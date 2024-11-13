رئيس هيئة الأركان يستقبل وفداً من جامعة الدفاع الوطني الأميركية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، وفداً من جامعة
الدفاع الوطني الأميركية برئاسة الفريق أول المتقاعد جون دبليون نيكلسون.
وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد الضيف، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المجالات العسكرية والدفاعية، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من الدراسات والأبحاث التي تصدر عن الجامعة، علاوة على الخبرات والكفاءات التي تمتلكها الجامعة باعتبارها واحدة من الجامعات
الرائدة على مستوى العالم.
واستمع الوفد الضيف، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، إلى إيجاز حول عمليات التحديث والتطوير التي شهدتها القوات المسلحة الأردنية، في ظل تعدد التهديدات الحالية والمستقبلية التي تشهدها المنطقة.
وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة، أهمية توطيد الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين الصديقين، وضرورة توحيد الجهود الدولية لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.
من جانبهم، عبر أعضاء الوفد عن تقديرهم للدور المحوري للمملكة الأردنية الهاشمية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، ودورها في تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة. --(بترا)
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