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الاجتماعات تتواصل لحسم الكتل المتنافسة في انتخابات نادي الوحدات

11/13/2024 3:13:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان - لم يسفر اللقاء الذي جمع فريق الرئيس الحالي بشار الحوامدة، وفريق زياد شلباية الإداري عن نتيجة حاسمة في تشكيل الكتل، حين استمع فريق شلباية إلى حديث الحوامدة، الذي تمحور حول تصريحاته بعدم الترشح لمنصب الرئاسة بالوجوه الإدارية ذاتها، وطرحه جلب وجوه جديدة، من رجال الأعمال يدفع كل منهم ما يقارب 150 ألف دينار على ثلاث سنوات.
وهو الطرح الذي تقدم النقاش الطويل حول كيفة تجاوز فجوة المديونية الكبيرة، واستعداد 3 أعضاء للتنحي عن الترشيح، فيما إذا تم جلب رجال أعمال جاهزين لدفع المبلع المطروح وتجاوز معضلة المديونية، ومناقشة الأسماء المطروحة في فريقه، ودار نقاش طويل حول اعتراض بعض الأسماء في فريق شلباية، على عضو بعينه في فريق الحوامدة، وترك باب الحوار مفتوحا لحين حسم القرار النهائي.
ومن المنتظر يواصل فريق شلباية عقد اجتماعاته التحضيرية، في مسلسل الكواليس الانتخابية الذي لا يتوقف، حيث اجتمعوا حتى ساعة متأخرة مع الرئيس الأسبق يوسف الصقور، وتحدثوا حول إمكانية تحديد الكتلة التي ستخوض تنافس الانتخابات، وهو الاجتماع ذاته الذي سيعقد مع الرئيس الأسبق طارق خوري خلال يومين، قبل الخروج بالقرار النهائي الذي يوضح إلى حد كبير خريطة الطريق لانتخابات نادي الوحدات.
يذكر أن نادي الوحدات، أصدر كشوفات أعضاء الهيئة العامة الذين تحق لهم المشاركة في العملية الانتخابية للدورة 2025-2028، وبلغ عددهم 5304 أعضاء، ورفعت الكشوفات إلى مديرية شباب العاصمة للتدقيق، علما أن عدد الأعضاء الذين شاركوا في العملية الانتخابية الماضية 6019 عضوا.
خوري يفكر بالترشح لرئاسة النادي
إلى ذلك، أكد الرئيس الأسبق لنادي الوحدات طارق خوري، أنه يفكر بالترشح لرئاسة لنادي الوحدات في انتخابات المجلس الجديد، المتوقع أن تجري في الثالث عشر من كانون الأول (ديسمبر) الحالي، وإن كان مجلس الإداري الحالي حدد التاسع والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، موعدا لاجتماع الهيئة العامة الانتخابي الأول، إلا أنه سيؤجل كالعادة، لعدم اكتمال النصاب القانوني بحسب التوقعات.
وقال خوري: "إن الوضع العام للنادي ليس سهلا، وتشكل مديونة النادي الكبيرة عائقا أمام من ينوي الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة للموسم الحالي، وهو ما يجعلني أدرس موضوع الترشح لرئاسة النادي بعناية فائقة، وتجهيز الحلول للمرور بسفينته نحو بر الأمان".
وقال خوري لـ"الغد": "النية موجودة للترشح، وجلست مع العديد من أعضاء الهيئة العامة، والأصوات التي تنادي بترشحي في هذه الدورة، وأنا احترم رغبتهم، وبالتأكيد حريص على مصلحة نادي الوحدات الذي يعني لي الكثير، ولكن لم أحسم القرار النهائي، خاصة وأن الترشيحات تنتهي في الثامن والعشرين من الشهر الحالي".
ويعتبر خوري مطلبا جماهيريا في نادي الوحدات، الذي تسميه الجماهير بـ"المنقد" ورجل البطولات والألقاب، وهو الذي انتسب إلى عمومية النادي بالتسعينيات، وخاض أول انتخابات واجتازها بنجاح في العام 2003، وخاض السباق في الدورة التالية وحقق النجاح في عهدة الرئيس رياض عبدالكريم، ونال منصب نائب الرئيس وتسلم ملف نشاط الكرة في أكثر من مرة.
وتطلق الجماهير الوحداتية على خوري "رجل البطولات" للوحدات، وصاحب "الكاريزما" القيادية لدى الجماهير، وهو الذي تسلم رئاسة النادي لسنوات طويلة، وسجل النادي إنجازاته القياسية، حين توج في عهده فريق الكرة بالرباعيتين التاريخيتين الأعوام 2008-2009، و2010-2011، والتتويج بالعديد من ألقاب الدوري، كأس الأردن، السوبر والدرع التي وصلت إلى 17 لقبا.

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