سلامي: ركزنا على عناصر القوة للمنتخب العراقي وعودة موسى إضافة مهمة

MENAFN - Alghad Newspaper) عمر الزعبي - موفد اتحاد الإعلام الرياضي

البصرة - أكد المدير الفني للمنتخب الوطني المغربي جمال سلامي على جاهزية اللاعبين البدنية والنفسية لمواجهة العراق التي ستقام على ملعب جذع النخلة في البصرة عند الساعة السابعة والربع من مساء يوم غد، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم.



واضاف سلامي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، ان مواجهة العراق منتظره واستثنائية منذ ان أوقعت القرعة المنتخبين في مجموعة واحدة نظراً لحجم الجمهور الذي ينتظرها، وبنفس الوقت ليست فاصلة أو حاسمة. وأكد سلامي عن القيمة التي اضافها موسى التعمري للاعبين بعد عودته من الاصابة، مؤكدا انه تم ايجاد بديل مناسب لتعويض غياب لاعب وسط الفريق نور الدين الروابدة، مشيرًا انه تم قراءة منتخب العراق فنيا بشكل شامل، وركزنا على عناصر القوة مثل المهاجم أيمن حسين، وبالتالي علينا التعامل مع المباراة باحترافية وان اللاعبين لديهم تجربة اقوى من هذه المباراة.

ومن جانب آخر، عبر نجم النشامى موسى التعمري عن سعادته في العودة للعب في ملعب جذع النخلة، وأن الحضور الجماهيري سيشكل حافزا للاعبين من أجل تقديم أفضل ما لديهم.

وشكر التعمري الشعب العراقي على العديد من رسائل المحبة والترحيب الواسع الذي وجده المنتخب منذ وصوله الى البصرة.