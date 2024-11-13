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الباحثة كوثر جابر تتناول دراسات في المنجز النثري لسميح القاسم

11/13/2024 3:12:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عزيزة علي






عمان- تقول الباحثة والناقدة الفلسطينيّة الدكتورة كوثر جابر قسوم: "إن سميح القاسم أحد الأدباء الذين عودوا القارئ على تعدد المواهب وتنويع الفنون الأدبية في أعماله، فإلى جانب غزارة إنتاجه الشعري، كتب المسرحية والرواية والدراسة، إضافة إلى كتاباته ومقالاته الاجتماعية والسياسية التي سجلها ضمن عمله في الصحافة، كذلك خاض القاسم تجربة الترجمة، حيث ترجم العديد من القصائد من الإنجليزية إلى اللغة العربية". وذلك في كتابها "الشاعر في إهاب النثر: دراسات في المنجز النثري لسميح القاسم"، الصادر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت/ عمان،
وتقول قسوم في مقدمة كتابها: "جاء الكتاب تزامنًا مع الذكرى العاشرة لرحيل الشاعر الفلسطيني الكبير سميح القاسم، وهذه الدراسة تسعى إلى إلقاء الضوء على الفنون الأدبية النثرية التي جاد بها".
كما قامت بدراستها دراسة نقدية تحليلا ومضمونا، وجاء هذا البحث في أربع دراسات متوالية؛ الأولى والثانية في استعراض مؤلفات القاسم الأدبية والنثرية وتبيان أشكالها ومضامينها وخصائصها العامة، أما الثالثة والرابعة، فجاءتا في تحليل نتاجين خاصين من نتاج القاسم في مجال الرواية "رواية إلى الجحيم أيها الليلك" التي نشرها العام 1977، وكتاب "الإدراك"، الذي نشره العام 1996، وتم تناولهما تحليلا نقديا متكاملا: فالرواية، من حيث جغرافية المكان ودلالاته، وكتاب الإدراك، من حيث إنه نص عابر للأنواع ويحتمل قراءات أدبية متعددة.
الكتاب جاء في أربعة فصول، الأول بعنوان "سميح القاسم والدر المنثور"، وفيه أوردت المؤلفة دراسة استعراضية شملت جل ما كتبه القاسم في النثر الأدبي، من خلال الإجابة عن الأسئلة الواردة: لماذا لجأ القاسم إلى النثر وقد ذاع صيته كشاعر بارع؟ ما هي الإبداعات النثرية التي سطرها القاسم وما هي مضامينها؟ هل ثمة قواسم مشتركة بين شعر سميح القاسم ونثره؟ وهل يوازي القاسم الناثر سميح الشاعر؟.
أما الفصل الثاني وهو بعنوان "خصوصية اللغة في نثره الأدبي"، فتقول قسوم إنها عرضت فيه خصائص اللغة من خلال أعماله الأدبية النثرية وخاصلت إلى أن لغة القاسم في كتاباته النثرية والأدبية تندرج ضمن مستويين: الإبلاغي؛ والتخيلي/الشاعري، في المستوى الأول تتخذ اللغة النثرية طابعا وظيفيا، حيث يبدأ الكاتب معنيا بتوصيل المضمون بوضوح وتأكيده أكثر من عنايته بالتشكيل الخاص للغة.
ويظهر ذلك في مسرحياته النثرية، والتي من خلالها يواكب القاسم موضوع الصراع العربي الإسرائيلي في الداخل، بقدر قليل من العدة الجمالية والبلاغية، ومن خلال هذه المسرحيات، يمكن لنا ملاحظة الجانب الوظيفي والسياسي للغة، مثل، كيف رد الرابي مندل على تلاميه؟ في العام 1973، الأبن العام 1974، المغتصبة 1975، وغيرها.
