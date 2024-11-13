ولي العهد يرعى حفل تخريج الفوج الخامس من ضباط فرسان المستقبل
التاريخ
11/13/2024 3:12:12 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رعى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، حفل تخريج الفوج الخامس من ضباط فرسان المستقبل (فوج اليوبيل الفضي) في الكلية العسكرية الملكية.
MENAFN13112024000072011014ID1108883092
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.