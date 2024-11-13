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صرف المرحلة 5 من المستحقات والرديات لطلبة المنح والقروض 24 الحالي

11/13/2024 3:12:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، أنها ستبدأ بصرف المرحلة الخامسة من المستحقات والرديات المالية للطلبة المرشحين للحصول على منح جزئية بواقع 45 ساعة، وسددوا نقداً رسوم الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023-2024 في جامعتي اليرموك، ومؤتة، اعتبارا من 24 الشهر الحالي.


وقالت الوزارة إنه يمكن للطلبة استلام مستحقاتهم المالية باستخدام البطاقة الجامعية، بطاقة الأحوال المدنية من فروع بنك القاهرة عمان، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 24 الشهر الحالي.
وأضافت أنها ستعلن عن صرف باقي مستحقات الطلبة عند الانتهاء من الإجراءات الخاصة بها. --(بترا)

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