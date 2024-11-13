المختار لـالغد: سأترشح مجددا لرئاسة الوحدات.. والأولوية تتمثل في تخفيض المديونية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
يعتزم الرئيس السابق لنادي الوحدات، يوسف المختار، الترشح لرئاسة النادي في دورة انتخابية جديدة، وذلك استجابة للضغوطات الجماهيرية الكبيرة المفروضة عليه، لإنقاذ النادي من مديونيته الكبيرة وإعادته إلى منصات التتويج.
ومن المنتظر أن يقدم المختار طلب ترشحه الرسمي الأسبوع المقبل، وفقا لما أكده خلال مقابلة خاصة مع "الغد"، من دون أن يحسم قراره حتى الآن حول ترشحه رئيسا ضمن كتلة انتخابية أو بصفة مستقلة.
ووجه نادي الوحدات الدعوة إلى أعضاء هيئته العامة لحضور الاجتماع الأول للانتخابات عند الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة 29 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي في صالة الأمير فيصل بالقويسمة، وفي حال لم يكتمل النصاب القانوني للحضور، فإنه سيصار إلى تأجيل الانتخابات مدة 14 يوما؛ بحيث تقام الانتخابات بمن حضر يوم الجمعة 13 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وأصدرت إدارة نادي الوحدات الكشف النهائي لأعضاء الهيئة العامة الذين يحق لهم الانتخاب، حيث بلغ إجمالي العدد 5304 أعضاء من إجمالي نحو 8 آلاف عضو مسجل في عضوية النادي، علما أن باب الاعتراض لدى وزارة الشباب يغلق اليوم.
وأجرت "الغد" حوارا حصريا مع يوسف المختار؛ المرشح لخوض انتخابات دورة جديدة لرئاسة نادي الوحدات، حيث تحدث عن العديد من القضايا المهمة التي تهم النادي.
كتلتك الانتخابية
وقال المختار، في بداية حديثه الخاص لـ"الغد": "لا أمتلك تصورا حاليا حول إذا ما كنت سأخوض العرس الانتخابي رئيسا مستقلا أو ضمن كتلة أعلن عن أسمائها لاحقا، لكن الأهم أنني أخذت قرار المشاركة استجابة لرغبة وإلحاح عدد كبير من محبي النادي، سعيا لإعادته إلى الطريق الصحيح"، مؤكدا توجهه لتقديم طلب الترشح الرسمي لخوص الانتخابات الأسبوع المقبل.
وأضاف: "الوحدات للجميع ولكل محبيه، وأنا أهتم في المعارضين لوجهات النظر أكثر من الداعمين، لمحاولة إيصال الحقيقة لهم، وهذه حالة أراها صحية".
تحديد كشف الناخبين
ويرى المختار أن تحديد 5304 أعضاء ممن يحق لهم الانتخاب رغم وجود 8 آلاف عضو مسجل، يحتاج إلى إجابات دقيقة وواضحة من الإدارة الحالية، معربا عن تمنياته بأن تصل عضوية الوحدات إلى أكثر من 100 ألف عضو.
وأشار: "القانون واضح في قبول العضوية، من يمر عليه عام من تاريخ تقديم طلب العضوية ودفع رسوم اشتراكه، يحول من عضو مؤازر إلى عضو عامل ويحق له الترشح والانتخاب، لكن عدم اعتماد عضويات الكثير من المسددين يفتح باب الشك".
وجوه جديدة
ويؤكد الرئيس السابق لنادي الوحدات، أن ضخ وجود جديدة إلى مجلس إدارة النادي يبدو صعبا في الفترة الحالية، وذلك مع امتلاك العناصر نفسها الموجودة حاليا للقوات المحمولة، مشددا: "أنا مع ضخ دماء جديدة بقبول عضويات كبيرة وإدارة جديدة، لكن من أين نأتي بذلك في الوضع الحالي، وهذا ما يجب علينا الاعتراف به".
واستطرد: "هناك جزء بسيط من أبناء ومحبي النادي لا يتجاوز عددهم 300 شخص، ليسوا قوات محمولة في النادي ولا يتبعون لأحد"، لافتا إلى أن القوات المحمولة المحسوبة على الإدارة الحالية متابعة لأدائهم وترسخت لديهم قناعات جديدة بناء على الوضع الحالي والصعب الذي يعيشه النادي.
