مؤتمرون يحذرون من مخاطر الاعتداءات على المياه وإقرار تشريعات ضابطة لحمايتها

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إيمان الفارس
البحر الميت - شدد مشاركون في ورشة عمل تعزيز حماية الموارد والمنشآت المائية، والحد من الاعتداءات في سلطة وادي الأردن، على أهمية الخروج بتوصيات من شأنها، وقف الاعتداءات على المياه، بغرض إدماجها في التعليمات والقوانين ذات العلاقة.
وحذر المؤتمرون في ورشة عقدتها وزارة المياه والري – سلطة وادي الأردن، بالتعاون مع مشروع المحافظة على المياه الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) بمنطقة البحر الميت، من تهديدات ومخاطر الاعتداءات على المياه وسرقتها، بخاصة على المنشآت المائية الضخمة، مشيرين إلى وجود "ثغرات" في كثير من قضايا الضبط، بموجب الضابطة العدلية عقب إجراء التغذية الراجعة وتقييمها.
ودعوا في الورشة التي رعاها وزير المياه والري رائد أبو السعود، إلى ضرورة الخروج بتشريعات ورؤية واضحة مستقبلية لاستخدام المياه ووقف الاعتداءات عليها، لا سيما وأنه لا يمكن وصول المياه المحلاة الناتجة عن المشروع الإستراتيجي الوطني الضامن للأمن المائي، وهو مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، من دون ضمان تلك التشريعات للأمن المائي الضامن لحصص المواطنين.
واقترحوا في الورشة التي شارك بها الأمينان العامان للوزارة د. جهاد المحاميد، وسلطة وادي الأردن هشام الحيصة، بالإضافة لممثلين عن الأمن العام والسلك القضائي، إمكانية إنشاء وحدة أمنية لـ"مكافحة جرائم المياه"، أسوة بوحدات أمنية أخرى، وتقوم بعملها تحت مظلة الأمن العام وبالتنسيق مع السلطة.
وأشاروا إلى الحاجة لتكاملية التشريعات بين مؤسسات الدولة، توازيا وأهمية توعية موظفي السلطة، بهدف الحد من الاعتداءات والتي تأتي أيضا استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.
وفي تفاصيل أعمال الورشة، شدد أبو السعود على "الجدية بمعاقبة السارقين"، محذرا من الاعتداءات الصارخة على المياه وسرقتها لأغراض بيعها لآخرين، مشيدا بجهود الأجهزة الأمنية مع كوادر قطاع المياه للحد منها.
وقال أبو السعود، إن خطورة استمرارية الاعتداءات، تمتد أيضا لاحتمالية وقوعها، إن لم توقفها بحزم، عند تنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، والذي تتراوح كلفته بين 4 إلى 5 مليارات دولار، ما يعد اعتداء على الأمن المائي.
وحذر من حجم الفاقد الكبير للمياه، والذي تمثله سرقات المياه من أصل الفاقد، منبها من تهديد وتأثر حصة المواطن من المياه سلبا، توازيا والتأثير على إجراءات ومضي قطاع المياه بتوزيع حصص المياه، بخاصة في ظل ما تشهده مصادر المياه من ضغط كبير في الطلب.
وأضاف، أن الأردن يمرّ بتحديات مائية غير مسبوقة من تحمل تبعات اللجوء والنمو السكاني والتغيرات المناخية، مؤكدا أن أهم مساعي قطاع المياه حاليا، المضيّ بتنفيذ مشروع الناقل الذي يتضمن نهجا استباقيا بتوظيف التقنية والابتكار لمواجهة التحديات المائية، واعتماد نموذج الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، بما يسهم بتلبية الاحتياجات الأساسية لمياه الشرب.
وبين الوزير، أن مشروع الناقل استثمار لمعالجة شح المياه على المديين المتوسط والطويل، لا سيما وأن وضعنا المائي يتطلب أن ترافق هذه المساعي الإدارة الجيدة لمصادر المياه، والمحافظة على الموارد المائية وحمايتها.
واعتبر أن منطقة وادي الأردن جزءا لا يتجزأ من الهوية الوطنية والنسيج الأردني، وعصب رئيس للزراعة والأمن الغذائي، لافتا لتوصيات كتاب التكليف السامي للحكومة بالحد من الاعتداءات على المياه ومحاسبة المعتدين على الحقوق الأردنية.
بدوره، أرجع الحيصة بعضا من أسباب تسجيل أكثر من 2500 نمط اعتداء على المياه، عقب تقييم وتغذية راجعة أجرتها الوزارة، لأن "الأحكام الصادرة بحق المعتدين على مصادر المياه، لا تكون رادعة"، معزيا ذلك لأسباب قد ترتبط باحتمالات عدة، منها مدى تهيئة أو قدرة الموظف على إجراء ضبط قانوني صحي، ضمن مواصفات الضابطة العدلية، أو مدى توافق المادة القانونية التي يجرم عليها المعتدي مع واقع الحال.
