صرف المرحلة 5 من المستحقات والرديات لطلبة المنح والقروض 24 الحالي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، أنها ستبدأ بصرف المرحلة الخامسة من المستحقات والرديات المالية للطلبة المرشحين للحصول على منح جزئية بواقع 45 ساعة، وسددوا نقداً رسوم الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023-2024 في جامعتي اليرموك، ومؤتة، اعتبارا من 24 الشهر الحالي.
وقالت الوزارة إنه يمكن للطلبة استلام مستحقاتهم المالية باستخدام البطاقة الجامعية، بطاقة الأحوال المدنية من فروع بنك القاهرة عمان، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 24 الشهر الحالي.
وأضافت أنها ستعلن عن صرف باقي مستحقات الطلبة عند الانتهاء من الإجراءات الخاصة بها. --(بترا)
MENAFN13112024000072011014ID1108883093
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.