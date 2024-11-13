توسيع دائرة الجمال.. مبادرة على شكل كتاب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
"مبادرة على شكل كتاب".. هذا هو الوصف الذي أطلقه عدد من القراء على كتاب "توسيع دائرة الجمال"، وهو من إصدارات دار جدل للنشر والتوزيع، ويعد الكتاب الثالث من مؤلفات مؤسسة الجمل لصناعة المحتوى.
وجاء هذا التعبير نظرا لأن الكتاب يقدم فكرة واحدة بتركيز، ويتناولها من زوايا عدة؛ حيث يرى المؤلف الأستاذ عبد الله الجمل أن فكرة توسيع دائرة الجمال جوهرية ولا يمكن الاستغناء عنها من طرف أي إنسان، وتجربتها بالشكل الصحيح كفيلة بالإسهام في رفع جودة الحياة وزيادة سعادة الإنسان وتذوقه للجمال بأشكاله وصوره كافة.
يقول المؤلف: "هذا الكتاب هو حصيلة تجربة حقيقية... وليس مجرد فكرة نظرية، فكرة جربتها واستمتعت بها حتى الثمالة، وأدعو الناس لتجربتها، فهي تستحق بكل ما تعنيه الكلمة من معنى".
بعض القراء للكتاب كانت ردة فعله وتعبيراته التي استخدمها لوصف الكتاب صادمة، أحدهم وصفه بأنه ليس كتابا وإنما "كتالوج للحياة"، وقارئ آخر قال إن هذا الكتاب يعد بمثابة (العين الباردة)، وهو مصطلح إنجليزي يقصد به العين التي تأتي من الخارج لتعيد الشعور بجمال الأشياء بعد أن اعتادها الناس ولم يعد جمالها يلفت نظرهم، والكثير من القراء أكدوا أنهم قرأوا الكتاب كاملا في أول مرة، وبعضهم قرأه مرات عدة.
ويقع الكتاب في (44) صفحة من القطع الصغير، وتمت كتابته بطريقة أقرب إلى طريقة كتابة الشعر الحر، بالرغم من أنه كتابة نثرية وليست شعرية، يقول المؤلف في الإهداء: "إلى كل روح.. تأبى القيود وتعشق الانطلاق.. تأبى القبح وتعشق الجمال.. تأبى الوهم وتعشق الحقيقة.. أهدي لكم خلاصة رحيق سعادة.. جربتها.. فهل تجربوها؟".
عنوان يثير الفضول لدى القارئ، ويتبعها المؤلف ببداية غريبة للكتاب مستعيرا نص أحد الأحاديث النبوية ولكن مع تعديل الكلام، فيقول: "كل كل مولود يولد على حب الجمال.. كل أنواع الجمال وأشكاله، فأبواه يهودان أو يمجسان أو ينصران قلبه، القلب كالطفل... يفرح ويمرح ويغرف من شتى أشكال البهجة والجمال والمتعة، ثم تأتي المجتمعات والأعراف والعادات والتقاليد فتقيّد الروح وتحدد لها مكان إقامة جبرية"، ويستطرد المؤلف في رحلته لمحاولة فك قيود الروح وإخراجها من مكان إقامتها الجبرية من خلال توسيع دائرة الجمال إلى دوائر كبيرة ومتنوعة ودقيقة.
يستخدم الكاتب في بعض أجزاء الكتاب فكرة الأمثلة الحية التفصيلية التي قد تدهشك بقدرتها على استقصاء كل هذه المعاني والمفاهيم للجمال من خلال موضوع واحد، خلافا للطريقة التقليدية التي يتعامل فيها الكثيرون مع الجمال، ويظهر هذا جليا في موضوع "جولة في عالم الجمال" و"مثال عملي على الغوص في عالم الجمال"، اللذين لن يمل القارئ منهما وسيغوص فيهما مع دهشة تملؤه من كل هذه الجوانب الجمالية التي قد يغفل عنها الناس.
هذا الكتاب هو مبادرة... أو صرخة، سمّه ما شئت، ولكنه جدير بالقراءة والنشر، فكم هي جوعى أرواحنا للجمال والسعادة، وتوسيع دائرتها التي كبلتها القيود.
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