المختار لـالغد: سأترشح مجددا لرئاسة الوحدات.. والأولوية تتمثل في تخفيض المديونية

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري

يعتزم الرئيس السابق لنادي الوحدات، يوسف المختار، الترشح لرئاسة النادي في دورة انتخابية جديدة، وذلك استجابة للضغوطات الجماهيرية الكبيرة المفروضة عليه، لإنقاذ النادي من مديونيته الكبيرة وإعادته إلى منصات التتويج.



ومن المنتظر أن يقدم المختار طلب ترشحه الرسمي الأسبوع المقبل، وفقا لما أكده خلال مقابلة خاصة مع "الغد"، من دون أن يحسم قراره حتى الآن حول ترشحه رئيسا ضمن كتلة انتخابية أو بصفة مستقلة.



ووجه نادي الوحدات الدعوة إلى أعضاء هيئته العامة لحضور الاجتماع الأول للانتخابات عند الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة 29 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي في صالة الأمير فيصل بالقويسمة، وفي حال لم يكتمل النصاب القانوني للحضور، فإنه سيصار إلى تأجيل الانتخابات مدة 14 يوما؛ بحيث تقام الانتخابات بمن حضر يوم الجمعة 13 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.



وأصدرت إدارة نادي الوحدات الكشف النهائي لأعضاء الهيئة العامة الذين يحق لهم الانتخاب، حيث بلغ إجمالي العدد 5304 أعضاء من إجمالي نحو 8 آلاف عضو مسجل في عضوية النادي، علما أن باب الاعتراض لدى وزارة الشباب يغلق اليوم.



وأجرت "الغد" حوارا حصريا مع يوسف المختار؛ المرشح لخوض انتخابات دورة جديدة لرئاسة نادي الوحدات، حيث تحدث عن العديد من القضايا المهمة التي تهم النادي.



كتلتك الانتخابية

وقال المختار، في بداية حديثه الخاص لـ"الغد": "لا أمتلك تصورا حاليا حول إذا ما كنت سأخوض العرس الانتخابي رئيسا مستقلا أو ضمن كتلة أعلن عن أسمائها لاحقا، لكن الأهم أنني أخذت قرار المشاركة استجابة لرغبة وإلحاح عدد كبير من محبي النادي، سعيا لإعادته إلى الطريق الصحيح"، مؤكدا توجهه لتقديم طلب الترشح الرسمي لخوص الانتخابات الأسبوع المقبل.



وأضاف: "الوحدات للجميع ولكل محبيه، وأنا أهتم في المعارضين لوجهات النظر أكثر من الداعمين، لمحاولة إيصال الحقيقة لهم، وهذه حالة أراها صحية".



تحديد كشف الناخبين

ويرى المختار أن تحديد 5304 أعضاء ممن يحق لهم الانتخاب رغم وجود 8 آلاف عضو مسجل، يحتاج إلى إجابات دقيقة وواضحة من الإدارة الحالية، معربا عن تمنياته بأن تصل عضوية الوحدات إلى أكثر من 100 ألف عضو.



وأشار: "القانون واضح في قبول العضوية، من يمر عليه عام من تاريخ تقديم طلب العضوية ودفع رسوم اشتراكه، يحول من عضو مؤازر إلى عضو عامل ويحق له الترشح والانتخاب، لكن عدم اعتماد عضويات الكثير من المسددين يفتح باب الشك".



وجوه جديدة

ويؤكد الرئيس السابق لنادي الوحدات، أن ضخ وجود جديدة إلى مجلس إدارة النادي يبدو صعبا في الفترة الحالية، وذلك مع امتلاك العناصر نفسها الموجودة حاليا للقوات المحمولة، مشددا: "أنا مع ضخ دماء جديدة بقبول عضويات كبيرة وإدارة جديدة، لكن من أين نأتي بذلك في الوضع الحالي، وهذا ما يجب علينا الاعتراف به".

واستطرد: "هناك جزء بسيط من أبناء ومحبي النادي لا يتجاوز عددهم 300 شخص، ليسوا قوات محمولة في النادي ولا يتبعون لأحد"، لافتا إلى أن القوات المحمولة المحسوبة على الإدارة الحالية متابعة لأدائهم وترسخت لديهم قناعات جديدة بناء على الوضع الحالي والصعب الذي يعيشه النادي.



