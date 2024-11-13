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اختبارات مثيرة للعرب في جولة التصفيات المؤهلة للمونديال

11/13/2024 3:13:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن – تنطلق اليوم منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، بإقامة مواجهات مثيرة عدة.
ومع اقتراب التصفيات من نهايتها، ما يزال هناك الكثير للعب من أجله، حيث قام الموقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإلقاء نظرة على ترتيب الفرق في المجموعات الثلاث قبل الجولة المقبلة من المباريات.
وتدخل إيران وأوزبكستان في المجموعة الأولى، منافسات الجولة الخامسة مع العلم أنه إذا ما فاز كلاهما بمبارياتهما، فسيقودهما ذلك نحو هامش تأكيد مكانهما في نهائيات كأس العالم 2026، ويملك كل منتخب منهما 10 نقاط، مع تقدم إيران بفارق الأهداف.
ويلتقي المنتخب الإيراني، بقيادة المدرب أمير قالينوي، مع مضيفه منتخب كوريا الشمالية في فيينتيان، بينما يحل منتخب أوزبكستان، الذي يأمل في وجود المدرب سريشكو كاتانيتش في مقاعد البدلاء بعد أن غاب عن المباراتين الأخيرتين بسبب المرض، إلى الدوحة لمواجهة قطر، في حين يستضيف المنتخب الإماراتي نظيره منتخب قرغيزستان في المباراة الثالثة للمجموعة.
وسيكون منتخب إيران، الذي تغلب 4-1 على قطر في الجولة الرابعة، واثقا من الحصول على ثلاث نقاط أخرى، بينما يعني أي شيء أقل من الفوز لجمهورية كوريا الشمالية أن حلمها في احتلال أحد المركزين الأول أو الثاني (والذي يعني التأهل التلقائي)، سينتهي بالتأكيد.
ويبدو الوضع مشابها لقطر؛ حيث إن الخسارة أمام أوزبكستان وفوز إيران يعني أن بطل كأس آسيا مرتين سيكون متأخرا بفارق تسع نقاط عن المركزين الأول والثاني مع تبقي أربع جولات فقط، فيما سيكون المنتخب الإماراتي، الذي لديه أيضا أربع نقاط، عازما على البقاء في السباق بالفوز على قرغيزستان. ولن تكون مهمة الإماراتي سهلة، حيث أثبت منتخب قرغيزستان، الذي ما تزال لديه فرصة ضئيلة للتأهل، أنه فريق صعب الاختراق.
وفي منافسات المجموعة الثانية، تستعيد كوريا الجنوبية خدمات نجمها سون هيونج- مين بعد غيابه عن آخر مباراتين بسبب الإصابة، ويتطلع المنتخب الشرق آسيوي لمواصلة ما بدأه.
وحقق منتخب كوريا الجنوبية فوزين على العراق والأردن، ليتقدم بفارق ثلاث نقاط في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية، وسيكون منتخب كوريا الجنوبية عازما على تفادي الخسارة عندما يسافر لمواجهة الكويت خلال سعيه للظهور في نهائيات كأس العالم للمرة الحادية عشرة على التوالي. لكن الكويت يحتاج إلى تحقيق الفوز لأنه يتخلف حاليا بفارق ست نقاط عن كوريا الجنوبية وأربع نقاط خلف الأردن والعراق. من جهته، سيواجه المنتخب الأردني نظيره العراقي في مواجهة تشهد تقدم الفريق الفائز بفارق ثلاث نقاط عن الفريق الخاسر، وهو ما يكون حاسما في السباق على نيل أحد المركزين الأول أو الثاني في المجموعة الثانية.
ويستضيف منتخب سلطنة عُمان نظيره الفلسطيني بهدف التعافي من خسارته أمام الأردن، حيث يدرك كلا الجانبين أن أي شيء أقل من الفوز يعني نهاية أحلامهما في بلوغ نهائيات كأس العالم.
وفي المجموعة الثالثة، يسعى منتخب اليابان للحفاظ على صدارته عندما يسافر لمواجهة إندونيسيا، حيث ستقام المباراة يوم غد على ستاد جيلورا بونج كارنو المهيب.
وانتهت سلسلة انتصارات الفريق الشرق آسيوي بعد تعادله 1-1 مع أستراليا في الجولة الرابعة، لكن تقدمه بفارق خمس نقاط في الصدارة، يعني أنه في طريقه بشكل مريح للظهور الثامن على التوالي في نهائيات كأس العالم لكرة القدم. من جهتها عانت إندونيسيا، التي افتتحت ظهورها الأول في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية بثلاث تعادلات، من الخسارة 1-2 أمام الصين في الجولة الرابعة، وسيتطلع فريق المدرب شين تاي- يونج إلى تحقيق فوز تاريخي أمام جماهيره المحلية.
وأدى الحصول على نقطة واحدة فقط من ست نقاط ممكنة للسعودية من آخر جولتين إلى رحيل المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني مع عودة هيرفي رينارد كمدير فني للأخضر السعودي، وسيسعى المدرب الفرنسي إلى تحقيق بداية قوية عندما يسافر المنتخب الغرب آسيوي لمواجهة أستراليا.
مع امتلاك كل من المنتخبين إلى جانب البحرين، لرصيد خمس نقاط، فإن المواجهة في ستاد ملبورن ريكتانجولار ستكون مثيرة خاصة وأن أستراليا، التي تولى توني بوبوفيتش القيادة الفنية فيها بعد تعيينه بدلا من جراهام أرنولد، جمعت أربع نقاط من آخر مباراتين لتعود إلى السباق من جديد.
ويأمل منتخب البحرين، الذي لم يحقق أي انتصار منذ فوزه على أستراليا في الجولة الأولى، في تحقيق نتيجة أفضل عندما يستضيف الصين، لكن المنتخب الشرق آسيوي سيكون مصمما بالقدر نفسه، بعد أن كسر سلسلة هزائمه التي استمرت ثلاث مباريات بفوزه على إندونيسيا في الجولة الرابعة. -(وكالات)

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