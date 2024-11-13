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النوبات القلبية لا تتبع مسارا خطيا

11/13/2024 3:12:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- تخيل أنك تعاني من نوبة قلبية، وربما تفكر في شخص يمسك صدره في عذاب، وينقل إلى المستشفى، وربما حتى يموت قبل وصوله. ورغم حدوث هذا السيناريو، فإن الواقع غالبا ما يكون مختلفا تماما.
السبب هو أن النوبات القلبية لا تتبع مسارا خطيا. فقد تكون الأعراض شديدة أو خفيفة. وقد تختلف العملية الأساسية التي تسبب النوبة القلبية. وقد يعاني الأشخاص من تلف كبير في القلب أو لا يعانون منه على الإطلاق.
يقول الدكتور بيتر ليبي، اختصاصي أمراض القلب في مركز القلب والأوعية الدموية في مستشفى بريجهام والنساء التابع لجامعة هارفارد: "لا تضرب جميع النوبات القلبية بالطريقة نفسها، لذا فإن تشخيص النوبة القلبية يتطلب الجمع بين حكم الطبيب والعلامات والأعراض ونتائج الاختبارات".
ما النوبة القلبية بالضبط؟
تحدث أغلب النوبات القلبية عندما يعجز أحد الشرايين التاجية (الأوعية التي تزود القلب بالدم) عن توصيل كمية كافية من الدم إلى منطقة معينة من القلب، أو عن توصيل أي كمية على الإطلاق. والسبب الأساسي الأكثر شيوعا هو تكوين لويحات دهنية في أحد الشرايين التاجية أو أكثر.
هناك آليتان مختلفتان تتسببان في ضعف تدفق الدم. ويحدد الأطباء هذه النوبات بالنوعين الأول والثاني من النوبات القلبية. ويقول الدكتور ليبي: "التمييز مهم لأن الأنواع المختلفة من النوبات القلبية قد تعالج بشكل مختلف تماما". وفيما يلي نظرة على كل نوع.
النوع الأول: في النوبة القلبية من النوع الأول، يتمزق الغطاء فوق رواسب اللويحات ويطلق مواد كيميائية تؤدي إلى تكوين جلطة دموية. وتسد الجلطة الشريان، مما يتداخل مع تدفق الدم إلى جزء من القلب.
النوع الثاني: لا تنطوي النوبة القلبية من النوع الثاني على لويحات ممزقة. بل تحدث عندما يكون هناك عدم تطابق بين كمية الدم التي يحتاجها جزء من عضلة القلب وإمدادات الدم في الشريان التاجي التي تغذي تلك المنطقة من القلب.
يمكن أن يكون المحفز لهذا النوع من النوبات القلبية حالة تضع ضغطا إضافيا على القلب، مثل الانفلونزا أو الالتهاب الرئوي، أو عدم انتظام ضربات القلب، مما يؤدي إلى تسارع معدل ضربات القلب، أو ارتفاع كبير في ضغط الدم.
أعراض النوبة القلبية
عندما تحدث نوبة قلبية، يمكن أن تؤدي إلى مجموعة متنوعة من الأعراض. الأكثر شيوعا هو ألم الصدر النمطي، الذي يوصف عادة بأنه سحق أو ضغط أو ثقل أو طعن أو حرق في بعض الأحيان.
يميل ألم الصدر إلى التركيز إما في منتصف الصدر أو أسفل منتصف القفص الصدري مباشرة، ويمكن أن ينتشر إلى الذراعين أو البطن أو الرقبة أو الفك السفلي. من الممكن أيضا أن تصاب بنوبة قلبية من دون أن تعرف ذلك. يعرف هذا بالنوبة القلبية الصامتة. تفتقر الأعراض إلى شدة النوبة القلبية الكلاسيكية. بدلاً من ذلك، يمكن أن تظهر على شكل انزعاج في الصدر يأتي ويختفي؛ ألم في أحد الذراعين أو كليهما أو الرقبة أو الفك؛ ضيق مفاجئ في التنفس؛ تعرق بارد؛ أو الشعور بالغثيان أو الدوار. "نظرا لأن هذه الأعراض قد تبدو خفيفة وقصيرة، فغالبا ما يتم الخلط بينها وبين الانزعاجات العادية مثل عسر الهضم أو حرقة المعدة"، كما يقول الدكتور ليبي.
تشخيص النوبة القلبية
إذا كان لديك أي شك في أنك قد تعاني من نوبة قلبية، فلا تتردد: اتصل بالرقم 911. بمجرد وصولك للحصول على الرعاية الطبية، سيقوم الموظفون بمراجعة سريعة لأعراضك.
في حالة وجود أي مخاوف بشأن الإصابة بنوبة قلبية، سيطلب الطبيب على الفور رسم قلب (ECG) وفحص دم لقياس مستويات التروبونين، وهو بروتين في خلايا عضلة القلب ينسكب في مجرى الدم عند حدوث أي نوع من تلف القلب.
يبحث الأطباء عن مستويات تروبونين عالية وتغيرات معينة في النمط الكهربائي على رسم القلب لتشخيص الحالة. يتم استخدام كلا الاختبارين لأن أحدهما يمكن أن يكون طبيعيا أو يظهر تغييرات طفيفة فقط في المرحلة الأولى من النوبة القلبية.
في الواقع، حتى مع نتائج رسم القلب والتروبونين الطبيعية، سيبدأ أطباء قسم الطوارئ العلاج الفوري إذا كانت أعراضك تشير بشدة إلى نوبة قلبية، خاصة إذا كان لديك عوامل خطر قلبية متعددة.
العلاج الأولي
إذا أشارت نتائج الاختبار إلى إصابتك بنوبة قلبية من النوع الأول أو الثاني، فغالبا ما يصف لك الطبيب أقراصا عدة على الفور. وتشمل هذه الأقراص الأسبرين؛ وجرعة عالية من الستاتين، مثل أتورفاستاتين (ليبيتور) أو روزوفاستاتين (كريستور)؛ وحاصرات بيتا لإبطاء معدل ضربات القلب وتقليل إجهاد القلب. كما ستحصل على حقنة وريدية من الهيبارين، وهو دواء يثبط تخثر الدم.
إذا تم تشخيصك بنوبة قلبية من النوع الأول مع انسداد كامل للشريان، فمن المحتمل أن يرسلك الطبيب إلى مختبر قسطرة القلب لإجراء عملية قسطرة ووضع دعامة، وهي عملية طفيفة التوغل لتنظيف الشريان وإبقائه مفتوحا. يمكن أن يؤدي هذا إلى استعادة تدفق الدم إلى عضلة القلب المصابة وتقليل الضرر الدائم.
بالنسبة لتشخيص النوع الثاني، فإن الهدف هو استعادة عدم التطابق بين العرض والطلب على الدم. بالإضافة إلى الأدوية المذكورة أعلاه، سوف تحتاج إلى علاج لأي مشكلة طبية تسبب إجهادا للقلب، مثل العدوى أو سرعة ضربات القلب بشكل غير طبيعي. بمجرد استقرار حالتك، سيصمم طبيبك استراتيجية للمساعدة في التعافي.
يقول الدكتور ليبي: "الهدف بعد النوبة القلبية الأولى بسيط - منع حدوث نوبة ثانية، ومنع المزيد من إضعاف عضلة القلب الذي يمكن أن يؤدي إلى فشل القلب". ويشمل ذلك تغيير النظام الغذائي، وممارسة الرياضة بانتظام، ونظام علاجي شخصي، وربما الإحالة إلى إعادة تأهيل القلب.

الصيدلي إبراهيم علي أبو رمان/ وزارة الصحة

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