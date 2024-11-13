Friday, 15 November 2024 04:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مؤتمرون يحذرون من مخاطر الاعتداءات على المياه وإقرار تشريعات ضابطة لحمايتها

11/13/2024 3:12:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إيمان الفارس






البحر الميت - شدد مشاركون في ورشة عمل تعزيز حماية الموارد والمنشآت المائية، والحد من الاعتداءات في سلطة وادي الأردن، على أهمية الخروج بتوصيات من شأنها، وقف الاعتداءات على المياه، بغرض إدماجها في التعليمات والقوانين ذات العلاقة.
وحذر المؤتمرون في ورشة عقدتها وزارة المياه والري – سلطة وادي الأردن، بالتعاون مع مشروع المحافظة على المياه الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) بمنطقة البحر الميت، من تهديدات ومخاطر الاعتداءات على المياه وسرقتها، بخاصة على المنشآت المائية الضخمة، مشيرين إلى وجود "ثغرات" في كثير من قضايا الضبط، بموجب الضابطة العدلية عقب إجراء التغذية الراجعة وتقييمها.
ودعوا في الورشة التي رعاها وزير المياه والري رائد أبو السعود، إلى ضرورة الخروج بتشريعات ورؤية واضحة مستقبلية لاستخدام المياه ووقف الاعتداءات عليها، لا سيما وأنه لا يمكن وصول المياه المحلاة الناتجة عن المشروع الإستراتيجي الوطني الضامن للأمن المائي، وهو مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، من دون ضمان تلك التشريعات للأمن المائي الضامن لحصص المواطنين.
واقترحوا في الورشة التي شارك بها الأمينان العامان للوزارة د. جهاد المحاميد، وسلطة وادي الأردن هشام الحيصة، بالإضافة لممثلين عن الأمن العام والسلك القضائي، إمكانية إنشاء وحدة أمنية لـ"مكافحة جرائم المياه"، أسوة بوحدات أمنية أخرى، وتقوم بعملها تحت مظلة الأمن العام وبالتنسيق مع السلطة.
وأشاروا إلى الحاجة لتكاملية التشريعات بين مؤسسات الدولة، توازيا وأهمية توعية موظفي السلطة، بهدف الحد من الاعتداءات والتي تأتي أيضا استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.
وفي تفاصيل أعمال الورشة، شدد أبو السعود على "الجدية بمعاقبة السارقين"، محذرا من الاعتداءات الصارخة على المياه وسرقتها لأغراض بيعها لآخرين، مشيدا بجهود الأجهزة الأمنية مع كوادر قطاع المياه للحد منها.
وقال أبو السعود، إن خطورة استمرارية الاعتداءات، تمتد أيضا لاحتمالية وقوعها، إن لم توقفها بحزم، عند تنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، والذي تتراوح كلفته بين 4 إلى 5 مليارات دولار، ما يعد اعتداء على الأمن المائي.
وحذر من حجم الفاقد الكبير للمياه، والذي تمثله سرقات المياه من أصل الفاقد، منبها من تهديد وتأثر حصة المواطن من المياه سلبا، توازيا والتأثير على إجراءات ومضي قطاع المياه بتوزيع حصص المياه، بخاصة في ظل ما تشهده مصادر المياه من ضغط كبير في الطلب.
وأضاف، أن الأردن يمرّ بتحديات مائية غير مسبوقة من تحمل تبعات اللجوء والنمو السكاني والتغيرات المناخية، مؤكدا أن أهم مساعي قطاع المياه حاليا، المضيّ بتنفيذ مشروع الناقل الذي يتضمن نهجا استباقيا بتوظيف التقنية والابتكار لمواجهة التحديات المائية، واعتماد نموذج الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، بما يسهم بتلبية الاحتياجات الأساسية لمياه الشرب.
وبين الوزير، أن مشروع الناقل استثمار لمعالجة شح المياه على المديين المتوسط والطويل، لا سيما وأن وضعنا المائي يتطلب أن ترافق هذه المساعي الإدارة الجيدة لمصادر المياه، والمحافظة على الموارد المائية وحمايتها.
واعتبر أن منطقة وادي الأردن جزءا لا يتجزأ من الهوية الوطنية والنسيج الأردني، وعصب رئيس للزراعة والأمن الغذائي، لافتا لتوصيات كتاب التكليف السامي للحكومة بالحد من الاعتداءات على المياه ومحاسبة المعتدين على الحقوق الأردنية.
بدوره، أرجع الحيصة بعضا من أسباب تسجيل أكثر من 2500 نمط اعتداء على المياه، عقب تقييم وتغذية راجعة أجرتها الوزارة، لأن "الأحكام الصادرة بحق المعتدين على مصادر المياه، لا تكون رادعة"، معزيا ذلك لأسباب قد ترتبط باحتمالات عدة، منها مدى تهيئة أو قدرة الموظف على إجراء ضبط قانوني صحي، ضمن مواصفات الضابطة العدلية، أو مدى توافق المادة القانونية التي يجرم عليها المعتدي مع واقع الحال.
وفي هذا السياق، قال الحيصة، إن معظم الإشكاليات بهذا الجانب، تكمن في مفهوم الضابطة العدلية؛ "من يكتب الضبط العدلي؟ كيفية صياغته؟ هل هو مخول أو غير مخول بذلك؟، هل عملية التحويل متكاملة ورادعة؟".
وأكد أهمية الخروج من الورشة، بتوصيات تدخل على تعليمات السلطة للحد من الاعتداءات، لا بهدف تجريم الأشخاص فقط، بل للمحافظة على كميات المياه المتوافرة، منوها لنجاحها بتحقيق وفر مائي بنحو 8 ملايين م3 في قناة الملك عبد الله خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الحالي، كنتيجة لإجراءات وقف الاعتداءات على المياه، مضيفا "أن كل م3 نوفره يسهم في الأمن والاستقرار، وتعظيم الإنتاج الزراعي، وتؤمن مخازين إستراتيجية في مواقع السدود".
ودعا للتشاركية مع الجهات المعنية وأصحاب القرار للخروج بتوصيات إيجابية، تفعّل وتعدّل إضافة مواد في قانون السلطة، محذرا من تهديدات وتحديات ضخمة تواجه الأردن بشأن التغيرات المناخية، إذ تعد من الدول المتأثرة وليست المؤثرة بالتغيرات، ما يدفع لأهمية الحفاظ على كل م3 مياه، لافتا إلى العام الحالي كان واعدا للسلطة، إذ إن مرتبتها في جائزة الملك عبد الله الثاني ارتفعت من المستوى التأهيلي إلى المتقدم، وحصلت على جائزة الداعم لأكبر القطاعات الاستثمارية للنخيل، بينما تشهد هذه المرحلة القيام بالبدء بالإجراءات مع ديوان التشريع على تعديل قانون تطويرها.
وأضاف الحيصة "نحتاج هذه الورشة لتعديل القانون للاستفادة من التشاركية والخبرات؛ لنضيف المواد القانونية المتواءمة التي تحد وتضبط الاعتداءات"، مشيرا إلى الانتهاء من التشريعات الناظمة في السلطة، بإصدار نظام تعليمات المياه السطحية، التي تمنح أي مواطن يتقدم لوحدة الاستثمار فيها لغايات استثمار المياه بالطريقة الصحيحة، وضمن عقود سليمة مبرمة للمشاريع الزراعية والسياحية والصناعية.
من ناحيته، قال ممثّل المجلس القضائي الأردني نائب عام عمّان د. حسن العبداللات، إن السلطات المعنية أولت الأولوية لتأمين متطلبات الأمن المائي، مضيفا أن حماية مصادر المياه ووقف الاعتداءات عليها، تشاركية تتطلب إستراتيجية لرفع وعي المواطن بأهمية المحافظة ووقف الاعتداء والإبلاغ عن المعتدين عليها، إلى دور الضابطة العدلية لملاحقة الاعتداءات ومحاسبة المعتدين وإحالتهم للقضاء لينالوا أشد العقوبات.
من جانبه، أكد مدير مشروع المحافظة على المياه والممول من الـ(USAID) فرانك أوبراين، أهمية الشراكة المؤسسية وتعزيزها مع القطاع الخاص، مشيرا لأهمية دعم القطاع الزراعي في وادي الأردن.
من ناحيته، استعرض مدير الخطط والعمليات بالمركز الوطني لإدارة الأزمات صالح الشياب دور ورسالة المركز، موضحا أن له نظام رصد وتقييم للمخاطر، فـ29 خطرا وتهديدا حددت وتواجهها الدولة، منها الأمن المائي الذي ينعكس مباشرة على الأمن الوطني.
وأضاف الشياب، أن الأمن المائي يرتبط بمخاطر الطقس والمناخ، مشيرا لخطط متعددة تتعلق به منها، الخطط الوطنية لـ: مكافحة التلوث البيئي، ومواجهة الأحوال الجوية غير الاعتيادية، والتعامل مع أزمة الصيف.
وتابع، أن المركز أصدر خططا منها: خطة للتعامل مع تبعات سد الوالة، وتحديات سد الملك طلال وغيرها، لافتا لأنظمة الإنذار المبكر والمحاكاة التي أنتجها المركز، ومنها محاكاة فيضان سدي الملك طلال والوالة، ورصد مؤشرات التهديدات المرتبطة بعناصر الترابط بين المياه والغذاء والطاقة (Nexus).
وحول الضبط المنظم من الضابطة العدلية، وصفته ودوره بحماية الموارد المائية، أشار مساعد نائب عام عمّان القاضي عصام الحموري، لقانون أصول المحاكمات الجزائية، وقوانينها، مستعرضا الشروط الواجب توافرها في الضبوطات.

MENAFN13112024000072011014ID1108883088

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث