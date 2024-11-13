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مندوبا عن الملك وولي العهد... العيسوي يعزي بوفاة نجل السفير الفلسطيني وآل ملحس

11/13/2024 3:12:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء إلى آل خيري بوفاة علاء عطالله خيري، نجل السفير الفلسطيني في عمان عطالله خيري، وإلى آل ملحس بوفاة بسام أحمد ملحس.
ونقل العيسوي، خلال زيارته اليوم الأربعاء، بيتي عزاء المرحومين، في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحومين، وعموم آل خيري وآل ملحس، سائلا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.

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