اختبارات مثيرة للعرب في جولة التصفيات المؤهلة للمونديال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن – تنطلق اليوم منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم
2026، بإقامة مواجهات مثيرة عدة.
ومع اقتراب التصفيات من نهايتها، ما يزال هناك الكثير للعب من أجله، حيث قام الموقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإلقاء نظرة على ترتيب الفرق في المجموعات الثلاث قبل الجولة المقبلة من المباريات.
وتدخل إيران وأوزبكستان في المجموعة الأولى، منافسات الجولة الخامسة مع العلم أنه إذا ما فاز كلاهما بمبارياتهما، فسيقودهما ذلك نحو هامش تأكيد مكانهما في نهائيات كأس العالم 2026، ويملك كل منتخب
منهما 10 نقاط، مع تقدم إيران بفارق الأهداف.
ويلتقي المنتخب الإيراني، بقيادة المدرب أمير قالينوي، مع مضيفه منتخب كوريا الشمالية في فيينتيان، بينما يحل منتخب أوزبكستان، الذي يأمل في وجود المدرب سريشكو كاتانيتش في مقاعد البدلاء بعد أن غاب عن المباراتين الأخيرتين بسبب المرض، إلى الدوحة لمواجهة قطر، في حين يستضيف المنتخب الإماراتي نظيره منتخب قرغيزستان في المباراة الثالثة للمجموعة.
وسيكون منتخب إيران، الذي تغلب 4-1 على قطر في الجولة الرابعة، واثقا من الحصول على ثلاث نقاط أخرى، بينما يعني أي شيء أقل من الفوز لجمهورية كوريا الشمالية أن حلمها في احتلال أحد المركزين الأول أو الثاني (والذي يعني التأهل التلقائي)، سينتهي بالتأكيد.
ويبدو الوضع مشابها لقطر؛ حيث إن الخسارة أمام أوزبكستان وفوز إيران يعني أن بطل كأس آسيا مرتين سيكون متأخرا بفارق تسع نقاط عن المركزين الأول والثاني مع تبقي أربع جولات فقط، فيما سيكون المنتخب الإماراتي، الذي لديه أيضا أربع نقاط، عازما على البقاء في السباق بالفوز على قرغيزستان. ولن تكون مهمة الإماراتي سهلة، حيث أثبت منتخب قرغيزستان، الذي ما تزال لديه فرصة ضئيلة للتأهل، أنه فريق صعب الاختراق.
وفي منافسات المجموعة الثانية، تستعيد كوريا الجنوبية خدمات نجمها سون هيونج- مين بعد غيابه عن آخر مباراتين بسبب الإصابة، ويتطلع المنتخب الشرق آسيوي لمواصلة ما بدأه.
وحقق منتخب كوريا الجنوبية فوزين على العراق والأردن، ليتقدم بفارق ثلاث نقاط في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية، وسيكون منتخب كوريا الجنوبية عازما على تفادي الخسارة عندما يسافر لمواجهة الكويت خلال سعيه للظهور في نهائيات كأس العالم للمرة الحادية عشرة على التوالي. لكن الكويت يحتاج إلى تحقيق الفوز لأنه يتخلف حاليا بفارق ست نقاط عن كوريا الجنوبية وأربع نقاط خلف الأردن والعراق. من جهته، سيواجه المنتخب الأردني نظيره العراقي في مواجهة تشهد تقدم الفريق الفائز بفارق ثلاث نقاط عن الفريق الخاسر، وهو ما يكون حاسما في السباق على نيل أحد المركزين الأول أو الثاني في المجموعة الثانية.
ويستضيف منتخب سلطنة عُمان نظيره الفلسطيني بهدف التعافي من خسارته أمام الأردن، حيث يدرك كلا الجانبين أن أي شيء أقل من الفوز يعني نهاية أحلامهما في بلوغ نهائيات كأس العالم.
وفي المجموعة الثالثة، يسعى منتخب اليابان للحفاظ على صدارته عندما يسافر لمواجهة إندونيسيا، حيث ستقام المباراة يوم غد على ستاد جيلورا بونج كارنو المهيب.
وانتهت سلسلة انتصارات الفريق الشرق آسيوي بعد تعادله 1-1 مع أستراليا في الجولة الرابعة، لكن تقدمه بفارق خمس نقاط في الصدارة، يعني أنه في طريقه بشكل مريح للظهور الثامن على التوالي في نهائيات كأس العالم لكرة القدم. من جهتها عانت إندونيسيا، التي افتتحت ظهورها الأول في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية بثلاث تعادلات، من الخسارة 1-2 أمام الصين في الجولة الرابعة، وسيتطلع فريق المدرب شين تاي- يونج إلى تحقيق فوز تاريخي أمام جماهيره المحلية.
وأدى الحصول على نقطة واحدة فقط من ست نقاط ممكنة للسعودية من آخر جولتين إلى رحيل المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني مع عودة هيرفي رينارد كمدير فني للأخضر السعودي، وسيسعى المدرب الفرنسي إلى تحقيق بداية قوية عندما يسافر المنتخب الغرب آسيوي لمواجهة أستراليا.
مع امتلاك كل من المنتخبين إلى جانب البحرين، لرصيد خمس نقاط، فإن المواجهة في ستاد ملبورن ريكتانجولار ستكون مثيرة خاصة وأن أستراليا، التي تولى توني بوبوفيتش القيادة الفنية فيها بعد تعيينه بدلا من جراهام أرنولد، جمعت أربع نقاط من آخر مباراتين لتعود إلى السباق من جديد.
ويأمل منتخب البحرين، الذي لم يحقق أي انتصار منذ فوزه على أستراليا في الجولة الأولى، في تحقيق نتيجة أفضل عندما يستضيف الصين، لكن المنتخب الشرق آسيوي سيكون مصمما بالقدر نفسه، بعد أن كسر سلسلة هزائمه التي استمرت ثلاث مباريات بفوزه على إندونيسيا في الجولة الرابعة. -(وكالات)
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