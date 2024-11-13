هل يمكن لنهج دورة الحياة الإسهام بالحل من التلوث البلاستيكي في الأردن؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
فرح عطيات
عمان – يعالج نهج جديد المد المتصاعد من حطام المواد البلاستيكية الذي يلحق الضرر بالنظم الإيكولوجية الهشة، بل ويؤجج من أزمة المُناخ العالمية، ويمكن أن يؤدي إلى تعرض الإنسان للمواد الكيميائية الضارة.
وفي وقت ينتج فيه العالم سنويا 430 مليون طن مواد بلاستيكية، ومعظمها سرعان ما يتحول للنفايات، يشكل نهج دورة الحياة عنصراً أساسياً لحل مشكلة التلوث البلاستيكي.
وكانت نتائج مسودة دراسة صادرة عن البنك الدولي، نشرت نتائجها الـ"الغد" سابقاً، كشفت عن أن حجم المخلفات البلاستيكية في الأردن تشكل بين 15 % و20 % أي 405 آلاف طن من حجم المخلفات البلدية الصلبة والمقدرة بـ2.7 مليون طن سنويا، منها 135 ألف طن تنتهي في المدافن، و129 ألفا تتسرب إلى البيئة.
لذلك، فإن تطبيق نهج دورة الحياة بتطوير السياسات، يوفر خريطة طريق منظمة لمعالجة تلوث البلاستيك بفعالية فعّال، وهذه الخطوة لا تتم، برأي خبراء، إلا بعد "أن يحدّد صنّاع السياسات أولاً القضايا البيئية التي يسببها البلاستيك، ثم يختارون أدوات مناسبة تعزّز الممارسات المستدامة عبر سلسلة قيمة البلاستيك".
وتشجّع هذه الطريقة أصحاب المصلحة، بما في ذلك الشركات والحكومات، على تبني ممارسات تدعم الإنتاج والاستهلاك والتخلّص من البلاستيك بمسؤولية، ما يضمن نهجًا أكثر استدامة وأقل هدرا لإدارة موارد البلاستيك.
وتواجه منطقة غرب آسيا، بجغرافيتها وثقافتها وديناميكياتها الاقتصادية الفريدة، نصيبها من التحديات المرتبطة بالبلاستيك، ما يضعها أمام عواقب سلبية للنفايات البلاستيكية بأشكال مختلفة، من الشواطئ المليئة بالقمامة على طول سواحلها إلى النظم البيئية البرية والبحرية الملوثة بالبلاستيك، وفق ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمدير الإقليمي لغرب آسيا سامي ديماسي.
وأكد ديماس لـ"الغد"، "أن اتباع نهج دورة الحياة في التعامل مع التلوّث بالبلاستيك في الأردن والعالم، يمكنه الحد من آثاره عن طريق معالجة الرحلة الكاملة للمواد البلاستكية، ابتداء من الإنتاج حتى التخلص منه، وبممارسات أكثر استدامة".
وتتبع النماذج التقليدية لإنتاج البلاستيك مسارًا خطيًا، إذ تستخرج الموارد وتحول لمنتجات، ومن ثم التخلص منها كنفايات، لذلك فنهج "الأخذ والتصنيع والرمي" يضر بالبيئة والاقتصاد"، وفقه.
في المقابل، يهدف نهج دورة الحياة المتجذر في مبادئ الاقتصاد الدائري، لإعادة تصميم هذه العملية بحيث يحتفظ بالبلاستيك داخل الاقتصاد لأطول فترة ممكنة، ما يقلل من الحاجة لمواد جديدة ويحدّ من النفايات، وفق تأكيداته.
وللوصول لذلك، لا بد من "تحسين تصميم المنتج، واستخدام المواد المعمّرة، وتعزيز الممارسات كإعادة الاستخدام والإصلاح والتصنيع والتدوير، كما يساعد هذا النهج بضمان بقاء البلاستيك مادة قيّمة وعملية بدلاً من أن تصبح نفايات"، ومع الزيادة المرتقبة بإنتاج البلاستيك واستخدامه، يتوقع استمرار التلوث البلاستيكي، ما لم تنفذ هياكل حوكمة وإدارة أقوى، وفقه.
ولمعالجة هذه المشكلة المتنامية، دعا ديماسي لـ"اتباع الأطر الفعّالة الجامعة بين إستراتيجيات إدارة دورة الحياة ونهاية العمر، مع مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات"، وتركيز إستراتيجيات إدارة نهاية العمر على تحسين طرق التخلص من البلاستيك، وإعادة تدويره لمنعه من التحول إلى تلوث، في حين تشجع المسؤولية الاجتماعية للشركات، على اتخاذ خطوات استباقية لتقليل بصماتها البلاستيكية".
وتعزز تلك الخطوة "الممارسات المستدامة، والاستثمار في الحلول التي تقلل من النفايات البلاستيكية، بحيث يمكن لهذه الأساليب المساعدة بالحدّ من تلوّث البلاستيك، وتعزيز علاقة أكثر مسؤولية واستدامة مع البلاستيك".
في أذار (مارس) 2022، اعتمدت جمعية الأمم المتحدة للبيئة قرارًا تاريخيًا، بعقد لجنة تفاوض حكومية دولية لوضع صك دولي ملزم بشأن التلوث البلاستيكي، بما في ذلك البيئة البحرية.