أما الروايات الأوتوبيوغرافية الثلاث وهي: "إلى الجحيم أيها الليلك"، التي كتبها في العام 1977، رواية "الصورة الأخيرة في الألبوم"، في العام 1980، "وملعقة سم صغيرة ثلاث مرات يوميا"، العام 2011، حيث تميزت هذه الأعمال بأنها ذات أسلوب شاعري، وبعض هذه النتاجات اعتمدت التكثيف الفكري واللغوي، ومن ميزات اللغة عند القاسم كذلك السخرية، إذ يمتلك نزعة تهكمية ساخرة في كتاباته النثرية، خاصة ما جاء به في أعماله الإبداعية المبتكرة مثل، "كولاج وليزر(أفكار ورؤى)"، وفي كتاب "الإدراك"، الذي نشره في العام 2000.
وترى المؤلفة، أن القاسم يستوحي لغته ومعانيها من التراث الإسلامي التوحيد على مختلف مذاهبه واتجاهاته، كما يبدي امتلاكا متمكنا للصنعة اللغوية والبلاغية. أما سيرته الذاتية، فـ"إنها مجرد منفضة"، وهي رواية تسجيلية كتبها العام 2011، وتعتمد على الخبر والتوثيق بالأساس، ومع ذلك، فإن عنصر التخيل لا يغيب عن الرواية، بل هو من أهم الأسس التي تقوم عليها الرواية.
وفي الفصل الثالث الذي اعتمدت فيه قسوم على تحليل جغرافية السرد في رواية "إلى الجحيم أيها الليلك"، يلعب المكان دورا محوريا في بنية السرد ودلالاته، تتوزع الأحداث على ثلاثة فضاءات رئيسية هي: الفلسطيني "الرامة، مخيم اللاجئين، القدس المحتلة"، الإسرائيلي "حيفا، تل أبيب"، والشيوعي "موسكو"، مشكلة بذلك خريطة رمزية لهوية الراوي المركبة، يتجلى المكان في الرواية كحامل لإيحاءات ورموز تعكس الواقع المعيش للفلسطيني داخل إسرائيل، متجاوزا دوره كخلفية جغرافية ليصبح عنصرا فاعلا في تشكيل الشخصيات وتطور الأحداث. وتعتمد دارسة المكان في الرواية على تحليل حركة الراوي ضمن هذه الفضاءات وتأثيرها على بنيته الاجتماعية والنفسية، إضافة إلى استكشاف الأبعاد الفنية والرمزية.
وحللت المؤلفة في الفصل الرابع كتاب "الإدراك"، كنص عابر للأنواع، حيث جمع أجناسا أدبية عدة معا في لغته وأسلوبه، وهو كتاب كما تقول عنه قسوم "اجتماعي فلسفي ديني"، تتجلى قيمته في التوفيق البارع بين التراث والتجديد. وأسقطت عليه أربع قراءات "قراءة صوفية، دينية تحاكي الأسلوب القرآني، قراءة كمقامات ورابعة كخطب"، كما بينت قدرة القاسم في تجديد اللغة والمعاني مع الحفاظ على أصوله التراثية. وهو قمة ما وصل إليه القاسم في النثر الفني.
وتشير قسوم إلى أنها تطرقت إلى أعمال القاسم النثرية والأدبية فقط: أما ما يندرج ضمن كتاباته الصحفية والتوثيقية من مقالات ومداخلات وزوايا نقدية، فلم تتطرق إليه، كذلك تنفرد كل دراسة بهوامشيها وحواشيها ومصادرها البيبلوغرافية، حيث يمكن للقارئ الاستفادة منها بشكل مستقبل.
وتوضح قسوم أنها أضافت لبنة أخرى في المعمار النقدي والتحليلي التابع لتراث الشاعر والأديب سميح القاسم، خاصة أن الساحة النقدية عنيت بتناول منجزه الشعري، وأن القاسم عرف من خلال مشروعه الشعري أكثر من منجزه النثري. إن النثر الذي ضرب باتجاهه الشاعر الفلسطيني القاسم، نوع من الخطاب المعرفي الذي تستيطع معه الذات أن تكون أكثر إنسانية وأكثر فهما للواقع وصاحبة رؤية مستقبلية ونبوءة واثقة.
وتنوه المؤلفة إلى أن ما استعرضته في هذا البحث ليس إلا طواف مختزلا في رحاب تجربة شاسعة عاشها القاسم بين جدلية الجرح والبلسم، وثنائية الأمل واليأس. هذا الشاعر ممن جعل الكتابة في الحالة الفلسطينية شعرا كانت أو نثرا فعل وجود، ونخاله مع ذلك لم يرض ولم يقنع؛ فرغم كل ما قاله وكتبه، وبعد أكثر من ستين مؤلفا، هو من قال "لم أقل كلمتي الأخيرة بعد".

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