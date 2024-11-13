الناصر: القطاع العام بعيد عن التجاذبات الحزبية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عبدالله الربيحات
قال رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، إنع لا تراجع عن الإصلاح الإداري لأنه رافعة أساسية ورئيسية لنجاح الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف في منتدى التواصل الحكومي أن تحول المؤسسة من ديوان إلى هيئة تحول عميق وليس اسما فقط، مؤكدا أن جهاز الإدارة العامة بعيد عن تجاذبات الحزبية.
وتابع: "لدينا بوصلة وخارطة لتحديث القطاع العام وستستمر بغض النظر عن الحكومات المتعاقبة، مشددا وجود التزام من جميع الجهات في تنفيذ خارطة القطاع العام والتحديث الإداري".
وأردف: "الهيئة ستستمر في اصدار تعليمات بناء على نظام الجديد".
MENAFN13112024000072011014ID1108883097
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.