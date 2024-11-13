النشامى يتطلع لعبور العراق وتعزيز آماله بالتأهل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمر الزعبي
البصرة – تتجه أنظار الجماهير الأردنية والعربية نحو ستاد جذع النخلة في البصرة العراقية، عندما تقام مباراة منتخبنا الوطني مع مستضيفه العراقي اليوم عند الساعة السابعة والربع مساء، في قمة مباريات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم، ضمن المجموعة الثانية التي تتصدرها كوريا الجنوبية برصيد 10 نقاط.
ويتشارك المنتخبان الوطني والعراقي رصيد النقاط بـ7 نقاط في المركز الثاني والثالث مع أفضلية فارق الأهداف للنشامى.
ويطمح منتخبنا الوطني إلى تحقيق الفوز وتعزيز حظوظه بخطف بطاقة مباشرة إلى المونديال المقبل، خصوصا وأن المنتخب العراقي المنافس المباشر له على المركز الثاني، في ظل استمرار كوريا الجنوبية على رأس المجموعة.
وكانت بعثة“النشامى” قد وصلت البصرة ظهر أمس، وسط اهتمام كبير حظي به هناك من قبل الإعلام العراقي والعربي بشكل عام.
وضمت البعثة نائب رئيس اتحاد الكرة مروان جمعة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد صالح الشقيرات ومحمد سمارة، بالإضافة الى أمين عام اتحاد الكرة سمر نصار، ونائب الأمين العام فليح الدعجة، واللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي والإعلامي.
وكان في استقبال المنتخب عدد من المسؤولين الأمنيين والرياضيين في الجانب العراقي، وتم تقديم باقات ورد للبعثة كرسالة محبة من الشعب العراقي إلى البعثة الأردنية.
ولحساب المجموعة نفسها، يستقبل المنتخب الكويتي نظيره الكوري الجنوبي عند الساعة الخامسة مساء على ستاد جابر الأحمد الدولي، فيما يواجه منتخب سلطنة عُمان على ملعبه مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر نظيره الفلسطيني عند الساعة السابعة مساء.
أجواء متفائلة بين صفوف النشامى
ظهرت ملامح التفاؤل على وجوه اللاعبين من خلال البسمة التي ظهرت على وجوههم فور وصولهم الى البصرة.
نشامى منتخبنا الوطني بالرغم من إدراكهم لأهمية وصعوبة المباراة، إلا أن التفاؤل والثقة يسودان داخل البعثة.
وكان اللاعبون سعيدين بالاستقبال الذي حظوا به في البصرة وأثناء وصولهم للفندق.
وتبين علامة التفاؤل على الجهاز التدريبي بقيادة المغربي جمال السلامي، الذي عمل جاهدا برفقة فريقه التقني على إبعاد اللاعبين من ضغوطات المباراة والتحضير البدني والذهني. ولعل ما يميز علامات التفاؤل هو حضور نجم المنتخب موسى الذي تعرض للإصابة حرمته من المشاركة مع مباريات المنتخب الثلاث الاخيرة في التصفيات المونديالية.
خيارات فنية
يتطلع“النشامى” تأكيد تطوره في المرحلة الماضية، وتحقيق الفوز الثالث له في المجموعة، وقطع شوط كبير نحو التأهل التاريخي للمونديال للمرة الأولى في تاريخه.
وأصبحت صفوف المنتخب الوطني مكتملة قبل الموقعة المرتقبة، بعد شفاء التعمري الذي غاب عن المباريات الثلاث الماضية، لتعطي عودته للتشكيلة الأساسية قوة ضاربة في الخط الأمامي، إلى جانب الثنائي يزن النعيمات وعلي علوان، واللذين قادا المنتخب لتحقيق فوز كبير في الجولة الماضية على منتخب عُمان برباعية نظيفة.
ولن تطرأ تغييرات جذرية على قائمة“النشامى” الأساسية مقارنة بالفترات الماضية، من خلال الاستقرار على يزيد أبو ليلى بين الخشبات الثلاث، وتثبيت ثلاثي الدفاع الذي حافظ على نظافة الشباك للمرة الأولى في الدور الثالث من التصفيات، من خلال الاعتماد على كل من يزن العرب، عبد الله نصيب“ديارا” ومحمد أبو النادي.
ومن المتوقع أن يدفع سلامي بورقة إبراهيم سعادة إلى جانب نزار الرشدان في منتصف الملعب، لتعويض غياب المصاب نور الدين الروابدة، وينطلق على طرفي الملعب إحسان حداد ومحمود مرضي للقيام بواجبات دفاعية وهجومية.
ويعول سلامي على ثلاثي المقدمة علي علوان وموسى التعمري ويزن النعيمات في زيارة الشباك العراقية، نظرا للفاعلية الهجومية الكبيرة التي يتمتع بها هذا الثلاثي.
وعلى الطرف المقابل، يعاني المنتخب العراقي من أزمة في حراسة المرمى، بعد إصابة الحارس الأساسي جلال حسن، وغموض مسألة مشاركته من عدمها، ما يضع المدرب الإسباني خيسوس كاساس في حيرة من أمره لسد الفراغ الذي سيشكله الحارس الذي حمى عرين المنتخب العراقي في آخر المباريات.
ويبرز في قائمة المنتخب العراقي كل من فهد طالب، حسين علي، ريبين سولاقا، علي فائز، ميرخاس دوسكي، أمجد عطوان، زيدان إقبال، إبراهيم بايش، علي جاسم وأيمن حسين.
ويعول المنتخب العراقي على هدافه أيمن حسين بصورة كبيرة، والذي سجل 3 أهداف من أصل 4 سجلها“أسود الرافدين” في الدور الحالي.
