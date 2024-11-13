الحديد وأبو عابد والعرسان يتحدثون في اجتماع الفيصلي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة
نتواصل مع القراء في زاوية“أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
اجتماع في الفيصلي.. الحديد يتحدث للاعبين.. أبو عابد يشترط والعرسان يعتذر
شهد مقر النادي الفيصلي أول من أمس اجتماعا صريحا لرئيس النادي نضال الحديد مع لاعبي فريق الكرة، للحديث في ما يمر به النادي من أزمات متتالية في النتائج، الأمر الذي دفع الجماهير الفيصلاوية لتوجيه سهام النقد للإدارة والمدربين واللاعبين، خاصة بعد الخروج من بطولة درع الاتحاد على يد فريق الصريح.
الحديد بدأ حديثه للاعبين، بضرورة أن تشهد المرحلة المقبلة تغييرا في الأداء والنتائج، لإيقاف سيل الانتقادات التي انهالت على الفريق، مطالبا نجوم الفريق بإيقاف ما يجري.
وخاطب الحديد اللاعبين: جميعكم لاعبون كبار، وسبق وأن مثلتم المنتخبات الوطنية، وبالتالي لا يعقل أن يصل الفريق إلى ما وصل إليه في عهدكم، معتبرا أن ما يجري لا يليق بالفيصلي ومكانته، مطالبا اللاعبين باستنهاض الهمم والعودة مجددا للمنافسة بقوة، مشيرا إلى حرص الإدارة على توفير المكافآت عند تحقيق النتائج المطلوبة.
اللاعبون بدورهم وعدوا الإدارة بالعمل على تغيير الصورة في المرحلة المقبلة، والانتقال للمنافسة على نتائج أفضل في المرحلة المقبلة، وضرورة البحث عن لقب بطولة الكأس، بعدما تراجعت فرص الفريق بالفوز بالدوري.
المدير الفني للفريق جمال أبو عابد، وجه رسالة مباشرة للاعبين مفادها بضرورة أن يثبت كل لاعب خلال المباريات المقبلة، أحقيته بالاستمرار مع الفريق، لأن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرات في الفريق، بحيث يستمر مع الفريق كل من يستحق أن يرتدي قميص الفيصلي.
وطالب أبو عابد اللاعبين بأن يثبتوا حضورهم في المرحلة المقبلة، حتى يحافظوا على أمكنتهم في النادي.
بدوره خرج اللاعب أحمد العرسان للحديث خلال الاجتماع، مقدما اعتذاره من الإدارة واللاعبين، بسبب طرده في المباراة الأخيرة أمام فريق الصريح.
وحمل العرسان نفسه المسؤولية كاملة، مقدما اعتذاره من النادي وجماهيره، وواعدا بأداء ونتائج أفضل في المرحلة المقبلة.
مباراة المنتخب أمام العراق تفرض ترتيبات خاصة على الأندية واللاعبين
فرضت مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم التي تجري أمام العراق، عند الساعة السابعة والربع من مساء اليوم الخميس في البصرة، ترتيبات وتغييرات متعددة على أندية المحترفين بما في ذلك اللاعبين والمدربين والإداريين.
واضطرت أندية إلى تغيير مواعيد تدريباتها، ليتاح للاعبيها ومدربيها حضور مباراة المنتخب عبر الشاشات.
واتفق عدد من نجوم الكرة المحلية الحاليين والسابقين، إضافة إلى مدربين وإداريين، على حضور جماعي لمباراة المنتخب الوطني اليوم أمام العراق، من خلال الاتفاق على تجمعات في المنازل أو المقاهي، لحضور المباراة والتفاعل معها بأجواء حماسية.
ويتوقع أن تشهد عمان وبقية محافظات المملكة، تفاعلا كبيرا مع مباراة المنتخب أمام العراق، من خلال تجمعات كبيرة لحضور جماعي وحماسي للمباراة.
الصريح ينجح في استقطاب رعاية
نجح نادي الصريح، في استقطاب شركة راعية لرعاية فريق كرة القدم خلال الفترة المقبلة، التي يسعى خلالها الفريق لتحقيق نتائج أفضل خاصة على صعيد دوري المحترفين.
وتبذل إدارة النادي جهدا كبيرا، لتوفير متطلبات الفريق الذي يسعى لمركز جيد في دوري المحترفين، إلى جانب السعي للمنافسة بقوة على لقب بطولة الدرع التي وصل فيها إلى الدور نصف النهائي.
رد استئناف أندية الثانية
تفيد المعلومات أن لجنة الاستئناف في اتحاد كرة القدم ردت الاستئناف المقدم من أندية الدرجة الثانية، بشأن العقوبة التي اتخذت بحقها من قبل اللجنة التأديبية والقاضية بتهبيطها إلى الدرجة الثالثة.
وحاولت أندية الدرجة الثانية الاستناد للعديد من التفاصيل القانونية في استئنافها، إلا أن الرد جاء برفض طلب الاستئناف وما جاء فيه.
كواليس النجوم
. الطاقم التحكيمي لمباراة في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، تمسمر لأكثر من نصف ساعة في وسط الملعب، بعد انتهاء المباراة، خوفا من اعتداءات الجماهير التي كانت تتوعدهم.. الحكام تأخروا كثيرا حتى تمكنوا من مغادرة الملعب بسلام.
. مدير فني سابق لأحد أندية المحترفين لكرة القدم، وصل إلى قناعة تامة بأنه لن يكون بمقدوره الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة من النادي إلا بتقديم شكوى رسمية... المدرب الذي يعشق هذا النادي، يحرص في هذه الأيام، على التواصل مع الإدارة بشكل شخصي أو عبر محامية، من أجل ضمان الحصول على حقوقه من دون شكاوى، إلا أن مطالباته لم تلق آذانا مصغية.
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