الدعم المالي

واستهجن المختار غياب المكاشفة والمصارحة مع الجماهير في إبرام الشراكات -إن وجدت- والدعم الخاص، مشيرا في هذا الصدد: "لا يوجد شركات جديدة داعمة لنادي الوحدات، وما تزال شركة أمنية التي نعتز بها شريكا للنادي بعدما أبرمت معها اتفاقية شراكة للنادي في العام 2017 بقيمة 450 ألف دينار لمدة ثلاثة أعوام وتجدد تلقائيا، قبل أن تنخفض قيمة الرعاية إلى النصف بعهد الإدارة الحالية، ولم يستثمر مشروع خط النادي، الذي يعود بمردود لا يقل عن 150 ألف دينار سنويا، وكنت أطمح لإيصاله إلى المليون، لكن الفكرة هدمت بعد خروجي".



وتابع: "منذ تأسيس نادي الوحدات العام 1956 وحتى العام 2017، لم يسبق أن وفر رئيس دخلا ماليا مثل الذي حقتته مع أعضاء مجلس الإدارة خلال فترتي الانتخابية العام 2017 وحتى العام 2019، وذلك بشهادة المدير المالي بسام شلباية، لكن المديونية المتراكمة والمتوارثة، تضاعفت اليوم لتصل إلى أكثر من 3 ملايين دولار".

واستطرد: "الوحدات مؤسسة رياضية عامة وليس شركة خاصة، هناك عتب كبير على وزارة الشباب لغياب دورها الرقابي في معرفة كيفية دخول أموال الدعم أو الرعاية للنادي والتي أعلنت عنها الإدارة الحالية سابقا، وأوجه إنفاقها، لقد اجتمعت في مناسبتين سابقتين مع الأخ بشار الحوامدة الرئيس الحالي لنادي الوحدات وطالبته بتشكيل لجنة إنقاذ تجنبا لإغلاق النادي أبوابه، لأن الواقع الذي يعيشه النادي اليوم هو الأسوأ على صعيد الإدارات المتعاقبة على إدارة النادي".



قرارات مهمة

وأكد المختار، أن أول قرار سيتخذه حال نجاحه في انتخابات رئاسة نادي الوحدات، يتمثل بالعمل على إيجاد حلول لخفض مديونية النادي، وتفعيل دور اللجان، فضلا عن إعادة فرق النادي إلى منصات التتويج.



وأضاف: "المركز الثاني هو بمثابة المركز الأخير لجماهير الوحدات، نريد إعادة تطوير فئاتنا العمرية المهترئة وإنتاج المواهب وتفريخها والاستثمار بها، بدلا من الاعتماد المتواصل على اللاعب الجاهز وتحميل خزينة النادي المزيد من الديون".



تعليق السلة وهبوط الطائرة

ولم يخف المختار امتعاضه الشديد ورفضه القرار الذي اتخذه مجلس الإدارة الحالي لنادي الوحدات في تعليق نشاط كرة السلة، بغض النظر عن الأسباب، لافتا إلى أن تعليق المشاركة يعد جريمة مكتملة الأركان بحق نادي الوحدات وجماهيره.



وقال: "اللجنة المؤقتة الحالية برئاسة محمد عليان، كانت من أشد الداعمين لوجود الوحدات خلال الفترة التي أعدت فيها نشاط اللعبة إلى النادي، واستمر بالفترة التي تبعت خروجي.. لم تتعامل الإدارة الحالية بشكل إيجابي في هذا الملف، وكان الأجدر أن تكون لغة الحوار مفتوحة مع الاتحاد وأن يصارح النادي إدارة اللجنة المؤقتة بالصعوبات المالية ومدى حاجته للمساعدة لإكمال المسيرة بدلا من الخروج بأعذار غير مقبولة، وربما استقالة الأخ م.حاتم أبو معيلش أكبر دليل على ذلك".



واستطرد: "اتحاد السلة من الداعمين للوحدات، وكان لدينا رؤية لتأسيس مدارس سلوية تعود بالفائدة على خزينة الوحدات، لكن قرار تعليق المشاركة مستهجن وارتجالي ولا يعكس رغبة جماهير الوحدات، التي عشقت اللعبة وأحبتها"، مشددا على أن اللجنة الحالية لإدارة شؤون كرة السلة هي هيئة إدارية مؤقتة، وعندما يكون انتخابات تحددها اللجنة الأولمبية يحق لنا المطالبة بوجود تمثيل لنا.