وفي هذا السياق، قال الحيصة، إن معظم الإشكاليات بهذا الجانب، تكمن في مفهوم الضابطة العدلية؛ "من يكتب الضبط العدلي؟ كيفية صياغته؟ هل هو مخول أو غير مخول بذلك؟، هل عملية التحويل متكاملة ورادعة؟".
وأكد أهمية الخروج من الورشة، بتوصيات تدخل على تعليمات السلطة للحد من الاعتداءات، لا بهدف تجريم الأشخاص فقط، بل للمحافظة على كميات المياه المتوافرة، منوها لنجاحها بتحقيق وفر مائي بنحو 8 ملايين م3 في قناة الملك عبد الله خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الحالي، كنتيجة لإجراءات وقف الاعتداءات على المياه، مضيفا "أن كل م3 نوفره يسهم في الأمن والاستقرار، وتعظيم الإنتاج الزراعي، وتؤمن مخازين إستراتيجية في مواقع السدود".
ودعا للتشاركية مع الجهات المعنية وأصحاب القرار للخروج بتوصيات إيجابية، تفعّل وتعدّل إضافة مواد في قانون السلطة، محذرا من تهديدات وتحديات ضخمة تواجه الأردن بشأن التغيرات المناخية، إذ تعد من الدول المتأثرة وليست المؤثرة بالتغيرات، ما يدفع لأهمية الحفاظ على كل م3 مياه، لافتا إلى العام الحالي كان واعدا للسلطة، إذ إن مرتبتها في جائزة الملك عبد الله الثاني ارتفعت من المستوى التأهيلي إلى المتقدم، وحصلت على جائزة الداعم لأكبر القطاعات الاستثمارية للنخيل، بينما تشهد هذه المرحلة القيام بالبدء بالإجراءات مع ديوان التشريع على تعديل قانون تطويرها.
وأضاف الحيصة "نحتاج هذه الورشة لتعديل القانون للاستفادة من التشاركية والخبرات؛ لنضيف المواد القانونية المتواءمة التي تحد وتضبط الاعتداءات"، مشيرا إلى الانتهاء من التشريعات الناظمة في السلطة، بإصدار نظام تعليمات المياه السطحية، التي تمنح أي مواطن يتقدم لوحدة الاستثمار فيها لغايات استثمار المياه بالطريقة الصحيحة، وضمن عقود سليمة مبرمة للمشاريع الزراعية والسياحية والصناعية.
من ناحيته، قال ممثّل المجلس القضائي الأردني نائب عام عمّان د. حسن العبداللات، إن السلطات المعنية أولت الأولوية لتأمين متطلبات الأمن المائي، مضيفا أن حماية مصادر المياه ووقف الاعتداءات عليها، تشاركية تتطلب إستراتيجية لرفع وعي المواطن بأهمية المحافظة ووقف الاعتداء والإبلاغ عن المعتدين عليها، إلى دور الضابطة العدلية لملاحقة الاعتداءات ومحاسبة المعتدين وإحالتهم للقضاء لينالوا أشد العقوبات.
من جانبه، أكد مدير مشروع المحافظة على المياه والممول من الـ(USAID) فرانك أوبراين، أهمية الشراكة المؤسسية وتعزيزها مع القطاع الخاص، مشيرا لأهمية دعم القطاع الزراعي في وادي الأردن.
من ناحيته، استعرض مدير الخطط والعمليات بالمركز الوطني لإدارة الأزمات صالح الشياب دور ورسالة المركز، موضحا أن له نظام رصد وتقييم للمخاطر، فـ29 خطرا وتهديدا حددت وتواجهها الدولة، منها الأمن المائي الذي ينعكس مباشرة على الأمن الوطني.
وأضاف الشياب، أن الأمن المائي يرتبط بمخاطر الطقس والمناخ، مشيرا لخطط متعددة تتعلق به منها، الخطط الوطنية لـ: مكافحة التلوث البيئي، ومواجهة الأحوال الجوية غير الاعتيادية، والتعامل مع أزمة الصيف.
وتابع، أن المركز أصدر خططا منها: خطة للتعامل مع تبعات سد الوالة، وتحديات سد الملك طلال وغيرها، لافتا لأنظمة الإنذار المبكر والمحاكاة التي أنتجها المركز، ومنها محاكاة فيضان سدي الملك طلال والوالة، ورصد مؤشرات التهديدات المرتبطة بعناصر الترابط بين المياه والغذاء والطاقة (Nexus).
وحول الضبط المنظم من الضابطة العدلية، وصفته ودوره بحماية الموارد المائية، أشار مساعد نائب عام عمّان القاضي عصام الحموري، لقانون أصول المحاكمات الجزائية، وقوانينها، مستعرضا الشروط الواجب توافرها في الضبوطات.
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