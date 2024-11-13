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باها الأردن العالمي ينطلق في العقبة اليوم بمشاركة واسعة

11/13/2024 3:13:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب






عمان - ينطلق في مدينة العقبة اليوم، باها الأردن - الجولة السابعة وقبل الأخيرة من كأس العالم للراليات الكروس كانتري القصيرة - فيا - باها، والجولة السابعة وقبل الأخيرة من كأس العالم لفئة الدراجات النارية والدراجات رباعية الدفع "كوادز"- فيم - باها، والجولة الثالثة من كأس الشرق الأوسط لراليات الكروس كانتري القصيرة - فيا- باها، وباها الأردن الوطني، ورالي وادي القمر للملاحة.
ويقام اليوم الحفل الافتتاحي للباها، في ساحة الثورة العربية، ويسبقه المؤتمر الصحفي، ومن ثم تنطلق المرحلة الاستعراضية (3 كم) في الشاطئ الجنوبي في العقبة، والتي على ضوء نتائجها سيتم ترتيب انطلاق المشاركين، لمنافسات يوم غد، وتبلغ مسافة الباها 566.46 كم، مقسمة على مرحلتين على مسار يبلغ طوله 775.31 كم.
وسيخوض المنافسون غدا مرحلة وادي رم وتبلغ 349.14 كم وهي مقسمة إلى قسمين الأول بطول 243.00 كم، والثاني بطول 106.14 كم، ومن ثم سيخوض المشاركون مرحلة الديسي بعد غد، ويبلغ طولها 214.32 كم.
ويشارك في باها الأردن لفئة الكروس كانتري - فيا، 20 متسابقا من 20 دولة أبرزهم، ميروسلاف زابليتال (جمهورية التشيك) وملاحه مارك سيكورا (سلوفيكيا)، إدوار بونز (إسبانيا)، جواو دياس (البرتغال)، فرناندو ألفاريز (إسبانيا)، دييغو مارتينيز (الأرجنتين)، عبد العزيز الكواري (قطر)، أحمد الكواري، خليفة العطية (قطر) وجواو فيريرا (البرتغال)، ومن السعودية ببرز كل من: متعب القنون، حمد الحربي، إبراهيم المهنا وماجد الثنيان. وتشارك في الباها المتسابقتان السعوديتان دانية عقيل ومها الحملي.
ويشارك في باها الأردن لفئة الدراجات النارية والدراجات رباعية الدفع "كوادز"- فيم – باها، 16 دراجا من 8 دول منهم، 3 دراجين أردنيين هم: عبد الله أبو عيشة، طلعت الشيشاني وحمزة الزواهرة، ومن أقوى المنافسين في الفئة محمد البلوشي (الإمارات)، عبد الله الشطي (الكويت) وعبد الحليم المغيرة (السعودية).
ويشارك في في باها الأردن الوطني 11 متسابقا من الأردن وفلسطين ويشارك من الأردن: هاشم كلبونة وملاحه مصطفى البيطار، معاذ العرجا كملاح وتمثل فلسطين باقي المشاركة.
ويشارك في رالي وادي القمر للملاحة الأول 25 متسابقا من الأردن، فلسطين وسورية، ويشارك من الأردن كل من: عاصم عارف وملاحه موسى جهريان، سامر يرفاس وملاحه خالد ملكاوي -(فريق البنك الأردني الكويتي 1)، يحيى صوبر وملاحه ابراهيم حمات - (فريق بنك الإسكان)، عمران شابسوغه وملاحه زيد شابسوغة - (فريق المركزية تويوتا)، ومحمد العموري وملاحه زيدان العموري، إبراهيم البشيتي وملاحه أيمن الجعبري، كريم الشهواني وملاحه أحمد عبد العزيز- (فريق البنك الأردني الكويتي 2)، حامد الزلابيح وفرح زكريا وملاحها سيف الدين العساف، زيد ناصيف وملاحته بانا يغمور، يوسف هلالات وملاحه بدر هلالات، عزت دبلان وملاحه حسين ذيب، موسى شابسوغة وملاحه يوسف عودة، طارق مشربش وملاحه معاذ عليان، محمد سنان وملاحه مريان الشيشاني، معاذ رماضنة وملاحه علي أبو عيد، رامي عبد الفتاح وملاحه صدام زبن، معاذ شبانة وملاحه أحمد كلباني، نور الدين فريحات وملاحه طلال ملحس، خالد صوالحي وملاحه قصي موسى. ومن سورية يشارك، محمد العماري، بلال جاركجي وملاحه أحمد حريبات (الأردن)، ويشارك من فلسطين: أسد ارشيد وملاحه حازم عجلوني (الأردن)، عدنان سلهب وملاحه علاء سلهب، وعطاف غرايبة وملاحها علاء ضميدي.

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