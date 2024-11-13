سلطة وادي الأردن تطالب بتشريعات أكثر حزما مع المعتدين على المياه

MENAFN - Alghad Newspaper) إيمان الفارس

أكد الامين العام لسلطة وادي الأردن، هشام الحيصة، أهمية مواءمة التشريعات القانونية لتكون اشد حزما في الحد من الاعتداءات على المياه.

وقال الحيصة، في تصريحات لـ"الغد"، خلال ورشة عمل تعزيز حماية الموارد والمنشآت المائية والحد من الاعتداءات في سلطة وادي الأردن، اننا "نحتاج هذه الورشة لتعديل القانون للاستفادة من التشاركية والخبرات لنضيف المواد القانونية المتوائمة التي تحد وتضبط الاعتداءات".