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هل يمكن لنهج دورة الحياة الإسهام بالحل من التلوث البلاستيكي في الأردن؟

11/13/2024 3:12:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
فرح عطيات






عمان – يعالج نهج جديد المد المتصاعد من حطام المواد البلاستيكية الذي يلحق الضرر بالنظم الإيكولوجية الهشة، بل ويؤجج من أزمة المُناخ العالمية، ويمكن أن يؤدي إلى تعرض الإنسان للمواد الكيميائية الضارة.
وفي وقت ينتج فيه العالم سنويا 430 مليون طن مواد بلاستيكية، ومعظمها سرعان ما يتحول للنفايات، يشكل نهج دورة الحياة عنصراً أساسياً لحل مشكلة التلوث البلاستيكي.
وكانت نتائج مسودة دراسة صادرة عن البنك الدولي، نشرت نتائجها الـ"الغد" سابقاً، كشفت عن أن حجم المخلفات البلاستيكية في الأردن تشكل بين 15 % و20 % أي 405 آلاف طن من حجم المخلفات البلدية الصلبة والمقدرة بـ2.7 مليون طن سنويا، منها 135 ألف طن تنتهي في المدافن، و129 ألفا تتسرب إلى البيئة.
لذلك، فإن تطبيق نهج دورة الحياة بتطوير السياسات، يوفر خريطة طريق منظمة لمعالجة تلوث البلاستيك بفعالية فعّال، وهذه الخطوة لا تتم، برأي خبراء، إلا بعد "أن يحدّد صنّاع السياسات أولاً القضايا البيئية التي يسببها البلاستيك، ثم يختارون أدوات مناسبة تعزّز الممارسات المستدامة عبر سلسلة قيمة البلاستيك".
وتشجّع هذه الطريقة أصحاب المصلحة، بما في ذلك الشركات والحكومات، على تبني ممارسات تدعم الإنتاج والاستهلاك والتخلّص من البلاستيك بمسؤولية، ما يضمن نهجًا أكثر استدامة وأقل هدرا لإدارة موارد البلاستيك.
وتواجه منطقة غرب آسيا، بجغرافيتها وثقافتها وديناميكياتها الاقتصادية الفريدة، نصيبها من التحديات المرتبطة بالبلاستيك، ما يضعها أمام عواقب سلبية للنفايات البلاستيكية بأشكال مختلفة، من الشواطئ المليئة بالقمامة على طول سواحلها إلى النظم البيئية البرية والبحرية الملوثة بالبلاستيك، وفق ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمدير الإقليمي لغرب آسيا سامي ديماسي.
وأكد ديماس لـ"الغد"، "أن اتباع نهج دورة الحياة في التعامل مع التلوّث بالبلاستيك في الأردن والعالم، يمكنه الحد من آثاره عن طريق معالجة الرحلة الكاملة للمواد البلاستكية، ابتداء من الإنتاج حتى التخلص منه، وبممارسات أكثر استدامة".
وتتبع النماذج التقليدية لإنتاج البلاستيك مسارًا خطيًا، إذ تستخرج الموارد وتحول لمنتجات، ومن ثم التخلص منها كنفايات، لذلك فنهج "الأخذ والتصنيع والرمي" يضر بالبيئة والاقتصاد"، وفقه.
في المقابل، يهدف نهج دورة الحياة المتجذر في مبادئ الاقتصاد الدائري، لإعادة تصميم هذه العملية بحيث يحتفظ بالبلاستيك داخل الاقتصاد لأطول فترة ممكنة، ما يقلل من الحاجة لمواد جديدة ويحدّ من النفايات، وفق تأكيداته.
وللوصول لذلك، لا بد من "تحسين تصميم المنتج، واستخدام المواد المعمّرة، وتعزيز الممارسات كإعادة الاستخدام والإصلاح والتصنيع والتدوير، كما يساعد هذا النهج بضمان بقاء البلاستيك مادة قيّمة وعملية بدلاً من أن تصبح نفايات"، ومع الزيادة المرتقبة بإنتاج البلاستيك واستخدامه، يتوقع استمرار التلوث البلاستيكي، ما لم تنفذ هياكل حوكمة وإدارة أقوى، وفقه.
ولمعالجة هذه المشكلة المتنامية، دعا ديماسي لـ"اتباع الأطر الفعّالة الجامعة بين إستراتيجيات إدارة دورة الحياة ونهاية العمر، مع مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات"، وتركيز إستراتيجيات إدارة نهاية العمر على تحسين طرق التخلص من البلاستيك، وإعادة تدويره لمنعه من التحول إلى تلوث، في حين تشجع المسؤولية الاجتماعية للشركات، على اتخاذ خطوات استباقية لتقليل بصماتها البلاستيكية".
وتعزز تلك الخطوة "الممارسات المستدامة، والاستثمار في الحلول التي تقلل من النفايات البلاستيكية، بحيث يمكن لهذه الأساليب المساعدة بالحدّ من تلوّث البلاستيك، وتعزيز علاقة أكثر مسؤولية واستدامة مع البلاستيك".
في أذار (مارس) 2022، اعتمدت جمعية الأمم المتحدة للبيئة قرارًا تاريخيًا، بعقد لجنة تفاوض حكومية دولية لوضع صك دولي ملزم بشأن التلوث البلاستيكي، بما في ذلك البيئة البحرية.
