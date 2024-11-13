الحديد وأبو عابد والعرسان يتحدثون في اجتماع الفيصلي

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية“أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.



اجتماع في الفيصلي.. الحديد يتحدث للاعبين.. أبو عابد يشترط والعرسان يعتذر

شهد مقر النادي الفيصلي أول من أمس اجتماعا صريحا لرئيس النادي نضال الحديد مع لاعبي فريق الكرة، للحديث في ما يمر به النادي من أزمات متتالية في النتائج، الأمر الذي دفع الجماهير الفيصلاوية لتوجيه سهام النقد للإدارة والمدربين واللاعبين، خاصة بعد الخروج من بطولة درع الاتحاد على يد فريق الصريح.



الحديد بدأ حديثه للاعبين، بضرورة أن تشهد المرحلة المقبلة تغييرا في الأداء والنتائج، لإيقاف سيل الانتقادات التي انهالت على الفريق، مطالبا نجوم الفريق بإيقاف ما يجري.



وخاطب الحديد اللاعبين: جميعكم لاعبون كبار، وسبق وأن مثلتم المنتخبات الوطنية، وبالتالي لا يعقل أن يصل الفريق إلى ما وصل إليه في عهدكم، معتبرا أن ما يجري لا يليق بالفيصلي ومكانته، مطالبا اللاعبين باستنهاض الهمم والعودة مجددا للمنافسة بقوة، مشيرا إلى حرص الإدارة على توفير المكافآت عند تحقيق النتائج المطلوبة.



اللاعبون بدورهم وعدوا الإدارة بالعمل على تغيير الصورة في المرحلة المقبلة، والانتقال للمنافسة على نتائج أفضل في المرحلة المقبلة، وضرورة البحث عن لقب بطولة الكأس، بعدما تراجعت فرص الفريق بالفوز بالدوري.



المدير الفني للفريق جمال أبو عابد، وجه رسالة مباشرة للاعبين مفادها بضرورة أن يثبت كل لاعب خلال المباريات المقبلة، أحقيته بالاستمرار مع الفريق، لأن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرات في الفريق، بحيث يستمر مع الفريق كل من يستحق أن يرتدي قميص الفيصلي.



وطالب أبو عابد اللاعبين بأن يثبتوا حضورهم في المرحلة المقبلة، حتى يحافظوا على أمكنتهم في النادي.



بدوره خرج اللاعب أحمد العرسان للحديث خلال الاجتماع، مقدما اعتذاره من الإدارة واللاعبين، بسبب طرده في المباراة الأخيرة أمام فريق الصريح.



وحمل العرسان نفسه المسؤولية كاملة، مقدما اعتذاره من النادي وجماهيره، وواعدا بأداء ونتائج أفضل في المرحلة المقبلة.



مباراة المنتخب أمام العراق تفرض ترتيبات خاصة على الأندية واللاعبين

فرضت مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم التي تجري أمام العراق، عند الساعة السابعة والربع من مساء اليوم الخميس في البصرة، ترتيبات وتغييرات متعددة على أندية المحترفين بما في ذلك اللاعبين والمدربين والإداريين.



واضطرت أندية إلى تغيير مواعيد تدريباتها، ليتاح للاعبيها ومدربيها حضور مباراة المنتخب عبر الشاشات.



واتفق عدد من نجوم الكرة المحلية الحاليين والسابقين، إضافة إلى مدربين وإداريين، على حضور جماعي لمباراة المنتخب الوطني اليوم أمام العراق، من خلال الاتفاق على تجمعات في المنازل أو المقاهي، لحضور المباراة والتفاعل معها بأجواء حماسية.



ويتوقع أن تشهد عمان وبقية محافظات المملكة، تفاعلا كبيرا مع مباراة المنتخب أمام العراق، من خلال تجمعات كبيرة لحضور جماعي وحماسي للمباراة.



الصريح ينجح في استقطاب رعاية

نجح نادي الصريح، في استقطاب شركة راعية لرعاية فريق كرة القدم خلال الفترة المقبلة، التي يسعى خلالها الفريق لتحقيق نتائج أفضل خاصة على صعيد دوري المحترفين.



وتبذل إدارة النادي جهدا كبيرا، لتوفير متطلبات الفريق الذي يسعى لمركز جيد في دوري المحترفين، إلى جانب السعي للمنافسة بقوة على لقب بطولة الدرع التي وصل فيها إلى الدور نصف النهائي.



رد استئناف أندية الثانية

تفيد المعلومات أن لجنة الاستئناف في اتحاد كرة القدم ردت الاستئناف المقدم من أندية الدرجة الثانية، بشأن العقوبة التي اتخذت بحقها من قبل اللجنة التأديبية والقاضية بتهبيطها إلى الدرجة الثالثة.



وحاولت أندية الدرجة الثانية الاستناد للعديد من التفاصيل القانونية في استئنافها، إلا أن الرد جاء برفض طلب الاستئناف وما جاء فيه.

كواليس النجوم

. الطاقم التحكيمي لمباراة في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، تمسمر لأكثر من نصف ساعة في وسط الملعب، بعد انتهاء المباراة، خوفا من اعتداءات الجماهير التي كانت تتوعدهم.. الحكام تأخروا كثيرا حتى تمكنوا من مغادرة الملعب بسلام.

. مدير فني سابق لأحد أندية المحترفين لكرة القدم، وصل إلى قناعة تامة بأنه لن يكون بمقدوره الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة من النادي إلا بتقديم شكوى رسمية... المدرب الذي يعشق هذا النادي، يحرص في هذه الأيام، على التواصل مع الإدارة بشكل شخصي أو عبر محامية، من أجل ضمان الحصول على حقوقه من دون شكاوى، إلا أن مطالباته لم تلق آذانا مصغية.