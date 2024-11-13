استرداد الأهلي لقب كأس اليد يمنحه حظوظا أوفر بلقب الدوري

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عن جدارة واستحقاق، استرد فريق النادي الأهلي لقب بطولة كأس الأردن لكرة اليد، بعد أن تخطى منافسه التقليدي فريق السلط في المباراة النهائية بنتيجة مثيرة وصلت إلى هدفين 25-23، ليكون اللقب الأول هذا الموسم في خزائن النادي، بعد أن خسر لقب كأس السوبر الذي كان أمام السلط في بداية الموسم.
ومنذ بداية البطولة ظهر الأهلي بصورة البطل بعد أن حقق انتصارات عريضة ومستحقة على الفرق التي واجهها، وبدت على لاعبيه العزيمة والإصرار على تعويض الإخفاق بمباراة كأس السوبر، فنجحوا في بلوغ المباراة النهائية، التي جمعتهم مع السلط، وفيها قدم لاعبو الأهلي عرضا جيدا رغم تأخرهم في البداية بفارق وصل إلى 3 أهداف، لينجحوا في السيطرة على أغلب فترات المباراة، رغم الظهور الجيد والقوي لفريق السلط الذي سعى حتى آخر ثانية من أجل تعديل الفارق، لكن سعيه تبدد أمام طموحات الأهلي الذي استحق اللقب والتتويج.
وتسجل للمدرب الوطني محمد طه قيادته الناجحة للفريق، ومساهمته الكبيرة في وصول الفريق إلى هذه المرحلة، والتتويج باللقب، كما أن الفريق يسعى إلى نيل لقب دوري أندية الدرجة الأولى، خصوصا أنه يتصدر الترتيب العام حاليا وسط منافسه قوية من مطارديه فريقي السلط والعربي، كما أن الدور البارز والمميز الذي قامت به الهيئة الإدارية للنادي برئاسة عوني نغوي، ساهم في تحصيل هذا اللقب، بعد أن وفرت أسباب النجاح كافة، ولعل أبرزها التعاقد مع مجموعة جيدة ونوعية من اللاعبين الشباب، والتعاقد مع اللاعب اللبناني المحترف خضر النحاس، الذي ظهر بصورة طيبة في المباريات.
وكانت لقاءات الدور الأول من بطولة كأس الأردن، شهدت فوز فريق العربي على فريق ساكب بنتيجة 19-15، فوز فريق كفرنجة على فريق الكتة بنتيجة 19-16، وفي الدور ربع النهائي، فاز فريق السلط على فريق وادي السير بنتيجة 43-18، فاز فريق كفرنجة على فريق يرموك البقعة بنتيجة 41-28، وفريق كفرسوم على فريق يرموك الشونة بنتيجة 29-24، وفي الدور قبل النهائي، فاز فريق السلط على فريق كفرنجة بنتيجة 30-27، وفاز فريق الاهلي على فريق كفرسوم بنتيجة 24-19، وشهدت البطولة اعتذار فريق العربي عن خوض مباراته التي كانت مقررة أمام فريق الأهلي في الدور الثاني، حيث اعتبر الأهلي فائزا بالتغيب. ويذكر أن بطولة كأس الأردن، التي اعتاد اتحاد اللعبة على إقامتها سنويا، تقام وفق نظام خروج المغلوب من أول مرة، وشهدت هذا الموسم مشاركة 10 فرق، وهي البطولة التي تحمل اسم الراحل نظمي السعيد، الذي ساهم بإدخال اللعبة مع الراحل محمد جميل أبو الطيب إلى الأردن مطلع الستينيات، بعد أن تعلما خلال دراستهما التربية الرياضية في المعاهد المصرية.
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