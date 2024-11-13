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منتدى سيدات عمان الثقافي ينظم حوارية تحولات المكان في عمان

11/13/2024 3:12:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان-الغد- نظم منتدى سيدات عمان الثقافي في مركز الحسين الثقافي برأس العين حوارية بعنوان "تحولات المكان في عمان"، تناول فيها الباحث الكاتب محمد أبوعريضة محطات على طريق انتقال عمان من قرية صغيرة إلى مدينة كبيرة ينام فيها اليوم أكثر من خمسة ملايين إنسان.
وقال الباحث أبو عريضة: "إن عمان – حول السيل - ظلت منذ مطلع القرن السادس عشر وحتى الربع الأخير من القرن التاسع عشر بلا سكان، وذلك لأسباب توطن الملاريا في المكان، بينما كانت الجبال والمناطق المحيطة بعمان شبه فارغة. غير أن أسبابًا تاريخية دفعت عمان لتعود إلى الحياة من جديد، بعد أن وصلتها أولى هجرات العشائر الشركسية العام 1876، ونظفت السيل، واستقرت في المكان، لتأتي بعدها موجات متلاحقة من الهجرات من مناطق مختلفة، بخاصة من القبائل الشركسية ومن الشام ونابلس".
وأضاف أن اختيار عمان عاصمة لإمارة شرق الأردن، شكل محطة مهمة في تطور المدينة ونموها، وجاءت هجرة مئات آلاف الفلسطينيين إلى الأردن إثر الحروب مع الدولة الصهيونية، لتشكل محطة مهمة أخرى نحو توسع المدينة واكتسابها سمات محددة.
أبو عريضة اعتبر العام 1973، الذي أطلق عليه عام "الطفرة النفطية" من أبرز محطات التحولات في عمان، لجهة أن ارتفاع أسعار النفط، حقق فائضًا نقديًا هائلًا للدول النفطية، أصاب الأردن قدرًا منه، ما دفع لحدوث تحولات اجتماعية في نمط العيش. وجاء العام 1990، وعاد أكثر من نصف مليون مواطن من الكويت إلى الأردن، حاملين معهم خبراتهم وأموالهم، وأنماط عيشهم المختلفة، لتضفي على المدينة وأهلها واقعًا جديدًا حفر عميقًا في أدق تفاصيل حياة المدينة وحياة القاطنين فيها.
وتلا ذلك محطة احتلال العراق العام 2003، ولجوء عشرات آلاف العراقيين إلى عمان، ما أحدث طفرات في قطاعات اقتصادية، خاصة في قطاعي الخدمات والعقارات. من ثم جاء "الربيع العربي"، الأزمة السورية، ولجوء مئات آلاف السوريين إلى الأردن، وكان نصيب عمان منهم نسبة وازنة، وما أحدثه ذلك من تحولات واضحة، ولا سيما أن السوريين أحضروا معهم خبراتهم المتراكمة في الصناعة والتجارة والأعمال الحرفية والزراعة. وتناول أبو عريضة واقع المدينة في ظل التحولات النمطية العميقة المرتبطة بتفشي جائحة "كورونا"، وشيوع ثقافة جديدة كنتيجة موضوعية لانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، التي طاولت أدق تفاصيل الحياة.
تلا مداخلة أبو عريضة، تعليقات ومداخلات قدمتها عدد من الحاضرات، أعضاء المنتدى ومن الضيوف على حد سواء. وكانت رئيسة المنتدى الدكتورة سناء كاظمي، قدمت المحاضر في كلمتها الترحيبية، وشكرت الحضور وأمانة عمان الكبرى.

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