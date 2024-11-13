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لماذا ينبغي التفكير بمهنة المستقبل قبل التخصص الجامعي؟

11/13/2024 3:12:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ديمة محبوبة






بعد الضغوط النفسية والاجتماعية والدراسية التي يواجهها طلاب الثانوية العامة على مدار عام كامل، ومع النظام الجديد الممتد لعامين، يجد بعض الطلبة أن الأولوية هي اختيار تخصص جامعي يميلون إليه ويجدونه يسيرا، من دون النظر إلى مستقبله المهني أو ما يرغبون بأن يكونوا عليه بعد التخرج.
ويتزايد الحديث اليوم عن أهمية التفكير العميق في المستقبل المهني للطلاب، بدلا من اختيار التخصص بناء على الأداء الأكاديمي أو حب مواد معينة في المدرسة. وكثيرا ما يقع الطالب في خطأ اختيار تخصص مثل الفيزياء، بسبب حبه للمادة، ليكتشف بعد التخرج أنه لا يرغب في التدريس أو يفتقر إلى مهاراته، مما يتركه عالقا في مهنة لا تستهويه، لأنه لم يفكر جيدا في مستقبله الوظيفي وكأن تركيزه منصب فقط على سنوات الدراسة الجامعية.
يذكر خبراء الاقتصاد أنه في بيئة عمل سريعة التطور، أصبح من الضروري توجيه الطلاب للتفكير في المجال الذي يرغبون في العمل به، وليس فقط في التخصص الذي يحققون فيه نتائج دراسية جيدة. ويشير سامي محمد، مدرس الكيمياء لطلبة الثانوية العامة، إلى أن الطلاب غالبا ما يربطون اختيار التخصص بمدى تميزهم في مادة معينة، مثل الرياضيات أو العلوم، متجاهلين أن التفوق الأكاديمي في مادة ما لا يعني بالضرورة النجاح أو الرغبة في ممارسة وظيفة مرتبطة بها.
وفي هذا الجانب، تقول مدربة التنمية البشرية ندى المصري: "يجب أن يفكر الطالب في مساره المهني بناء على تطلعاته الشخصية وطموحاته المستقبلية، وألا يكتفي باختيار تخصص جامعي يبدو مريحا فقط. فالتفكير في العمل الذي يمكن أن يحقق له الرضا الشخصي والنجاح المهني هو أمر أساسي للاندماج في سوق العمل وتجنب الوقوع في دوامة الملل والضغط بعد التخرج".
وتؤكد المصري أن التفكير في المهنة المطلوبة يسهم في بناء مسار واضح للطالب، ويزوده بالمهارات اللازمة للنجاح في هذا المسار. كما أن سوق العمل اليوم يحتاج إلى متخصصين لديهم شغف حقيقي ورؤية واضحة لما يريدون تحقيقه في حياتهم المهنية. إذ إن الطالب الذي يختار مساره المهني بناء على رؤيته وأهدافه المستقبلية يتميز بالالتزام والشغف، مما يعزز فرصه في التميز والتطور.
وتوضح المصري أن التفكير في المهنة التي يرغب الطالب بممارستها يدفعه إلى اكتساب المهارات المناسبة منذ بداية مشواره الجامعي، مما يمنحه القدرة على التكيف السريع مع متطلبات سوق العمل.
وتضيف أنه، على سبيل المثال، في ظل التسارع الكبير في مجالي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، فإن الطلاب الذين يختارون هذه المجالات بناء على ميولهم ووعيهم بمتطلبات السوق يصبحون أكثر قدرة على التكيف والتطور.
المرشدة التربوية والنفسية رائدة الكيلاني، تلفت إلى أنه ليس من الضروري أن يكون الشغف الأكاديمي مع الشغف المهني لدى الطالب؛ فكثير من الطلاب قد يتميزون في مواد علمية، لكن شغفهم الحقيقي قد يكون في مجالات إبداعية أو إدارية، مما يستدعي توجيههم نحو اختيار مهنة تتوافق مع شغفهم وإمكاناتهم الفعلية.
وتوضح الكيلاني أن الطلاب الذين يختارون مهنة مبنية على شغفهم الحقيقي يكونون أكثر إبداعا وإنتاجية، مما يعزز قدرتهم على الابتكار ومواجهة تحديات سوق العمل. ولن نجدهم، كما هو حال الكثيرين اليوم، يشعرون بالملل أو الإرهاق في وظائفهم؛ لأن العمل شيء يرتبط بشخصية الفرد. ولمن يواجه صعوبة في التكيف مع عمله، تنصح الكيلاني بالبحث عما يسعده في مجال عمله الحالي أو محاولة تغييره إذا أمكن.
ووفق الكيلاني، فإن على طلبة الثانوية العامة التفكير بعمق أكبر في مستقبلهم، وألا يقتصروا في خياراتهم الجامعية على نتائجهم في المواد الدراسية فقط، وهو خطأ شائع بينهم، بل يجب عليهم التفكير في أهدافهم المهنية النهائية، والعمل على تطوير مهاراتهم وتطلعاتهم بما يتناسب مع متطلبات السوق وطموحاتهم الشخصية.
وتؤكد الكيلاني أن هذا التوجه لن يحقق للطلاب حياة دراسية مريحة فحسب، بل سيعزز فرصهم في التميز والنجاح في مسارهم المهني، ويجعلهم أكثر استعدادا لمواجهة تحديات العمل بثقة.

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