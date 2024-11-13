الأرجنتين تسعى لتعزيز صدارتها.. ومواجهة محفوفة بالمخاطر للبرازيل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - يسعى المنتخب الأرجنتيني إلى تعزيز صدارته في ترتيب تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم
2026، المقرر إقامتها في أميركا، المكسيك وكندا، وذلك حينما يحل ضيفا على منتخب
باراغواي عند الساعة 12 من فجر يوم غد، ضمن منافسات الجولة 11 من التصفيات.
ويتصدر منتخب الأرجنتين ترتيب التصفيات برصيد 22 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه منتخب كولومبيا صاحب المركز الثاني، فيما يحتل منتخب باراغواي المركز السادس برصيد 13 نقطة.
ويسعى بطل كوبا أميركا إلى تحقيق فوز جديد يمكن فريقه من الحفاظ على فارق النقاط الثلاث، لكن المهمة لن تكون سهلة أمام منتخب باراغواي، الذي يقوده الأرجنتيني جوستافو ألفارو، مدرب بوكا جونيورز ومنتخب كوستاريكا والإكوادور السابق.
وتولى ألفارو قيادة منتخب باراغواي في آب (أغسطس) الماضي، وقاد الفريق للفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما في أربع مباريات قاد فيها الفريق، ليرتقع رصيد باراغواي إلى 13 نقطة في المركز السادس، في سعيها لبلوغ نهائيات المونديال للمرة الأولى منذ آخر ظهور للفريق في نسخة العام 2010، بجنوب أفريقيا.
من جانبه، سيكون المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل سكالوني، جاهزا للمواجهة في ظل تواجد العناصر الأساسية للفريق وعلى رأسهم الأسطورة ليونيل ميسي، قائد الفريق، وبطل كأس العالم 2022، ونجم إنتر ميامي الأميركي الحالي.
وفشل ميسي في التتويج بلقب الدوري مع ميامي، بعد خروج فريقه في الأدوار النهائية للموسم على يد أتالانتا يونايتد بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين، لذلك سيكون نجم برشلونة السابق مركزا بشكل كبير على المنتخب الأرجنتيني، في ظل سعيه للوصول المبكر إلى نهائيات المونديال، وسط شكوك تحيط بمستقبله مع المنتخب، حيث لم تتضح الصورة بعد حول استكماله مشواره الدولي أو غيابه عن الفريق في المونديال المقبل.
وضمت تشكيلة سكالوني، الوجوه المألوفة ونجوم إنجاز 2022 وكوبا أميركا هذا الصيف، مثل الحارس إيمليانو مارتينيز والمدافعان ليساندرو مارتينيز وكريستيان روميرو ونجوم خط الوسط أليكسيس ماك أليستر ورودريجو دي بول وإنزو فيرنانديز، والثنائي الهجومي جوليان ألفاريز ولاوتارو مارتينيز، وكذلك ضمت اسما ينضم للقائمة للمرة الأولى وهو إينزو بارينشيا لاعب بلنسية الإسباني.
وتضم القائمة عناصر الشباب مثل أليخاندرو جارناتشو ونيكو باز وغيرهما من اللاعبين الذين يشكلون مستقبل الكرة الأرجنتينية.
وفي مباراة أخرى، يسعى المنتخب البرازيلي إلى الاقتراب من مراكز الصدارة، وذلك حينما يحل ضيفا على نظيره الفنزويلي عند الساعة 2:30 فجر يوم غد.
ويحتل المنتخب البرازيلي المركز الرابع برصيد 16 نقطة، وهو يبتعد بفارق ست نقاط خلف المنتخب الأرجنتيني المتصدر، ويسعى لتفادي الموقف الحرج باللعب حتى نهاية التصفيات خشية خسارة مركز مؤهل للمونديال، وهو الأمر الذي لم يحدث أبدا في تاريخ المنتخب البرازيلي.
على الجانب الآخر، يحتل منتخب فنزويلا المركز الثامن برصيد 11 نقطة، لكنه تعادل في الجولة قبل الماضية مع نظيره الأرجنتيني، في مباراة نجح خلالها في فرض سيطرته على المباراة، ليظفر بنقطة ثمينة، وهو على بعد نقطتين فقط خلف المركز السادس، الذي يتأهل صاحبه لخوض منافسات الملحق العالمي.
ويسعى المنتخب البرازيلي إلى تقديم أداء جيد مثلما حدث في آخر جولتين، حينما فاز على تشيلي 2-1 على ملعبها، قبل الفوز الكبير على بيرو برباعية نظيفة.
ووسط جدال يدور حول قدرات المدرب جونيور دوريفال، فإن الأخير، اتخذ العديد من القرارات في قائمة الفريق للجولتين 11 و12 من التصفيات، حينما استبعد إندريك، مهاجم ريال مدريد الإسباني، وأحد الوجوه الواعدة للكرة البرازيلية، حيث أكد أنه سيقوم فقط باستدعاء اللاعبين الذين يشاركون بانتظام مع أنديتهم.
وتنطبق سياسة دوريفال في اختيار اللاعبين على العديد من الأسماء، مثل دوغلاس لويز، الذي لا يشارك بانتظام مع يوفنتوس الإيطالي، والأمر ذاته لزميله في خط الوسط جواو جوميز لاعب وولفرهامبتون الإنجليزي، وجواو بيدرو مهاجم برايتون الإنجليزي.
ويعيش دوريفال في ضغوط جماهيرية كبيرة منذ فشله في الوصول مع الفريق إلى ما هو أبعد من دور الثمانية بكوبا أميركا هذا الصيف، ولذلك يبدو أن المدرب سيكون حريصا في اختياراته للاعبين في الفترة المقبلة المهمة.
وفي باقي مباريات الجولة، يلتقي منتخبا الإكوادور وبوليفيا، وأوروغواي وكولومبيا، فجر السبت، وبيرو مع تشيلي فجر الأحد المقبل. -(وكالات)
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