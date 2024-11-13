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توسيع دائرة الجمال.. مبادرة على شكل كتاب

11/13/2024 3:12:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



"مبادرة على شكل كتاب".. هذا هو الوصف الذي أطلقه عدد من القراء على كتاب "توسيع دائرة الجمال"، وهو من إصدارات دار جدل للنشر والتوزيع، ويعد الكتاب الثالث من مؤلفات مؤسسة الجمل لصناعة المحتوى.
وجاء هذا التعبير نظرا لأن الكتاب يقدم فكرة واحدة بتركيز، ويتناولها من زوايا عدة؛ حيث يرى المؤلف الأستاذ عبد الله الجمل أن فكرة توسيع دائرة الجمال جوهرية ولا يمكن الاستغناء عنها من طرف أي إنسان، وتجربتها بالشكل الصحيح كفيلة بالإسهام في رفع جودة الحياة وزيادة سعادة الإنسان وتذوقه للجمال بأشكاله وصوره كافة.
يقول المؤلف: "هذا الكتاب هو حصيلة تجربة حقيقية... وليس مجرد فكرة نظرية، فكرة جربتها واستمتعت بها حتى الثمالة، وأدعو الناس لتجربتها، فهي تستحق بكل ما تعنيه الكلمة من معنى".
بعض القراء للكتاب كانت ردة فعله وتعبيراته التي استخدمها لوصف الكتاب صادمة، أحدهم وصفه بأنه ليس كتابا وإنما "كتالوج للحياة"، وقارئ آخر قال إن هذا الكتاب يعد بمثابة (العين الباردة)، وهو مصطلح إنجليزي يقصد به العين التي تأتي من الخارج لتعيد الشعور بجمال الأشياء بعد أن اعتادها الناس ولم يعد جمالها يلفت نظرهم، والكثير من القراء أكدوا أنهم قرأوا الكتاب كاملا في أول مرة، وبعضهم قرأه مرات عدة.
ويقع الكتاب في (44) صفحة من القطع الصغير، وتمت كتابته بطريقة أقرب إلى طريقة كتابة الشعر الحر، بالرغم من أنه كتابة نثرية وليست شعرية، يقول المؤلف في الإهداء: "إلى كل روح.. تأبى القيود وتعشق الانطلاق.. تأبى القبح وتعشق الجمال.. تأبى الوهم وتعشق الحقيقة.. أهدي لكم خلاصة رحيق سعادة.. جربتها.. فهل تجربوها؟".
عنوان يثير الفضول لدى القارئ، ويتبعها المؤلف ببداية غريبة للكتاب مستعيرا نص أحد الأحاديث النبوية ولكن مع تعديل الكلام، فيقول: "كل كل مولود يولد على حب الجمال.. كل أنواع الجمال وأشكاله، فأبواه يهودان أو يمجسان أو ينصران قلبه، القلب كالطفل... يفرح ويمرح ويغرف من شتى أشكال البهجة والجمال والمتعة، ثم تأتي المجتمعات والأعراف والعادات والتقاليد فتقيّد الروح وتحدد لها مكان إقامة جبرية"، ويستطرد المؤلف في رحلته لمحاولة فك قيود الروح وإخراجها من مكان إقامتها الجبرية من خلال توسيع دائرة الجمال إلى دوائر كبيرة ومتنوعة ودقيقة.
يستخدم الكاتب في بعض أجزاء الكتاب فكرة الأمثلة الحية التفصيلية التي قد تدهشك بقدرتها على استقصاء كل هذه المعاني والمفاهيم للجمال من خلال موضوع واحد، خلافا للطريقة التقليدية التي يتعامل فيها الكثيرون مع الجمال، ويظهر هذا جليا في موضوع "جولة في عالم الجمال" و"مثال عملي على الغوص في عالم الجمال"، اللذين لن يمل القارئ منهما وسيغوص فيهما مع دهشة تملؤه من كل هذه الجوانب الجمالية التي قد يغفل عنها الناس.
هذا الكتاب هو مبادرة... أو صرخة، سمّه ما شئت، ولكنه جدير بالقراءة والنشر، فكم هي جوعى أرواحنا للجمال والسعادة، وتوسيع دائرتها التي كبلتها القيود.

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