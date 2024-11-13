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استرداد الأهلي لقب كأس اليد يمنحه حظوظا أوفر بلقب الدوري

11/13/2024 3:13:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عن جدارة واستحقاق، استرد فريق النادي الأهلي لقب بطولة كأس الأردن لكرة اليد، بعد أن تخطى منافسه التقليدي فريق السلط في المباراة النهائية بنتيجة مثيرة وصلت إلى هدفين 25-23، ليكون اللقب الأول هذا الموسم في خزائن النادي، بعد أن خسر لقب كأس السوبر الذي كان أمام السلط في بداية الموسم.
ومنذ بداية البطولة ظهر الأهلي بصورة البطل بعد أن حقق انتصارات عريضة ومستحقة على الفرق التي واجهها، وبدت على لاعبيه العزيمة والإصرار على تعويض الإخفاق بمباراة كأس السوبر، فنجحوا في بلوغ المباراة النهائية، التي جمعتهم مع السلط، وفيها قدم لاعبو الأهلي عرضا جيدا رغم تأخرهم في البداية بفارق وصل إلى 3 أهداف، لينجحوا في السيطرة على أغلب فترات المباراة، رغم الظهور الجيد والقوي لفريق السلط الذي سعى حتى آخر ثانية من أجل تعديل الفارق، لكن سعيه تبدد أمام طموحات الأهلي الذي استحق اللقب والتتويج.
وتسجل للمدرب الوطني محمد طه قيادته الناجحة للفريق، ومساهمته الكبيرة في وصول الفريق إلى هذه المرحلة، والتتويج باللقب، كما أن الفريق يسعى إلى نيل لقب دوري أندية الدرجة الأولى، خصوصا أنه يتصدر الترتيب العام حاليا وسط منافسه قوية من مطارديه فريقي السلط والعربي، كما أن الدور البارز والمميز الذي قامت به الهيئة الإدارية للنادي برئاسة عوني نغوي، ساهم في تحصيل هذا اللقب، بعد أن وفرت أسباب النجاح كافة، ولعل أبرزها التعاقد مع مجموعة جيدة ونوعية من اللاعبين الشباب، والتعاقد مع اللاعب اللبناني المحترف خضر النحاس، الذي ظهر بصورة طيبة في المباريات.
وكانت لقاءات الدور الأول من بطولة كأس الأردن، شهدت فوز فريق العربي على فريق ساكب بنتيجة 19-15، فوز فريق كفرنجة على فريق الكتة بنتيجة 19-16، وفي الدور ربع النهائي، فاز فريق السلط على فريق وادي السير بنتيجة 43-18، فاز فريق كفرنجة على فريق يرموك البقعة بنتيجة 41-28، وفريق كفرسوم على فريق يرموك الشونة بنتيجة 29-24، وفي الدور قبل النهائي، فاز فريق السلط على فريق كفرنجة بنتيجة 30-27، وفاز فريق الاهلي على فريق كفرسوم بنتيجة 24-19، وشهدت البطولة اعتذار فريق العربي عن خوض مباراته التي كانت مقررة أمام فريق الأهلي في الدور الثاني، حيث اعتبر الأهلي فائزا بالتغيب. ويذكر أن بطولة كأس الأردن، التي اعتاد اتحاد اللعبة على إقامتها سنويا، تقام وفق نظام خروج المغلوب من أول مرة، وشهدت هذا الموسم مشاركة 10 فرق، وهي البطولة التي تحمل اسم الراحل نظمي السعيد، الذي ساهم بإدخال اللعبة مع الراحل محمد جميل أبو الطيب إلى الأردن مطلع الستينيات، بعد أن تعلما خلال دراستهما التربية الرياضية في المعاهد المصرية.

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