخب السوداني إلى فوز واحد من مواجهتيه المتبقيتين ضد مضيفه النيجر في توغو، أو ضيفه الأنغولي ضمن منافسات المجموعة السادسة، وسيطيح تأهل السودان بمنتخب غانا لأول مرة منذ نسخة تونس العام 2004.
وكان منتخب "صقور الجديان"، حصد 4 نقاط في المواجهتين ضد "النجوم السوداء" المتوج باللقب 4 مرات، وسيكون هذا الأمر إذا تحقق مفاجأة مدوية، إذ يمر المنتخب السوداني بظروف صعبة نتيجة للحرب الأهلية التي تشهدها البلاد منذ نحو عامين.
ويأتي المنتخب السوداني ثانيا في الترتيب برصيد 7 نقاط خلف أنغولا المتصدرة بالعلامة الكاملة (12 نقطة)، وغانا ثالثة بنقطتين والنيجر رابعة بنقطة.
وقال الغاني حيمس كواسي مدرب المنتخب السوداني في تصريحات صحفية: "ندرك أهمية تحقيق نتيجة إيجابية ضد النيجر الذي يخوض المباراة بلا ضغوط بعدما فقد فرصته في التأهل، ونحن نخوض المباراة بدوافع مضاعفة، لهذا يتعين على اللاعبين مضاعفة الجهود".
وفي المجموعة الثالثة التي يتصدرها المنتخب المصري بالعلامة الكاملة ضامنا تأهله، فإن الصراع على البطاقة الثانية يبدو معقدا بين بوتسوانا الثانية (6 نقاط)، الرأس الأخضر الثالثة (3 نقاط) وموريتانيا الرابعة (3 نقاط).
ويحتاج منتخب "المرابطون" إلى فوزين لضمان وجوده في ملاعب المغرب، حيث يلتقي مضيفه البوتسواني قبل أن يستضيف الرأس الأخضر الثلاثاء المقبل.
وسينتظر المنتخب الموريتاني هدايا من نظيره المصري الذي يقابل الرأس الأخضر الجمعة خارج أرضه، قبل أن يختتم التصفيات في القاهرة باستضافة البوتسواني.
وتعرف تشكيلة المدرب حسام حسن غيابات قوية في مقدمتها هداف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح للراحة، مدافع نيس الفرنسي محمد عبد المنعم ولاعب وسط الزمالك أحمد سيد (زيزو) بسبب الإصابة، فضلا عن إيقاف الثنائي محمود حسن (تريزيغيه) ومروان عطية.
وتقلصت حظوظ المنتخب الليبي في المجموعة الرابعة، ولا سيما لحظة تخسيره اللقاء ضد ضيفه النيجيري بقرار من الاتحاد القاري، بعدما رفض منتخب "النسور الخضر" خوض اللقاء بداعي احتجاز البعثة في مطار الأبرق 16 ساعة من دون أي طعام أو شراب، الأمر الذي عد خرقا للوائح قانون الانضباط.
وسيلعب فريق "فرسان المتوسط" مباراتيه المقبلتين ضد مضيفه الرواندي الخميس، ثم يلتقي ضيفه البنيني الإثنين. ويتصدر المنتخب النيجيري الذي يحتاج إلى نقطة ضد بنين أو رواندا لضمان التأهل.
وتتطلع الجزائر بقيادة المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، إلى إنهاء التصفيات بالعلامة الكاملة عندما تواجه مضيفتها غينيا الاستوائية في مالابو، وليبيريا في العاصمة الجزائر.
وكان المنتخب الجزائري، حصد 12 نقطة من 4 مباريات، ليتصدر المجموعة الخامسة أمام غينيا الاستوائية (7 نقاط)، توغو (نقطتان) وليبيريا (نقطة).
ويسعى المنتخب المغربي أيضا إلى الحفاظ على سلسلة انتصاراته وإنهاء التصفيات بالعلامة الكاملة، عندما يواجه مضيفه الغابوني في ليبرفيل، ثم يستضيف ليسوتو في أكادير ضمن المجموعة الثانية.
وواصل مدرب "أسود الأطلس" وليد الركراكي، استبعاد المخضرم ولاعب غلطة سراي التركي حكيم زياش للمرة الثانية على التوالي، بينما استدعى أيوب الخياطي حارس الجيش الملكي لأول مرة. -(وكالات)

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