النشامى بالزي الأحمر
سيرتدي منتخب النشامى الزي الأحمر للاعبين والزي الأسود لحارس المرمى، بينما سيرتدي المنتخب العراقي اللون الأبيض، وحارس مرماه باللباس الأصفر.
جاء ذلك خلال الاجتماعي التنسيقي الذي جرى بحضور إداريي المنتخب الاردن والعراق وممثلين عن الأجهزة الامنية وادارة الملعب والاتحاد الاسيوي.
وركز الاجتماع التنسيقي على ضرورة الالتزام بالتعليمات وضمان عملية دخول الجماهير، إذ سيكون دخول الجماهير الأردنية من بوابة E المخصصة لهم، على أن يكون دخول الجماهير العراقية من بقية البوابات.
درجال: علاقة البلدين فوق كل اعتبار
وقال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم لموفد اتحاد الإعلام الرياضي، إن العلاقة الطيبة بين الشعب العراقي والأردني تعد أكثر أهمية من كرة القدم.
وأكد درجال أن العراقيين ينظرون إلى المباراة لتوطيد هذه العلاقات، وأن السعادة تغمرنا في هذه الأيام لتواجد المنتخب والجمهور الأردني في البصرة.
وأضاف درجال خلال لقائه مع عدد من المشجعين الأردنيين، أن الجمهور الأردني مرحب به في كل مكان، وأنه على أتم الاستعداد لمساعدتهم في حال احتاجوا المساعدة، مشيرا إلى عمق العلاقة الكروية التي جمعت المنتخبين في العديد من المحافل الوطنية والعربية والآسيوية.
يونس محمود: لا توجد فوارق فنية بين المنتخبين
قال المهاجم العراقي السابق يونس محمود، إن المنتخبين العراقي والأردني تجمعهم العديد من الصفات المشتركة على الصعيد الفني والبدني والشخصي.
وأضاف حامل لقب كأس آسيا في 2007، أن اللاعب العراقي يتشابه مع اللاعب الأردني أيضا في الحماس والشغف لتحقيق الفوز، مؤكدا أن مباراة الأردن تعتبر أكثر حماسا وشغفا، وينتظرها الشعب العراقي أكثر من المباريات الأخرى.
وأكد يونس في حديثه لموفد اتحاد الإعلام الرياضي، أن الجماهير العراقية والأردنية متقاربة من حيث شغفها للفوز، وأنها من الصعب أن تنسى الخسارة، وفي الوقت نفسه تقدر الفوز وجهود اللاعبين.
وأكد يونس أنه على صعيد الشخصي كانت مباريات الأردن تعتبر من أجمل المباريات في مسيرته الكروية، نظرا للحماس الموجود في كلا المنتخبين.
كاساس: جاهزون لجميع الاحتمالات
أكد المدير الفني للمنتخب العراقي خيسوس كاساس، جاهزية فريقه لموقعة الأردني على ملعب جذع النخلة.
وقال كاساس في المؤتمر الصحفي أمس، إن فريقه جاهز لجميع الاحتمالات، وإن استغلال عاملي الأرض والجمهور أمر مهم لتحقيق الفوز على المنتخب الوطني.
وأشار كاساس إلى أن الضغط سيكون على كلا الطرفين خصوصا، وأن كليهما مطالب بتحقيق الفوز والفريقان يحظيان بدعم شعبي كبير.
وعن جاهزية اللاعبين اكد كاساس ان الحارس جلال حسن عانى من إصابة وسيتم تحديد مصير مشاركته في الساعات القادمة، وان هناك خيارات بديلة نثق بها ويمكن الاعتماد عليها.
وتحدث أمجد عطوان اللاعب العراقي العائد إلى تشكيلة كاساس، بأن نقاط المباراة تعتبر ثمينة، وأن الفوز يعد مطلبا للجماهير العراقية لتعزيز الحظوظ بالوصول لنهائي كأس العالم.
الجماهير الأردنية حاضرة في البصرة
زينت الجماهير الاردنية التي فضلت مشاهدة المباراة في جذع النخلة شوارع محافظة البصرة. وكانت الجماهير حاضرة بزي النشامى والشماغ الأردني في معظم الأماكن السياحية في البصرة مثل كورنيش البصرة والمطاعم والمقاهي.
ولقي تجول الجماهير في البصرة الترحيب من قبل أبناء الشعب العراقي الذين لم يفوتوا الفرصة لالتقاط الصور وتبادل التوقعات لنتيجة المباراة.
ومن المتوقع أن يحضر ما يقارب 3 آلاف مشجع على الأقل ما بين قادمين من الأردن ومقيمين في العراق والدول المجاورة.
وقال المشجع الأردني نائل الخطبان الذي جاء إلى العراق برفقة 7 من أفراد عائلته، بأنه قد تم إصدار التأشيرات لهم للدخول إلى العراق منذ فترة.
وانه جاء الى البصرة للاستمتاع بالاجواء الجميلة وتشجيع النشامى، مضيفا بأنه أمضى عدة أيام في البصرة، وكانت الأجواء مميزة وآمنة، وأنها ستكون أجمل في يوم المباراة. ويخصص الاتحاد الآسيوي ما سعته 8 % من الطاقة الاستيعابية لجماهير الفريق الضيف، علما بأن ملعب جذع النخلة يتسع لحوالي 65 ألفا.
جانب من لاعبي المنتخب الوطني بعد وصولهم إلى مدينة البصرة- (من المصدر)
لاعب المنتخب الوطني يزن النعيمات خلال وجبة تدريبية سابقة - (من المصدر)
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