Friday, 15 November 2024 04:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سلطة وادي الأردن تطالب بتشريعات أكثر حزما مع المعتدين على المياه

11/13/2024 3:12:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس

أكد الامين العام لسلطة وادي الأردن، هشام الحيصة، أهمية مواءمة التشريعات القانونية لتكون اشد حزما في الحد من الاعتداءات على المياه.

وقال الحيصة، في تصريحات لـ"الغد"، خلال ورشة عمل تعزيز حماية الموارد والمنشآت المائية والحد من الاعتداءات في سلطة وادي الأردن، اننا "نحتاج هذه الورشة لتعديل القانون للاستفادة من التشاركية والخبرات لنضيف المواد القانونية المتوائمة التي تحد وتضبط الاعتداءات".

MENAFN13112024000072011014ID1108883096

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث