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الأرجنتين تسعى لتعزيز صدارتها.. ومواجهة محفوفة بالمخاطر للبرازيل

11/13/2024 3:13:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - يسعى المنتخب الأرجنتيني إلى تعزيز صدارته في ترتيب تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026، المقرر إقامتها في أميركا، المكسيك وكندا، وذلك حينما يحل ضيفا على منتخب باراغواي عند الساعة 12 من فجر يوم غد، ضمن منافسات الجولة 11 من التصفيات.
ويتصدر منتخب الأرجنتين ترتيب التصفيات برصيد 22 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه منتخب كولومبيا صاحب المركز الثاني، فيما يحتل منتخب باراغواي المركز السادس برصيد 13 نقطة.
ويسعى بطل كوبا أميركا إلى تحقيق فوز جديد يمكن فريقه من الحفاظ على فارق النقاط الثلاث، لكن المهمة لن تكون سهلة أمام منتخب باراغواي، الذي يقوده الأرجنتيني جوستافو ألفارو، مدرب بوكا جونيورز ومنتخب كوستاريكا والإكوادور السابق.
وتولى ألفارو قيادة منتخب باراغواي في آب (أغسطس) الماضي، وقاد الفريق للفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما في أربع مباريات قاد فيها الفريق، ليرتقع رصيد باراغواي إلى 13 نقطة في المركز السادس، في سعيها لبلوغ نهائيات المونديال للمرة الأولى منذ آخر ظهور للفريق في نسخة العام 2010، بجنوب أفريقيا.
من جانبه، سيكون المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل سكالوني، جاهزا للمواجهة في ظل تواجد العناصر الأساسية للفريق وعلى رأسهم الأسطورة ليونيل ميسي، قائد الفريق، وبطل كأس العالم 2022، ونجم إنتر ميامي الأميركي الحالي.
وفشل ميسي في التتويج بلقب الدوري مع ميامي، بعد خروج فريقه في الأدوار النهائية للموسم على يد أتالانتا يونايتد بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين، لذلك سيكون نجم برشلونة السابق مركزا بشكل كبير على المنتخب الأرجنتيني، في ظل سعيه للوصول المبكر إلى نهائيات المونديال، وسط شكوك تحيط بمستقبله مع المنتخب، حيث لم تتضح الصورة بعد حول استكماله مشواره الدولي أو غيابه عن الفريق في المونديال المقبل.
وضمت تشكيلة سكالوني، الوجوه المألوفة ونجوم إنجاز 2022 وكوبا أميركا هذا الصيف، مثل الحارس إيمليانو مارتينيز والمدافعان ليساندرو مارتينيز وكريستيان روميرو ونجوم خط الوسط أليكسيس ماك أليستر ورودريجو دي بول وإنزو فيرنانديز، والثنائي الهجومي جوليان ألفاريز ولاوتارو مارتينيز، وكذلك ضمت اسما ينضم للقائمة للمرة الأولى وهو إينزو بارينشيا لاعب بلنسية الإسباني.
وتضم القائمة عناصر الشباب مثل أليخاندرو جارناتشو ونيكو باز وغيرهما من اللاعبين الذين يشكلون مستقبل الكرة الأرجنتينية.
وفي مباراة أخرى، يسعى المنتخب البرازيلي إلى الاقتراب من مراكز الصدارة، وذلك حينما يحل ضيفا على نظيره الفنزويلي عند الساعة 2:30 فجر يوم غد.
ويحتل المنتخب البرازيلي المركز الرابع برصيد 16 نقطة، وهو يبتعد بفارق ست نقاط خلف المنتخب الأرجنتيني المتصدر، ويسعى لتفادي الموقف الحرج باللعب حتى نهاية التصفيات خشية خسارة مركز مؤهل للمونديال، وهو الأمر الذي لم يحدث أبدا في تاريخ المنتخب البرازيلي.
على الجانب الآخر، يحتل منتخب فنزويلا المركز الثامن برصيد 11 نقطة، لكنه تعادل في الجولة قبل الماضية مع نظيره الأرجنتيني، في مباراة نجح خلالها في فرض سيطرته على المباراة، ليظفر بنقطة ثمينة، وهو على بعد نقطتين فقط خلف المركز السادس، الذي يتأهل صاحبه لخوض منافسات الملحق العالمي.
ويسعى المنتخب البرازيلي إلى تقديم أداء جيد مثلما حدث في آخر جولتين، حينما فاز على تشيلي 2-1 على ملعبها، قبل الفوز الكبير على بيرو برباعية نظيفة.
ووسط جدال يدور حول قدرات المدرب جونيور دوريفال، فإن الأخير، اتخذ العديد من القرارات في قائمة الفريق للجولتين 11 و12 من التصفيات، حينما استبعد إندريك، مهاجم ريال مدريد الإسباني، وأحد الوجوه الواعدة للكرة البرازيلية، حيث أكد أنه سيقوم فقط باستدعاء اللاعبين الذين يشاركون بانتظام مع أنديتهم.
وتنطبق سياسة دوريفال في اختيار اللاعبين على العديد من الأسماء، مثل دوغلاس لويز، الذي لا يشارك بانتظام مع يوفنتوس الإيطالي، والأمر ذاته لزميله في خط الوسط جواو جوميز لاعب وولفرهامبتون الإنجليزي، وجواو بيدرو مهاجم برايتون الإنجليزي.
ويعيش دوريفال في ضغوط جماهيرية كبيرة منذ فشله في الوصول مع الفريق إلى ما هو أبعد من دور الثمانية بكوبا أميركا هذا الصيف، ولذلك يبدو أن المدرب سيكون حريصا في اختياراته للاعبين في الفترة المقبلة المهمة.
وفي باقي مباريات الجولة، يلتقي منتخبا الإكوادور وبوليفيا، وأوروغواي وكولومبيا، فجر السبت، وبيرو مع تشيلي فجر الأحد المقبل. -(وكالات)

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