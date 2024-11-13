سلطة وادي الأردن تطالب بتشريعات أكثر حزما مع المعتدين على المياه

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إيمان الفارس
أكد الامين العام لسلطة وادي الأردن، هشام الحيصة، أهمية مواءمة التشريعات القانونية لتكون اشد حزما في الحد من الاعتداءات على المياه.
وقال الحيصة، في تصريحات لـ"الغد"، خلال ورشة عمل تعزيز حماية الموارد والمنشآت المائية والحد من الاعتداءات في سلطة وادي الأردن، اننا "نحتاج هذه الورشة لتعديل القانون للاستفادة من التشاركية والخبرات لنضيف المواد القانونية المتوائمة التي تحد وتضبط الاعتداءات".
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