وفي ختام الدورة الـ4 للجنة التفاوض الحكومية الدولية التي عقدت في أوتاوا خلال نيسان (إبريل) الماضي، وكجزء من العمل بين الدورات، أنشئت مجموعتان مفتوحتان من الخبراء للعمل بينها، لتقديم المعلومات والمساعدة على تقدّم العمل.
ومن المقرر، وفق ديماسي عقد دورة خامسة وأخيرة للجنة (INC-5) في نهاية الشهر الحالي لغاية مطلع كانون الأول (ديسمبر) المقبل في كوريا، للانتهاء من نص الصك والموافقة عليه.
وبرأي الخبير بالشأن البيئي د. محمد الخشاشنة، "فإن لجنة التفاوض الحكومية شددت على وضع اتفاقية دولية للحد من التلوث البلاستيكي، والأخذ بنهج دورة الحياة للحد من الملوثات بالمواد البلاستيكية"، لافتا إلى "أن آخر الدراسات تشير إلى أن نحو 14 ألف مادة كيميائية تضاف للبلاستيك خلال عمليات التصنيع، من بينها 4 آلاف مادة خطرة".
ولكن في "الدول الأوروبية، بدأ اتباع نهج المنتجات الصديقة للبيئة، من بينها المواد البلاستيكية التي يجب أن تكون قابلة لإعادة التدوير، فمعظم البلاستيك المتداول حالياً في الأسواق لا يمكن إعادة استخدامه"، مبينا
"أن معدل المحتوى البلاستيكي في النفايات يتراوح بين 15 و25 %، وفي الولايات المتحدة الأميركية 42 %، في حين أن هذه النسبة في الأردن تقدر بـ17 %".
وأشار الخشاشنة، إلى "أنه كلما تقدمت الدولة، زاد معدل المحتوى البلاستيكي أكثر في النفايات، لذلك يجب اتباع نهج الاقتصاد الدائري الأخضر في اعتماد دورة حياة المخلفات، في وقت قدرت فيه تكلفة دورة حياة البلاستيك في عام 2019 تريليون دولار".
وحث على "تحديد سقف لإنتاج البلاستيك الذي تتزايد معدلاته سنوياً
5 %، في ظل توقعات بتضاعف هذه النسب خلال الـ25 عاماً المقبلة"، مبينا "أن الدراسات تحذر من أنه في العام 2050 وفي حال عدم اتخاذ إجراءات للتخفيف من المواد البلاستيكية، فإن مجمل حجم انبعاثات الكربون من البلاستيك سيتراوح بين 10 % و13 %، إذ سيشكل إنتاجه من استهلاك النفط 20 %".
وأجمل الخشاشنة المخاطر البيئية الناجمة عن التلوث البلاستيكي،
بـ"تدهور التنوع الحيوي، وانتشار الأمراض، والحد من القدرة على مواجهة أزمة المُناخ، وإضعاف صحة التربة".
ومن وجهة نظر مدير مشروع المناخ والعدالة الاقتصادية بمنظمة أوكسفام رايا الطاهر فما يزال هناك الكثير من الوعي والمعرفة التي تحتاج لتعزيز، إذ لا يلقي السكان في الأردن بالاً لما يحدثونه من تلوث عند رمي النفايات، بخاصة المخلفات غير القابلة للتحلل كالبلاستيك في الشوارع والأماكن العامة، برغم اتخاذ "الأردن لتدابير كحظر استخدام الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل، ولكن هذا لن ينجح ما لم يعي الأفراد مشكلة التلوث الناتجة عن البلاستيك، وكيف تؤثر على صحتهم وبيئتهم".
ولعل "نهج دورة الحياة الذي يتحدث عنه برنامج الأمم المتحدة للبيئة، يشكل جزءا مهما من مفهوم الاقتصاد الدائري، ما يعتبر من المواضيع التي تركز عليها اوكسفام في الأردن"، بالإضافة إلى "أنه يتناول قضايا اجتماعية مهمة كإدماج القطاع غير الرسمي الذي يشكل جزءًا أساسيًا من قطاع النفايات الصلبة".
ومع ذلك، "يتفق الجميع على أنه يجب وقف تلوث البلاستيك من المصدر، وتشجيع الشركات المصنعة على إيجاد حلول بديلة، بحيث تتفق اوكسفام مع النهج على أن مشكلة تلوث البلاستيك لا يمكن حلها بإعادة التدوير فقط"، مشددة على "أن للمجتمع المدني والأفراد دورا يلعبونه في التأثير على الآخرين لاتخاذ قرارات من أجل ممارسات أكثر استدامة، تتجنب استخدام المواد الملوثة مثل البلاستيك".
وضربت مثلاً على ذلك "بأنه يمكن للآباء أن يكونوا قدوة لأبنائهم بإظهار كيفية تجنب استخدام المواد البلاستيكية في المنزل والسوبر ماركت، ويمكن للمجتمع المدني العمل مع الشباب، والتعاون مع القطاع الخاص لإظهار أفضل الممارسات".
ودعت لـ"اتباع نهج يجمع بين وضع الاحتياطات القانونية وبين رفع مستوى الوعي، كما لا بد من وضع عقوبات وتنفيذها للحد من تلوث البلاستيك، وضمان المساءلة"، وفي الوقت نفسه، يحتاج الناس للوعي بكيفية تأثير تلوث البلاستيك على حياتهم، ليكونوا أكثر تشجيعًا على تقليل الممارسات الملوثة".
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