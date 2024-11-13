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الناصر: القطاع العام بعيد عن التجاذبات الحزبية

11/13/2024 3:12:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبدالله الربيحات

قال رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، إنع لا تراجع عن الإصلاح الإداري لأنه رافعة أساسية ورئيسية لنجاح الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.


وأضاف في منتدى التواصل الحكومي أن تحول المؤسسة من ديوان إلى هيئة تحول عميق وليس اسما فقط، مؤكدا أن جهاز الإدارة العامة بعيد عن تجاذبات الحزبية.


وتابع: "لدينا بوصلة وخارطة لتحديث القطاع العام وستستمر بغض النظر عن الحكومات المتعاقبة، مشددا وجود التزام من جميع الجهات في تنفيذ خارطة القطاع العام والتحديث الإداري".


وأردف: "الهيئة ستستمر في اصدار تعليمات بناء على نظام الجديد".

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