الدعم المالي
واستهجن المختار غياب المكاشفة والمصارحة مع الجماهير في إبرام الشراكات -إن وجدت- والدعم الخاص، مشيرا في هذا الصدد: "لا يوجد شركات جديدة داعمة لنادي الوحدات، وما تزال شركة أمنية التي نعتز بها شريكا للنادي بعدما أبرمت معها اتفاقية شراكة للنادي في العام 2017 بقيمة 450 ألف دينار لمدة ثلاثة أعوام وتجدد تلقائيا، قبل أن تنخفض قيمة الرعاية إلى النصف بعهد الإدارة الحالية، ولم يستثمر مشروع خط النادي، الذي يعود بمردود لا يقل عن 150 ألف دينار سنويا، وكنت أطمح لإيصاله إلى المليون، لكن الفكرة هدمت بعد خروجي".
وتابع: "منذ تأسيس نادي الوحدات العام 1956 وحتى العام 2017، لم يسبق أن وفر رئيس دخلا ماليا مثل الذي حقتته مع أعضاء مجلس الإدارة خلال فترتي الانتخابية العام 2017 وحتى العام 2019، وذلك بشهادة المدير المالي بسام شلباية، لكن المديونية المتراكمة والمتوارثة، تضاعفت اليوم لتصل إلى أكثر من 3 ملايين دولار".
واستطرد: "الوحدات مؤسسة رياضية عامة وليس شركة خاصة، هناك عتب كبير على وزارة الشباب لغياب دورها الرقابي في معرفة كيفية دخول أموال الدعم أو الرعاية للنادي والتي أعلنت عنها الإدارة الحالية سابقا، وأوجه إنفاقها، لقد اجتمعت في مناسبتين سابقتين مع الأخ بشار الحوامدة الرئيس الحالي لنادي الوحدات وطالبته بتشكيل لجنة إنقاذ تجنبا لإغلاق النادي أبوابه، لأن الواقع الذي يعيشه النادي اليوم هو الأسوأ على صعيد الإدارات المتعاقبة على إدارة النادي".
قرارات مهمة
وأكد المختار، أن أول قرار سيتخذه حال نجاحه في انتخابات رئاسة نادي الوحدات، يتمثل بالعمل على إيجاد حلول لخفض مديونية النادي، وتفعيل دور اللجان، فضلا عن إعادة فرق النادي إلى منصات التتويج.
وأضاف: "المركز الثاني هو بمثابة المركز الأخير لجماهير الوحدات، نريد إعادة تطوير فئاتنا العمرية المهترئة وإنتاج المواهب وتفريخها والاستثمار بها، بدلا من الاعتماد المتواصل على اللاعب الجاهز وتحميل خزينة النادي المزيد من الديون".
تعليق السلة وهبوط الطائرة
ولم يخف المختار امتعاضه الشديد ورفضه القرار الذي اتخذه مجلس الإدارة الحالي لنادي الوحدات في تعليق نشاط كرة السلة، بغض النظر عن الأسباب، لافتا إلى أن تعليق المشاركة يعد جريمة مكتملة الأركان بحق نادي الوحدات وجماهيره.
وقال: "اللجنة المؤقتة الحالية برئاسة محمد عليان، كانت من أشد الداعمين لوجود الوحدات خلال الفترة التي أعدت فيها نشاط اللعبة إلى النادي، واستمر بالفترة التي تبعت خروجي.. لم تتعامل الإدارة الحالية بشكل إيجابي في هذا الملف، وكان الأجدر أن تكون لغة الحوار مفتوحة مع الاتحاد وأن يصارح النادي إدارة اللجنة المؤقتة بالصعوبات المالية ومدى حاجته للمساعدة لإكمال المسيرة بدلا من الخروج بأعذار غير مقبولة، وربما استقالة الأخ م.حاتم أبو معيلش أكبر دليل على ذلك".
واستطرد: "اتحاد السلة من الداعمين للوحدات، وكان لدينا رؤية لتأسيس مدارس سلوية تعود بالفائدة على خزينة الوحدات، لكن قرار تعليق المشاركة مستهجن وارتجالي ولا يعكس رغبة جماهير الوحدات، التي عشقت اللعبة وأحبتها"، مشددا على أن اللجنة الحالية لإدارة شؤون كرة السلة هي هيئة إدارية مؤقتة، وعندما يكون انتخابات تحددها اللجنة الأولمبية يحق لنا المطالبة بوجود تمثيل لنا.
