مندوبا عن الملك وولي العهد... العيسوي يعزي بوفاة نجل السفير الفلسطيني وآل ملحس

مندوبا عن الملك وولي العهد... العيسوي يعزي بوفاة نجل السفير الفلسطيني وآل ملحس
التاريخ
11/13/2024 3:12:16 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء إلى آل خيري بوفاة علاء عطالله خيري، نجل السفير الفلسطيني في عمان عطالله خيري، وإلى آل ملحس بوفاة بسام أحمد ملحس.
ونقل العيسوي، خلال زيارته اليوم الأربعاء، بيتي عزاء المرحومين، في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحومين، وعموم آل خيري وآل ملحس، سائلا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
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