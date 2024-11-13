النشامى يتطلع لعبور العراق وتعزيز آماله بالتأهل

MENAFN - Alghad Newspaper) عمر الزعبي

البصرة – تتجه أنظار الجماهير الأردنية والعربية نحو ستاد جذع النخلة في البصرة العراقية، عندما تقام منتخبنا الوطني مع مستضيفه العراقي اليوم عند الساعة السابعة والربع مساء، في قمة الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم، ضمن المجموعة الثانية التي تتصدرها كوريا الجنوبية برصيد 10 نقاط.



ويتشارك المنتخبان الوطني والعراقي رصيد النقاط بـ7 نقاط في المركز الثاني والثالث مع أفضلية فارق الأهداف للنشامى.



ويطمح منتخبنا الوطني إلى تحقيق الفوز وتعزيز حظوظه بخطف بطاقة مباشرة إلى المونديال المقبل، خصوصا وأن المنتخب العراقي المنافس المباشر له على المركز الثاني، في ظل استمرار كوريا الجنوبية على رأس المجموعة.



وكانت بعثة“النشامى” قد وصلت البصرة ظهر أمس، وسط اهتمام كبير حظي به هناك من قبل الإعلام العراقي والعربي بشكل عام.



وضمت البعثة نائب رئيس اتحاد الكرة مروان جمعة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد صالح الشقيرات ومحمد سمارة، بالإضافة الى أمين عام اتحاد الكرة سمر نصار، ونائب الأمين العام فليح الدعجة، واللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي والإعلامي.



وكان في استقبال المنتخب عدد من المسؤولين الأمنيين والرياضيين في الجانب العراقي، وتم تقديم باقات ورد للبعثة كرسالة محبة من الشعب العراقي إلى البعثة الأردنية.



ولحساب المجموعة نفسها، يستقبل المنتخب الكويتي نظيره الكوري الجنوبي عند الساعة الخامسة مساء على ستاد جابر الأحمد الدولي، فيما يواجه منتخب سلطنة عُمان على ملعبه مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر نظيره الفلسطيني عند الساعة السابعة مساء.



أجواء متفائلة بين صفوف النشامى

ظهرت ملامح التفاؤل على وجوه اللاعبين من خلال البسمة التي ظهرت على وجوههم فور وصولهم الى البصرة.



نشامى منتخبنا الوطني بالرغم من إدراكهم لأهمية وصعوبة المباراة، إلا أن التفاؤل والثقة يسودان داخل البعثة.



وكان اللاعبون سعيدين بالاستقبال الذي حظوا به في البصرة وأثناء وصولهم للفندق.



وتبين علامة التفاؤل على الجهاز التدريبي بقيادة المغربي جمال السلامي، الذي عمل جاهدا برفقة فريقه التقني على إبعاد اللاعبين من ضغوطات المباراة والتحضير البدني والذهني. ولعل ما يميز علامات التفاؤل هو حضور نجم المنتخب موسى الذي تعرض للإصابة حرمته من المشاركة مع مباريات المنتخب الثلاث الاخيرة في التصفيات المونديالية.



خيارات فنية

يتطلع“النشامى” تأكيد تطوره في المرحلة الماضية، وتحقيق الفوز الثالث له في المجموعة، وقطع شوط كبير نحو التأهل التاريخي للمونديال للمرة الأولى في تاريخه.



وأصبحت صفوف المنتخب الوطني مكتملة قبل الموقعة المرتقبة، بعد شفاء التعمري الذي غاب عن المباريات الثلاث الماضية، لتعطي عودته للتشكيلة الأساسية قوة ضاربة في الخط الأمامي، إلى جانب الثنائي يزن النعيمات وعلي علوان، واللذين قادا المنتخب لتحقيق فوز كبير في الجولة الماضية على منتخب عُمان برباعية نظيفة.



ولن تطرأ تغييرات جذرية على قائمة“النشامى” الأساسية مقارنة بالفترات الماضية، من خلال الاستقرار على يزيد أبو ليلى بين الخشبات الثلاث، وتثبيت ثلاثي الدفاع الذي حافظ على نظافة الشباك للمرة الأولى في الدور الثالث من التصفيات، من خلال الاعتماد على كل من يزن العرب، عبد الله نصيب“ديارا” ومحمد أبو النادي.

ومن المتوقع أن يدفع سلامي بورقة إبراهيم سعادة إلى جانب نزار الرشدان في منتصف الملعب، لتعويض غياب المصاب نور الدين الروابدة، وينطلق على طرفي الملعب إحسان حداد ومحمود مرضي للقيام بواجبات دفاعية وهجومية.



ويعول سلامي على ثلاثي المقدمة علي علوان وموسى التعمري ويزن النعيمات في زيارة الشباك العراقية، نظرا للفاعلية الهجومية الكبيرة التي يتمتع بها هذا الثلاثي.



وعلى الطرف المقابل، يعاني المنتخب العراقي من أزمة في حراسة المرمى، بعد إصابة الحارس الأساسي جلال حسن، وغموض مسألة مشاركته من عدمها، ما يضع المدرب الإسباني خيسوس كاساس في حيرة من أمره لسد الفراغ الذي سيشكله الحارس الذي حمى عرين المنتخب العراقي في آخر المباريات.



ويبرز في قائمة المنتخب العراقي كل من فهد طالب، حسين علي، ريبين سولاقا، علي فائز، ميرخاس دوسكي، أمجد عطوان، زيدان إقبال، إبراهيم بايش، علي جاسم وأيمن حسين.



ويعول المنتخب العراقي على هدافه أيمن حسين بصورة كبيرة، والذي سجل 3 أهداف من أصل 4 سجلها“أسود الرافدين” في الدور الحالي.



النشامى بالزي الأحمر

سيرتدي منتخب النشامى الزي الأحمر للاعبين والزي الأسود لحارس المرمى، بينما سيرتدي المنتخب العراقي اللون الأبيض، وحارس مرماه باللباس الأصفر.



جاء ذلك خلال الاجتماعي التنسيقي الذي جرى بحضور إداريي المنتخب الاردن والعراق وممثلين عن الأجهزة الامنية وادارة الملعب والاتحاد الاسيوي.



وركز الاجتماع التنسيقي على ضرورة الالتزام بالتعليمات وضمان عملية دخول الجماهير، إذ سيكون دخول الجماهير الأردنية من بوابة E المخصصة لهم، على أن يكون دخول الجماهير العراقية من بقية البوابات.



درجال: علاقة البلدين فوق كل اعتبار

وقال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم لموفد اتحاد الإعلام الرياضي، إن العلاقة الطيبة بين الشعب العراقي والأردني تعد أكثر أهمية من كرة القدم.



وأكد درجال أن العراقيين ينظرون إلى المباراة لتوطيد هذه العلاقات، وأن السعادة تغمرنا في هذه الأيام لتواجد المنتخب والجمهور الأردني في البصرة.



وأضاف درجال خلال لقائه مع عدد من المشجعين الأردنيين، أن الجمهور الأردني مرحب به في كل مكان، وأنه على أتم الاستعداد لمساعدتهم في حال احتاجوا المساعدة، مشيرا إلى عمق العلاقة الكروية التي جمعت المنتخبين في العديد من المحافل الوطنية والعربية والآسيوية.



يونس محمود: لا توجد فوارق فنية بين المنتخبين

قال المهاجم العراقي السابق يونس محمود، إن المنتخبين العراقي والأردني تجمعهم العديد من الصفات المشتركة على الصعيد الفني والبدني والشخصي.

وأضاف حامل لقب كأس آسيا في 2007، أن اللاعب العراقي يتشابه مع اللاعب الأردني أيضا في الحماس والشغف لتحقيق الفوز، مؤكدا أن مباراة الأردن تعتبر أكثر حماسا وشغفا، وينتظرها الشعب العراقي أكثر من المباريات الأخرى.



وأكد يونس في حديثه لموفد اتحاد الإعلام الرياضي، أن الجماهير العراقية والأردنية متقاربة من حيث شغفها للفوز، وأنها من الصعب أن تنسى الخسارة، وفي الوقت نفسه تقدر الفوز وجهود اللاعبين.



وأكد يونس أنه على صعيد الشخصي كانت مباريات الأردن تعتبر من أجمل المباريات في مسيرته الكروية، نظرا للحماس الموجود في كلا المنتخبين.



كاساس: جاهزون لجميع الاحتمالات

أكد المدير الفني للمنتخب العراقي خيسوس كاساس، جاهزية فريقه لموقعة الأردني على ملعب جذع النخلة.



وقال كاساس في المؤتمر الصحفي أمس، إن فريقه جاهز لجميع الاحتمالات، وإن استغلال عاملي الأرض والجمهور أمر مهم لتحقيق الفوز على المنتخب الوطني.

وأشار كاساس إلى أن الضغط سيكون على كلا الطرفين خصوصا، وأن كليهما مطالب بتحقيق الفوز والفريقان يحظيان بدعم شعبي كبير.



وعن جاهزية اللاعبين اكد كاساس ان الحارس جلال حسن عانى من إصابة وسيتم تحديد مصير مشاركته في الساعات القادمة، وان هناك خيارات بديلة نثق بها ويمكن الاعتماد عليها.



وتحدث أمجد عطوان اللاعب العراقي العائد إلى تشكيلة كاساس، بأن نقاط المباراة تعتبر ثمينة، وأن الفوز يعد مطلبا للجماهير العراقية لتعزيز الحظوظ بالوصول لنهائي كأس العالم.



الجماهير الأردنية حاضرة في البصرة

زينت الجماهير الاردنية التي فضلت مشاهدة المباراة في جذع النخلة شوارع محافظة البصرة. وكانت الجماهير حاضرة بزي النشامى والشماغ الأردني في معظم الأماكن السياحية في البصرة مثل كورنيش البصرة والمطاعم والمقاهي.



ولقي تجول الجماهير في البصرة الترحيب من قبل أبناء الشعب العراقي الذين لم يفوتوا الفرصة لالتقاط الصور وتبادل التوقعات لنتيجة المباراة.



ومن المتوقع أن يحضر ما يقارب 3 آلاف مشجع على الأقل ما بين قادمين من الأردن ومقيمين في العراق والدول المجاورة.



وقال المشجع الأردني نائل الخطبان الذي جاء إلى العراق برفقة 7 من أفراد عائلته، بأنه قد تم إصدار التأشيرات لهم للدخول إلى العراق منذ فترة.



وانه جاء الى البصرة للاستمتاع بالاجواء الجميلة وتشجيع النشامى، مضيفا بأنه أمضى عدة أيام في البصرة، وكانت الأجواء مميزة وآمنة، وأنها ستكون أجمل في يوم المباراة. ويخصص الاتحاد الآسيوي ما سعته 8 % من الطاقة الاستيعابية لجماهير الفريق الضيف، علما بأن ملعب جذع النخلة يتسع لحوالي 65 ألفا.







جانب من لاعبي المنتخب الوطني بعد وصولهم إلى مدينة البصرة- (من المصدر)









لاعب المنتخب الوطني يزن النعيمات خلال وجبة تدريبية سابقة - (من المصدر)