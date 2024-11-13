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مطالبات بنقل نصف نهائي ونهائي الدرع إلى عمان

11/13/2024 3:13:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان – تعالت أصوات المعنيين من إداريين ولاعبين وجماهير، بضرورة نقل مباراتي نصف نهائي بطولة درع اتحاد الكرة، والمباراة النهائية إلى ستاد عمان، بدلا من استمرار إقامتها على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، والمزروع بالعشب الصناعي.
وجاءت مطالب نقل المباريات إلى ستاد عمان وليس ستاد الحسن أو ستاد السلط، لأن ذلك يخل بمبدأ العدالة، حيث إن المواجهة الأولى تجمع السلط مع الحسين إربد، فيما يلتقي في الثانية الوحدات مع الصريح.
ويرى عدد من المتابعين والمشجعين، أن إقامة المباريات في عمان وعلى ملعب عشبي، ستتيح متابعة جماهيرية كبيرة، كما ستمنح اللاعبين فرصة تقديم عروض أفضل، في ظل الانتقادات الكثيرة لأرضية ملعب الزرقاء.
ويعتقد البعض أن العزوف الجماهيري الكبير والواضح والمؤثر يعود لإقامة كامل مباريات البطولة على ملعب الأمير محمد، إضافة إلى غياب لاعبي المنتخب الوطني وعدم وجود المستوى الفني المتطور الذي يغري الجماهير بالحضور لمتابعة مباريات فرق أنديتها من داخل الملعب، مما شكل خسارة مالية على صناديق الأندية.
وقال رئيس نادي السلط خالد عربيات: "نادي السلط مؤيد لإقامة المباريات المتبقية من بطولة الدرع على ملعب عشبي، وهذا يعود بالفائدة على الفرق وجماهيرها فنيا وماليا، خصوصا في زيادة عدد المتابعين للمباريات في المدرجات، وارتفاع المستوى الفني للاعبين".
وأكد أن جماهير السلط حاضرة دائما خلف الفريق في كل الملاعب، لرفع المعنويات وتشجيع اللاعبين أملا في التأهل للمشهد النهائي، وأضاف: "الفريق يمر بفترة جيدة من الاستقرار الفني ويسير في الطريق الصحيح، والإدارة تدعم بكل قوة الجهاز الفني بقيادة هيثم الشبول وتعمل على توفير متطلباته".
مضيفا: "الإدارات تعمل بجد لتجهيز الفرق وتتكبد مصاريف مالية عالية، وديون من أجل تقديم فريق يليق باسم النادي، وهذا يتطلب الدعم من الجماهير بالتشجيع والحضور لمتابعة المباريات من المدرجات، وتوفير الدعم المالي والمعنوي للنادي".
ويرى عضو مجلس إدارة الوحدات مدير النشاطات الرياضية زياد شلباية، أن نقل المباريات لستاد عمان أو ملعب البترا فيه مصلحة للمنظومة، وأضاف: "يحمي نقل المباريات لملعب عشبي اللاعبين من خطر الإصابة، ويجعلهم يلعبون بصورة أفضل، وهذا ينعكس على جمالية اللقاء، ويزيد أيضا من عدد الجماهير".
ويرى المشجع محمد الحموري، أن إقامة المباريات المتبقية من بطولة الدرع على ملعب عشبي في العاصمة يعد مطلبا جماهيريا من محبي الأندية الأربعة، وسيرفع التنافسية والإثارة والمتعة، خصوصا في مباراتي نصف النهائي.
وأضاف: "لا يعرف معاناة الذهاب إلى ملعب الأمير محمد إلا الذي يحرص على حضور مباريات فريقه كافة، إضافة الى التوقيت المتأخر ومشقة السفر، كما أن الأداء من اللاعبين يكون حذرا خوفا من التعرض للإصابة".
وطلب المتابع خالد ريالات من دائرة المسابقات أخذ مصلحة الأندية واللاعبين ونقل المباريات لعمان، والمساهمة في إراحة الجماهير واللاعبين، والعمل على تقديم مباريات أفضل من الناحيتين الفنية والبدنية.
وأردف: "وإذا كنا نطالب بتطوير الدرع، فإن الحضور الجماهيري من الجوانب التطويرية التي نبني عليها في ارتفاع مستوى اللاعبين، ويجب معرفة أن حضور مباراة واحدة لفريقك على ملعب الأمير محمد يزيد من الصعوبات الاقتصادية على المتابع، ويتطلب ذلك وقفة من اتحاد الكرة لنقل المباريات إلى عمان.
وقال المشجع كامل صالح: "يبدو أن حالة التعاضد والتعاطف والشعور مع الأهل في غزة، الذين يتعرضون لعدوان غاشم أثرت أيضا على الحضور الجماهيري خلال الفترة الماضية، لكن المشكلة قديمة وقبل بداية العدوان الغاشم، حيث مدرجات الملاعب شبه خالية من الجمهور، باستثناء عدد من المباريات وخصوصا مباريات الديربي بين الوحدات والفيصلي، وجاءت بطولة الدرع وإقامتها على ملعب الأمير محمد لتزيد من حجم المشكلة".
ويرى أن نقل المباريات المتبقية من بطولة الدرع إلى عمان يعد فرصة لإعادة جزء من هيبة التواجد الجماهيري على المدرجات.

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