ولدى سؤاله عن تراجع كرة الطائرة في نادي الوحدات، قال المختار: "نجحت وأعضاء مجلس الإدارة في فترتي الرئاسية للنادي بإعادة لقب دوري الطائرة إلى خزائن النادي في عامنا الأول وبعد غياب فريقنا عن منصة التتويج لنحو 10 سنوات، لكن حتى نكون منطقيين نعاني اليوم من إخفاق بالمجالات الرياضية كافة".
أبناء غزة
ورفض المختار استمرار محاولات البعض اغتيال شخصيته من خلال تحريك ملف أبناء غزة، الذي لا يرى نفسه متهما فيه مع استمرار عدم قبول ترشيحهم، بقوله: "تحدثت مرارا وتكرارا، الأهم اليوم هو ماذا عملت الإدارة الحالية على امتداد السنوات الماضية، رغم أن رئيس نادي شباب الحسين سامي القصاص من أبناء قطاع غزة ويحق له الانتخاب، لكن من الواضح أن هناك برنامجا مدروسا بعدم إدخال عضوية أبناء غزة إلى العرس الانتخابي للوحدات".
وأضاف: "بدلا من استمرار العزف على وتر عضوية أبناء غزة، ماذا قدمت الإدارة الحالية لأبناء قطاع غزة كمؤسسة رياضية في الحرب المسعورة الحالية التي يواجهها إخواننا في القطاع، علينا الثناء على ما قامت به مجموعة وحداتي من جهود فردية لحفظ ماء الوجه"، معربا عن استيائه أيضا من انتهاج رئيس النادي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة الحالية سياسية الشكاوى وتسجيل القضايا على محبي النادي لمجرد الانتقاد، ومؤكدا رفضه الإساءة تجاه أي شخص.
عزوف جماهيري
ويتباهى المختار بأن أكبر دخل حققه النادي كان في فترته الرئاسية، وذلك في بطولة الدوري المحلي التي حققها النادي وسميت آنذاك بدوري "تكلكوش"، حيث تعدت عائدات الحضور الجماهيري للموسم 2017 حاجز الـ275 ألف دينار.
وأضاف: "متأثرون بما يعانيه أهلنا في قطاع غزة وهو شيء لا يطاق، وإذا كان ذلك سببا لمقاطعة البعض فإنني أحترمه، لكنني أعتقد أن السبب الحقيقي للعزوف الجماهيري يتمثل اليوم بحالة الانقسام الجماهيري غير المسبوقة، خصوصا وأنه يمكننا استغلال المدرج لدعم قضيتنا وأهلنا في غزة، أسوة بما نشاهده في الدوريات الأخرى، كما أن النتائج والغياب عن منصات التتويج أسهما بضعف الحضور".
كلمة أخيرة
وتطرق المختار للحديث عن الواقع المؤلم والصعب الذي يعيشه الوحدات، مشيرا في هذا الجانب: "يجب إعادة الوحدات إلى بيئته وحاضنته وفتح أبواب النادي وتفعيل دور لجانه وإعادة هويته، وأؤكد للجماهير أنني أمتلك خطة عمل استراتيجية وأحرص من الآن على تأمين شركة راعية جديدة للنادي، سيعلن عن تفاصيلها لاحقا".
واختتم: "جماهيرنا متعطشة دائما للألقاب، وأدرك حجم طموحاتهم، لكنني أتمنى على الجمهور أن يصبر قليلا، خصوصا وأن مديونيتنا عالية ونريد بناء فئاتنا العمرية وأن نعمل بحالة من التوازن بين تشكيل فريق منافس على البطولات وسداد جزء من المديونية وتفعيل النشاطات الأخرى"، لافتا إلى أن الفئات العمرية للنادي يجب أن تعيد بناء نفسها بتفريخ وإنتاج اللاعبين، بحثا عن استثمار مستدام.
الرئيس السابق لنادي الوحدات يوسف المختار يرفع كأس الدوري 2017 - (من المصدر)
MENAFN13112024000072011014ID1108883111