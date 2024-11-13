المومني: المسؤول السابق الذي يتقاعس بالدفاع عن بلده ليس رجل دولة

أكد الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، أن الحكومة حريصة على العلاقة التشاركية مع الإعلام الوطني الذي يقوم بدور مهم وحيوي في رسائل الدولة إلى العالم والدفاع عن مواقفها السياسية الثابتة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في جميع المحافل الدولية، مشيراً إلى أن أي مسؤول سابق يتقاعس بالدفاع عن البلد ليس رجل دولة.



كما أكد المومني خلال لقائه رئيس وأعضاء جمعية سند للفكر والعمل الشبابي، وأعضاء تيار الأردن الشبابي"للأردن نلتقي" اليوم الأربعاء، في وزارة الاتصال الحكومي بحضور أمينها العام الدكتور زيد النوايسة، الحرص على دعم القيادات الإعلامية والشبابية المؤثرة بشكل دائم ومستمر لإيجاد صف قوي وفاعل من القيادات الشبابية في الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره، مشيرا إلى أن الأردن يزخر بالعديد من الخبرات الإعلامية المؤثرة والقوية، وقادة الرأي المؤثرين والفاعلين.

وأشار إلى أن وزارة الاتصال الحكومي تحرص على اللقاءات مع الشباب والاستماع إلى آرائهم حول القضايا العامة، مؤكداً في هذا الصدد أن جميع المستويات الحكومية والشعبية تؤكد أهمية الشباب وضرورة تمكينهم ودعمهم، والتشبيك والحوار معهم في مختلف المواضيع التي تهم المواطنين وتصب في مصلحة الوطن.

ولفت المومني إلى أن غالبية مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي والإعلام الحديث هم من فئة الشباب دون 35 سنة، ويمثلون ما نسبته حوالي 67 بالمئة من المجتمع الأردني، الأمر الذي يتطلب منهم فاعلية أكبر تجاه التأثير الإيجابي فيما يخص قضايا المجتمع المختلفة، والدفاع عن ثوابتنا الوطنية.

كما أشار إلى أن قانون الجرائم الإلكترونية جاء لحماية المجتمع والمواطنين من الاحتيال الإلكتروني وغيره من الجرائم التي تمس القيم والخصوصية والوحدة الوطنية، مؤكداً أن القانون لا يمنع المواطنين من توجيه النقد البناء القائم على أساس معالجة المشكلة وتصحيح سير العمل والقرار الصادر عن أية جهة دون إساءة أو ذم أو قدح .

وشدد المومني على ضرورة دعم السردية الأردنية بموضوعية وفاعلية وأهمية تبسيطها للناس بالطريقة التي يفهمها الجميع وضرورة زيادة الثقة الرقمية والوعي الرقمي بين الجهات المعنية والمواطنين، مبيناً أن التربية الإعلامية والمعلوماتية هي من أهم أسس الحد من الإشاعات وتفكيكها.

ودعا الوزير إلى ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية من خلال وسائل الإعلام الوطنية المهنية؛ وذلك لتسهيل وتسريع توصيل المعلومة للمواطنين بشكلها الصحيح.

وقال في هذا الإطار "إن من أهم مؤشرات الوعي الرقمي هو الحفاظ على الوحدة الوطنية، واثبات حضورنا في الفضاء الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي بصوتنا الذي يمثل قيمنا وثوابتنا الهادفة بالشكل الصحيح وبما يحقق المصلحة العامة، وهذا سينعكس إيجاباً على المجتمع والمواطنين وسيعود بالنفع على دعم ركائز الأمن والاستقرار الوطني".

بدوره، قال رئيس جمعية سند للفكر والعمل الشبابي، سلطان الخلايلة، إن اللقاء جاء للتشبيك وللاطلاع أكثر على ما يخص الخطاب الإعلامي الحكومي الذي يمثل وجهة نظر الحكومة والخطاب الشبابي المتداول على منصات التواصل الاجتماعي ، "والذين يمثلون مختلف التيارات وفئات المجتمع، وأهم الخطوات المتبعة لمحاربة الإشاعات والتضليل الاعلامي الذي يمس أمن البلد واستقراره".

واستمع المومني لعدد من المداخلات التي قدمها أعضاء الجمعية، والتي تركزت في مجملها على ضرورة توحيد الجهود في سبيل الارتقاء بالإعلام الشبابي، وتطوير الكفاءات الشبابية وتمكينهم ودعمهم بالخبرات اللازمة، واشراكهم في الحملات والمبادرات التطوعية التي تخدم مصلحة الأردن.--(بترا)