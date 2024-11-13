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جون كراسينسكي يُتوّج بلقب الرجل الأكثر جاذبية على قيد الحياة

11/13/2024 3:12:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

لم يكن الفنان الأميركي جون كراسينسكي متأكّداً تماماً مما يجب أن يفكر فيه عندما علم أنه سيُتوّج بلقب الرجل الأكثر جاذبية على قيد الحياة (Sexiest Man Alive) في مجلة "بيبول" لعام 2024.
وقال للمجلة التي حلّ نجم غلافها هذا الأسبوع: "لقد فقدت الوعي على الفور. لم أفكر على الإطلاق. ربما باستثناء أنني أتعرّض للسخرية. هذه ليست الطريقة التي أستيقظ بها، وأسأل نفسي هل هذا هو اليوم الذي سيُطلب مني فيه أن أكون الرجل الأكثر جاذبية على قيد الحياة؟ ومع ذلك، كان هذا هو اليوم الذي فعلتم فيه ذلك. لقد رفعتم حقاً سقف توقعاتي".

وفي حين قد يعرف المعجبون كراسينسكي من أدواره باعتباره بائع ورق محباً للمقالب، أو جندي مشاة سابقاً تحول إلى عميل لوكالة المخابرات المركزية الأميركية، أو رجل عائلة مخلصاً يضحّي بنفسه من أجل الحب، يفضّل الممثل البالغ من العمر 45 عاماً أن يكون مجرد زوج وأب، يشاهد الأفلام الوثائقية على Netflix ويستمتع بقصص ما قبل النوم مع أطفاله.

ويعيش كراسينسكي حالياً في بروكلين مع زوجته منذ 14 عاماً، الممثلة إميلي بلانت البالغة من العمر 41 عاماً، وابنتيهما هازل (10 سنوات) وفيوليت (8 سنوات).






وتحدث كراسينسكي عن ردّ فعل زوجته تجاه اللقب الجديد: "كانت "متحمسة للغاية عندما سمعت الأخبار الرائعة، كان هناك الكثير من الفرح في إخبارها".

وأشار إلى أنها مازحته بقولها إنها ستخبئ منزل العائلة بغطاء إذا حصل زوجها على التاج.

ورداً على سؤال حول أثر اللقب على نمط حياته، أجاب: "أعتقد أنه سيجعلني أقوم بمزيد من الأعمال المنزلية". وكالات

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