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كيف يكون الوعي بالذات سرا في تجاوز أخطاء الماضي وتصحيح المسار؟

11/13/2024 3:12:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ربى الرياحي






عمان- عندما تخطئ أو تمر بتجربة لا تليق بك، عد إلى ذاتك الحقيقية، إلى تلك النقطة التي تكون فيها صريحا مع نفسك. لا تستمر في الخطأ؛ بل حاول أن تفهم ذاتك بشكل أعمق، وتحدث إليها واضعاً النقاط على الحروف. ذكر نفسك دائما بإنسانيتك.
التراجع عن الخطأ يعني أنك ترغب في السير على الطريق الصحيح، وأنك تسعى للتحرر من أي خطأ قد يتحول إلى عادة ويصبح جزءا من شخصيتك.
تقر سارة جهاد (31 عاما)، بأن الحياة تأخذنا، أحيانا، بعيدا عن أنفسنا وجوهرنا الحقيقي، فتفرض علينا أمورا لا تشبهنا، قد توقعنا في مصيدة الخطأ. وعندها، نعتقد أنه لا مجال للرجوع، فنجد أنفسنا محاصرين بأخطاء متراكمة، فقط لأننا لم نفكر في العودة إلى ذواتنا ومحاسبتها بصدق. وتقول سارة إن الوقوف أمام حقيقتنا ومعرفة من نكون هما أهم خطوات العودة إلى المسار الصحيح.
لحظة المكاشفة هذه تجعلنا أكثر صدقا مع أنفسنا، ومن ثم مع الآخرين. قيمنا، تربيتنا، أخلاقنا، وكل ما نتمتع به من إنسانية، كفيلة بأن توقظنا وتذكرنا بأن الخطأ يمكن إصلاحه مهما كان حجمه. وتوضح أن التراجع عن الخطأ قد يكون مكلفا، لكنه يبقى أفضل من الاستمرار في طريق قد يؤدي بنا إلى خسائر أكبر لا يمكن تعويضها.
وهذا ما يؤكده أمين (47 عاما)، إذ يقول إن الوقوع في الخطأ ليس نهاية العالم؛ فكلنا قد نخطئ في مرحلة ما وننجرف وراء قناعات الآخرين، مما يوقعنا في مزيد من الأخطاء تحت ذريعة التجربة. وقد نجد أنفسنا حينها نتخلى عن تربيتنا وجوهرنا، ونتجاهل صوتنا الداخلي.
لكن الحقيقة تفرض نفسها، فنشعر بأننا على الطريق الخطأ وربما مع الأشخاص الخطأ أيضاً. ويوضح أمين أن هناك فرقاً كبيراً بين من يخطئ بسبب لحظة ضعف عابرة أو قلة وعي، ومن يخطئ عن قصد ورغبة في التمادي، فلا يترك لنفسه مجالا للتفكير في العودة إلى القيم والأخلاق التي تربى عليها. ويؤكد أن الإسراع في تصويب الخطأ يقلل التكلفة، ويزيد من احترامنا لأنفسنا.
يؤكد الاختصاصي الاجتماعي الأسري مفيد سرحان، أن الالتزام بالقيم والأخلاق ضرورة للإنسان في كل الظروف، فكما أن هذه القيم مهمة للفرد، فهي أساسية أيضا لصحة المجتمع.
وتبدأ التربية على هذه القيم منذ الصغر داخل الأسرة وفي المدرسة، والأهم هو ترجمتها إلى سلوكيات ملموسة في الحياة اليومية، بحسب سرحان، مشيرا إلى أن التعامل مع الآخرين يحتاج إلى الصبر والتحمل، فهو فن لا غنى عنه؛ فالإنسان لا يمكنه العيش بمعزل عن الآخرين، إذ يحتاج إليهم كما يحتاجون إليه؛ نفسيا واجتماعيا.
لذا، يجب علينا في تعاملاتنا أن نحرص على أن نترك أثرا إيجابيا في الآخرين، فذلك جزء من رسالة الإنسان الصالح المنتمي لأسرته ومجتمعه. ويضيف سرحان أن الناس يختلفون في طباعهم وسلوكياتهم، بين الإيجابي والسلبي، لكن الشخص الواعي هو الذي يلتزم بقيمه وأخلاقه في جميع الظروف ومع الجميع، حتى مع من يسيء إليه.
ووفق قوله، الالتزام بالقيم ليس موسميا أو محدودا بمكان معين. والالتزام بالأخلاق هو الذي يعطي الإنسان القيمة الحقيقية أمام نفسه وغيره. وهذا الفهم يجب أن يدركه الجميع، وما يحدث من مشكلات على مستوى الأفراد والشعوب سببه الرئيسي اختلال منظومة القيم، ومنها غياب العدالة. والإنسان خلال مسيرته قد يقع في خطأ أو أخطاء تجعله ينحرف عن قيمه ومبادئه التي يؤمن بها لأسباب متعددة، منها الغفلة أو الطمع المادي أو الانتصار للذات ومناكفة الآخرين أو ضعف الوازع الديني والأخلاقي.
فالإنسان ليس معصوما عن الخطأ. لكن هناك فرق كبير بين أن يقع في الخطأ وهو لا يرغب بذلك، أو بسبب لحظة ضعف آنية، أو غياب الوعي في مسألة معينة، وبين أن يقصد ارتكاب الأخطاء أو الإصرار عليها وتكرارها، وتقبل الوقوع فيها، لتصبح جزءا من حياته.
