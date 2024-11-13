Friday, 15 November 2024 04:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس هيئة الأركان يستقبل وفداً من جامعة الدفاع الوطني الأميركية

11/13/2024 3:12:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، وفداً من جامعة الدفاع الوطني الأميركية برئاسة الفريق أول المتقاعد جون دبليون نيكلسون.
وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد الضيف، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المجالات العسكرية والدفاعية، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من الدراسات والأبحاث التي تصدر عن الجامعة، علاوة على الخبرات والكفاءات التي تمتلكها الجامعة باعتبارها واحدة من الجامعات الرائدة على مستوى العالم.
واستمع الوفد الضيف، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، إلى إيجاز حول عمليات التحديث والتطوير التي شهدتها القوات المسلحة الأردنية، في ظل تعدد التهديدات الحالية والمستقبلية التي تشهدها المنطقة.
وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة، أهمية توطيد الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين الصديقين، وضرورة توحيد الجهود الدولية لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.
من جانبهم، عبر أعضاء الوفد عن تقديرهم للدور المحوري للمملكة الأردنية الهاشمية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، ودورها في تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة. --(بترا)

MENAFN13112024000072011014ID1108883091

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث