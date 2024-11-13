سلامي: ركزنا على عناصر القوة للمنتخب العراقي وعودة موسى إضافة مهمة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمر الزعبي - موفد اتحاد الإعلام الرياضي
البصرة - أكد المدير الفني للمنتخب الوطني المغربي جمال سلامي على جاهزية اللاعبين البدنية والنفسية لمواجهة العراق التي ستقام على ملعب جذع النخلة في البصرة عند الساعة السابعة والربع من مساء يوم غد، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم.
واضاف سلامي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، ان مواجهة العراق منتظره واستثنائية منذ ان أوقعت القرعة المنتخبين في مجموعة واحدة نظراً لحجم الجمهور الذي ينتظرها، وبنفس الوقت ليست مباراة فاصلة أو حاسمة. وأكد سلامي عن القيمة التي اضافها موسى التعمري للاعبين بعد عودته من الاصابة، مؤكدا انه تم ايجاد بديل مناسب لتعويض غياب لاعب وسط الفريق نور الدين الروابدة، مشيرًا انه تم قراءة منتخب العراق فنيا بشكل شامل، وركزنا على عناصر القوة مثل المهاجم أيمن حسين، وبالتالي علينا التعامل مع المباراة باحترافية وان اللاعبين لديهم تجربة اقوى من هذه المباراة.
ومن جانب آخر، عبر نجم النشامى موسى التعمري عن سعادته في العودة للعب في ملعب جذع النخلة، وأن الحضور الجماهيري سيشكل حافزا للاعبين من أجل تقديم أفضل ما لديهم.
وشكر التعمري الشعب العراقي على العديد من رسائل المحبة والترحيب الواسع الذي وجده المنتخب منذ وصوله الى البصرة.
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