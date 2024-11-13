باها الأردن العالمي ينطلق في العقبة اليوم بمشاركة واسعة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب
عمان - ينطلق في مدينة العقبة اليوم، باها الأردن - الجولة السابعة وقبل الأخيرة من كأس العالم للراليات الكروس كانتري القصيرة - فيا - باها، والجولة السابعة وقبل الأخيرة من كأس العالم لفئة الدراجات النارية والدراجات رباعية الدفع "كوادز"- فيم - باها، والجولة الثالثة من كأس الشرق الأوسط لراليات الكروس كانتري القصيرة - فيا- باها، وباها الأردن الوطني، ورالي وادي القمر للملاحة.
ويقام اليوم الحفل الافتتاحي للباها، في ساحة الثورة العربية، ويسبقه المؤتمر الصحفي، ومن ثم تنطلق المرحلة الاستعراضية (3 كم) في الشاطئ الجنوبي في العقبة، والتي على ضوء نتائجها سيتم ترتيب انطلاق المشاركين، لمنافسات يوم غد، وتبلغ مسافة الباها 566.46 كم، مقسمة على مرحلتين على مسار يبلغ طوله 775.31 كم.
وسيخوض المنافسون غدا مرحلة وادي رم وتبلغ 349.14 كم وهي مقسمة إلى قسمين الأول بطول 243.00 كم، والثاني بطول 106.14 كم، ومن ثم سيخوض المشاركون مرحلة الديسي بعد غد، ويبلغ طولها 214.32 كم.
ويشارك في باها الأردن لفئة الكروس كانتري - فيا، 20 متسابقا من 20 دولة أبرزهم، ميروسلاف زابليتال (جمهورية التشيك) وملاحه مارك سيكورا (سلوفيكيا)، إدوار بونز (إسبانيا)، جواو دياس (البرتغال)، فرناندو ألفاريز (إسبانيا)، دييغو مارتينيز (الأرجنتين)، عبد العزيز الكواري (قطر)، أحمد الكواري، خليفة العطية (قطر) وجواو فيريرا (البرتغال)، ومن السعودية ببرز كل من: متعب القنون، حمد الحربي، إبراهيم المهنا وماجد الثنيان. وتشارك في الباها المتسابقتان السعوديتان دانية عقيل ومها الحملي.
ويشارك في باها الأردن لفئة الدراجات النارية والدراجات رباعية الدفع "كوادز"- فيم – باها، 16 دراجا من 8 دول منهم، 3 دراجين أردنيين هم: عبد الله أبو عيشة، طلعت الشيشاني وحمزة الزواهرة، ومن أقوى المنافسين في الفئة محمد البلوشي (الإمارات)، عبد الله الشطي (الكويت) وعبد الحليم المغيرة (السعودية).
ويشارك في في باها الأردن الوطني 11 متسابقا من الأردن وفلسطين ويشارك من الأردن: هاشم كلبونة وملاحه مصطفى البيطار، معاذ العرجا كملاح وتمثل فلسطين باقي المشاركة.
ويشارك في رالي وادي القمر للملاحة الأول 25 متسابقا من الأردن، فلسطين وسورية، ويشارك من الأردن كل من: عاصم عارف وملاحه موسى جهريان، سامر يرفاس وملاحه خالد ملكاوي -(فريق البنك الأردني الكويتي 1)، يحيى صوبر وملاحه ابراهيم حمات - (فريق بنك الإسكان)، عمران شابسوغه وملاحه زيد شابسوغة - (فريق المركزية تويوتا)، ومحمد العموري وملاحه زيدان العموري، إبراهيم البشيتي وملاحه أيمن الجعبري، كريم الشهواني وملاحه أحمد عبد العزيز- (فريق البنك الأردني الكويتي 2)، حامد الزلابيح وفرح زكريا وملاحها سيف الدين العساف، زيد ناصيف وملاحته بانا يغمور، يوسف هلالات وملاحه بدر هلالات، عزت دبلان وملاحه حسين ذيب، موسى شابسوغة وملاحه يوسف عودة، طارق مشربش وملاحه معاذ عليان، محمد سنان وملاحه مريان الشيشاني، معاذ رماضنة وملاحه علي أبو عيد، رامي عبد الفتاح وملاحه صدام زبن، معاذ شبانة وملاحه أحمد كلباني، نور الدين فريحات وملاحه طلال ملحس، خالد صوالحي وملاحه قصي موسى. ومن سورية يشارك، محمد العماري، بلال جاركجي وملاحه أحمد حريبات (الأردن)، ويشارك من فلسطين: أسد ارشيد وملاحه حازم عجلوني (الأردن)، عدنان سلهب وملاحه علاء سلهب، وعطاف غرايبة وملاحها علاء ضميدي.
MENAFN13112024000072011014ID1108883114
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.