قد يدفع بعض الأشخاص الذين نتعامل معهم إلى الاستمرار في الخطأ، خصوصاً إذا كانت بوصلتهم الأخلاقية منحرفة عن بوصلتنا، حيث يبررون الخطأ ويجملونه بدل إنكاره. من هنا، ينبغي على الإنسان الحرص في اختيار أصدقائه، ليكونوا ممن يشاركونه في القيم والأخلاق، ويحرصون على تقديم النصيحة وقت الحاجة. فكما يقال: "المرء على دين خليله" و"الصديق مرآة صديقه". وتعد علاقتنا بالآخرين من أهم العوامل التي تساعدنا على ضبط سلوكياتنا وتصحيحها، وفق سرحان.
وإذا وقع الإنسان في الخطأ، وفق سرحان، فإن ضميره سرعان ما يؤنبه، فيعود عن خطئه بفضل وضوح المعايير أمامه. فالإنسان في كل الأحوال يحتاج إلى وقفات لمراجعة الذات وتقويم أعماله وعلاقاته مع الآخرين، بما يعرف بـ"محاسبة النفس". وهو عمل ذاتي يقوم به الإنسان بوعي، حرصاً على ألا ينحرف عن المسار الذي اختاره لنفسه برضا وقناعة، وبما يتماشى مع المبادئ التي يؤمن بها والتي تربى عليها منذ الصغر.
وكما يحرص الإنسان على النظر في تجاربه والتدقيق في حساباته لتجنب الأخطاء، كذلك يفعل صاحب الاختصاص الذي يسعى لتطوير ذاته في مهنته، ويحرص على سمعته أمام الآخرين، حيث يتقبل ملاحظات العملاء والمستفيدين ويعمل على تحسين أدائه بناء عليها.
إلى ذلك، يبين سرحان أنه يجب تصويب أي أخطاء قد تحصل والاعتذار ممن أخطأ بحقهم، لأن المصلحة تتطلب ذلك، عدا عن أن الضمير الحي يتطلب ألا يتسبب الإنسان في أذى الآخرين أو الإساءة إليهم، لأن ذلك فيه إساءة للشخص نفسه قبل الآخرين. وكلما كانت مراجعة الإنسان لنفسه أسرع كانت إمكانية تصويب الأخطاء أكبر وأقل تكلفة وجهدا.
والوقفات اليومية مع الذات تجعل الشخص أكثر شفافية مع نفسه ولديه مقدرة أكبر على رفض أي سلوكيات تتعارض مع قيمه ومبادئه؛ لأن الاستمرار في الانحراف عن القيم قد يبعد الإنسان كثيرا عن مبادئه، مما يجعل العودة إليها أكثر صعوبة وتحتاج إلى عزيمة وإرادة قوية.
وبحسب سرحان، فإن وضوح المعايير التي تحكم سلوكياتنا وأن تكون مرجعيتها ثابتة وتحقق مصالحنا ومصالح الآخرين، يسهل علينا مراقبة ما نقوم به وما إذا كنا على الطريق الصواب أم أننا في الطريق الخطأ.
ويبين الاختصاصي النفسي الدكتور موسى مطارنة، أن على كل إنسان أن يعيد حساباته نهاية كل يوم ويفكر بكل ما مر به من أحداث ومواقف، وأن يقف عند سلوكياته فيبقي على الجيد منها ويتخلص من السيئ ولا يعاود تكراره بل يتعلم منه.
ويلفت إلى أن النضوج والوعي الذاتي هما من يعيدان الإنسان إلى أصله، بالإضافة إلى تربيته وحقيقته وما لديه من إنسانية عودته إلى ذاته تساعده على تحديد الأخطاء وتقييمها والتراجع عنها قبل فوات الأوان، كما تحميه من خسارات كبيرة قد يضطر لدفعها من أجل أن يحمي نفسه.
ووفق مطارنة، فإن وجود الإنسان في بيئة لا تشبه أفكاره ومبادئه وما تربى عليه أحيانا هو سبب كاف لانجراره وراء الخطأ والتورط في أمور لا تليق به ولا ترضيه، لكن ثقته بأشخاص نتيجة حبه لهم واعتقاده بأنهم يتمنون له الخير قد تشل تفكيره تماما وتحوله إلى تابع يتصرف من دون وعي لتأثره الشديد بقناعاتهم وآرائهم وحتى يكسب ودهم فلا يتخلون عنه.
وهنا يعتاد الخطأ، بل ويدمنه ويعتقد أنه لا مجال للتراجع لأن الوقت فات والأخطاء كثرت ولم يعد أمامه خيار سوى الاستمرار حتى لو كان لا يريد ذلك، وبذلك يتحول الخطأ إلى عادة يومية أو جزء من شخصيته يخشى التحرر منه.
لكن العودة إلى الذات، بحسب مطارنة، تصلح كل شيء وتضع الإنسان أمام حقيقته وتتيح له رؤية الأمور بوضوح ووفق مسارها الصحيح، فيصل إلى نقطة مهمة، وهي أن كل الأخطاء قابلة للتصويب إذا أردنا ذلك.

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