ولدى سؤاله عن تراجع كرة الطائرة في نادي الوحدات، قال المختار: "نجحت وأعضاء مجلس الإدارة في فترتي الرئاسية للنادي بإعادة لقب دوري الطائرة إلى خزائن النادي في عامنا الأول وبعد غياب فريقنا عن منصة التتويج لنحو 10 سنوات، لكن حتى نكون منطقيين نعاني اليوم من إخفاق بالمجالات الرياضية كافة".



أبناء غزة

ورفض المختار استمرار محاولات البعض اغتيال شخصيته من خلال تحريك ملف أبناء غزة، الذي لا يرى نفسه متهما فيه مع استمرار عدم قبول ترشيحهم، بقوله: "تحدثت مرارا وتكرارا، الأهم اليوم هو ماذا عملت الإدارة الحالية على امتداد السنوات الماضية، رغم أن رئيس نادي شباب الحسين سامي القصاص من أبناء قطاع غزة ويحق له الانتخاب، لكن من الواضح أن هناك برنامجا مدروسا بعدم إدخال عضوية أبناء غزة إلى العرس الانتخابي للوحدات".



وأضاف: "بدلا من استمرار العزف على وتر عضوية أبناء غزة، ماذا قدمت الإدارة الحالية لأبناء قطاع غزة كمؤسسة رياضية في الحرب المسعورة الحالية التي يواجهها إخواننا في القطاع، علينا الثناء على ما قامت به مجموعة وحداتي من جهود فردية لحفظ ماء الوجه"، معربا عن استيائه أيضا من انتهاج رئيس النادي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة الحالية سياسية الشكاوى وتسجيل القضايا على محبي النادي لمجرد الانتقاد، ومؤكدا رفضه الإساءة تجاه أي شخص.



عزوف جماهيري

ويتباهى المختار بأن أكبر دخل حققه النادي كان في فترته الرئاسية، وذلك في بطولة الدوري المحلي التي حققها النادي وسميت آنذاك بدوري "تكلكوش"، حيث تعدت عائدات الحضور الجماهيري للموسم 2017 حاجز الـ275 ألف دينار.



وأضاف: "متأثرون بما يعانيه أهلنا في قطاع غزة وهو شيء لا يطاق، وإذا كان ذلك سببا لمقاطعة البعض فإنني أحترمه، لكنني أعتقد أن السبب الحقيقي للعزوف الجماهيري يتمثل اليوم بحالة الانقسام الجماهيري غير المسبوقة، خصوصا وأنه يمكننا استغلال المدرج لدعم قضيتنا وأهلنا في غزة، أسوة بما نشاهده في الدوريات الأخرى، كما أن النتائج والغياب عن منصات التتويج أسهما بضعف الحضور".



كلمة أخيرة

وتطرق المختار للحديث عن الواقع المؤلم والصعب الذي يعيشه الوحدات، مشيرا في هذا الجانب: "يجب إعادة الوحدات إلى بيئته وحاضنته وفتح أبواب النادي وتفعيل دور لجانه وإعادة هويته، وأؤكد للجماهير أنني أمتلك خطة عمل استراتيجية وأحرص من الآن على تأمين شركة راعية جديدة للنادي، سيعلن عن تفاصيلها لاحقا".



واختتم: "جماهيرنا متعطشة دائما للألقاب، وأدرك حجم طموحاتهم، لكنني أتمنى على الجمهور أن يصبر قليلا، خصوصا وأن مديونيتنا عالية ونريد بناء فئاتنا العمرية وأن نعمل بحالة من التوازن بين تشكيل فريق منافس على البطولات وسداد جزء من المديونية وتفعيل النشاطات الأخرى"، لافتا إلى أن الفئات العمرية للنادي يجب أن تعيد بناء نفسها بتفريخ وإنتاج اللاعبين، بحثا عن استثمار مستدام.









الرئيس السابق لنادي الوحدات يوسف المختار يرفع كأس الدوري 2017 - (من المصدر)