وفي ختام الدورة الـ4 للجنة التفاوض الحكومية الدولية التي عقدت في أوتاوا خلال نيسان (إبريل) الماضي، وكجزء من العمل بين الدورات، أنشئت مجموعتان مفتوحتان من الخبراء للعمل بينها، لتقديم المعلومات والمساعدة على تقدّم العمل.
ومن المقرر، وفق ديماسي عقد دورة خامسة وأخيرة للجنة (INC-5) في نهاية الشهر الحالي لغاية مطلع كانون الأول (ديسمبر) المقبل في كوريا، للانتهاء من نص الصك والموافقة عليه.
وبرأي الخبير بالشأن البيئي د. محمد الخشاشنة، "فإن لجنة التفاوض الحكومية شددت على وضع اتفاقية دولية للحد من التلوث البلاستيكي، والأخذ بنهج دورة الحياة للحد من الملوثات بالمواد البلاستيكية"، لافتا إلى "أن آخر الدراسات تشير إلى أن نحو 14 ألف مادة كيميائية تضاف للبلاستيك خلال عمليات التصنيع، من بينها 4 آلاف مادة خطرة".
ولكن في "الدول الأوروبية، بدأ اتباع نهج المنتجات الصديقة للبيئة، من بينها المواد البلاستيكية التي يجب أن تكون قابلة لإعادة التدوير، فمعظم البلاستيك المتداول حالياً في الأسواق لا يمكن إعادة استخدامه"، مبينا
"أن معدل المحتوى البلاستيكي في النفايات يتراوح بين 15 و25 %، وفي الولايات المتحدة الأميركية 42 %، في حين أن هذه النسبة في الأردن تقدر بـ17 %".
وأشار الخشاشنة، إلى "أنه كلما تقدمت الدولة، زاد معدل المحتوى البلاستيكي أكثر في النفايات، لذلك يجب اتباع نهج الاقتصاد الدائري الأخضر في اعتماد دورة حياة المخلفات، في وقت قدرت فيه تكلفة دورة حياة البلاستيك في عام 2019 تريليون دولار".
وحث على "تحديد سقف لإنتاج البلاستيك الذي تتزايد معدلاته سنوياً
5 %، في ظل توقعات بتضاعف هذه النسب خلال الـ25 عاماً المقبلة"، مبينا "أن الدراسات تحذر من أنه في العام 2050 وفي حال عدم اتخاذ إجراءات للتخفيف من المواد البلاستيكية، فإن مجمل حجم انبعاثات الكربون من البلاستيك سيتراوح بين 10 % و13 %، إذ سيشكل إنتاجه من استهلاك النفط 20 %".
وأجمل الخشاشنة المخاطر البيئية الناجمة عن التلوث البلاستيكي،
بـ"تدهور التنوع الحيوي، وانتشار الأمراض، والحد من القدرة على مواجهة أزمة المُناخ، وإضعاف صحة التربة".
ومن وجهة نظر مدير مشروع المناخ والعدالة الاقتصادية بمنظمة أوكسفام رايا الطاهر فما يزال هناك الكثير من الوعي والمعرفة التي تحتاج لتعزيز، إذ لا يلقي السكان في الأردن بالاً لما يحدثونه من تلوث عند رمي النفايات، بخاصة المخلفات غير القابلة للتحلل كالبلاستيك في الشوارع والأماكن العامة، برغم اتخاذ "الأردن لتدابير كحظر استخدام الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل، ولكن هذا لن ينجح ما لم يعي الأفراد مشكلة التلوث الناتجة عن البلاستيك، وكيف تؤثر على صحتهم وبيئتهم".
ولعل "نهج دورة الحياة الذي يتحدث عنه برنامج الأمم المتحدة للبيئة، يشكل جزءا مهما من مفهوم الاقتصاد الدائري، ما يعتبر من المواضيع التي تركز عليها اوكسفام في الأردن"، بالإضافة إلى "أنه يتناول قضايا اجتماعية مهمة كإدماج القطاع غير الرسمي الذي يشكل جزءًا أساسيًا من قطاع النفايات الصلبة".
ومع ذلك، "يتفق الجميع على أنه يجب وقف تلوث البلاستيك من المصدر، وتشجيع الشركات المصنعة على إيجاد حلول بديلة، بحيث تتفق اوكسفام مع النهج على أن مشكلة تلوث البلاستيك لا يمكن حلها بإعادة التدوير فقط"، مشددة على "أن للمجتمع المدني والأفراد دورا يلعبونه في التأثير على الآخرين لاتخاذ قرارات من أجل ممارسات أكثر استدامة، تتجنب استخدام المواد الملوثة مثل البلاستيك".
وضربت مثلاً على ذلك "بأنه يمكن للآباء أن يكونوا قدوة لأبنائهم بإظهار كيفية تجنب استخدام المواد البلاستيكية في المنزل والسوبر ماركت، ويمكن للمجتمع المدني العمل مع الشباب، والتعاون مع القطاع الخاص لإظهار أفضل الممارسات".
ودعت لـ"اتباع نهج يجمع بين وضع الاحتياطات القانونية وبين رفع مستوى الوعي، كما لا بد من وضع عقوبات وتنفيذها للحد من تلوث البلاستيك، وضمان المساءلة"، وفي الوقت نفسه، يحتاج الناس للوعي بكيفية تأثير تلوث البلاستيك على حياتهم، ليكونوا أكثر تشجيعًا على تقليل الممارسات الملوثة".

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