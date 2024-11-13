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الشوابكة: ألف مدرسة خاصة تسجل بمنصة العقود الإلكترونية

11/13/2024 3:11:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هبة العيساوي






عمان - أكد نائب رئيس اللجنة المؤقتة للنقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، الدكتور أحمد الشوابكة أن نحو ألف مدرسة خاصة من بين 3 آلاف مدرسة وروضة سجلت على المنصة الإلكترونية لأتمتة عقود العاملين فيها.
وأضاف الشوابكة لـ"الغد"، إن النقابة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مستمرة بعملية التسجيل على المنصة، لافتا إلى وجود إقبال دائم على التسجيل الذي يجري بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وإدارة التعليم الخاص.
وأشار إلى انتهاء عملية الربط الإلكتروني بين المدارس ووزارة العمل، كما تم عقد اجتماعات مع الفنيين في الوزارة، فيما يجري تنظيم اجتماعات مع مؤسسة الضمان الاجتماعي لمدة أسبوعين للغاية ذاتها.
وأضاف: "ولكي تستطيع المؤسسة مراقبة عقود العمل لجميع العاملين في المدارس الخاصة المسجلين على المنصة، فستكون الخطوة المقبلة الربط مع وزارة التربية والتعليم ضمن الإجراء والآلية نفسهما".
وأكد الشوابكة أن عملية الربط هذه تحتاج إلى تنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي لترتيب الأمور الفنية.
وبين أن غاية الربط هي إتاحة المجال لجميع المؤسسات المعنية بالاطلاع على عقود العمل في أي وقت، لضمان حقوق العاملين.
يشار إلى أن مدير إدارة التعليم الخاص طارق الطراونة عمم على مديري المدارس الخاصة ومديري رياض الأطفال باعتماد عقود العمل الإلكترونية، وعدم قبول العقود الورقية اعتباراً من بداية العام الدراسي الحالي 2024/ 2025.
وبحسب تعميم الطراونة، فإن القرار يأتي تطبيقاً لما جاء في عقد العمل الجماعي الموقع بين النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص ونقابة أصحاب المدارس الخاصة، والمودع لدى وزارة العمل، والمنشور في الجريدة الرسمية.
بدوره، بين نقيب أصحاب المدراس الخاصة منذر الصوراني أن أتمتة عقود عمل العاملين في المدارس الخاصة جاءت بتنسيق بين مجلس النواب ونقابة العاملين في المدارس الخاصة، وممثلين عن منظمة العمل الدولية.
وبين الصوراني أن نحو 800 إلى ألف مدرسة خاصة قامت بالتسجيل على المنصة، من بين 3 آلاف مدرسة وروضة خاصة، مشيرا إلى إرسال نسخة من العقد الإلكتروني لمؤسسة الضمان ووزارة العمل.
واستدرك بالقول "إن هناك خللا في العقد يتمثل بوجود تحديد للمدة، وهذا لا يمكن تطبيقه على العاملين القدامى في المدارس في حال تجديد العقود معهم، إلى جانب أن هناك مدارس خاصة اشتكت من صعوبة الدخول إلى برنامج المنصة للتسجيل".
وكانت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أطلقت حملة إعلامية متكاملة خاصة بقطاع المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة بالتنسيق مع وزارة العمل؛ عبر وسائل إعلام وقنوات اتصال وتواصل خاصة بالمؤسسة، لتأكيد أهمية شمولهم بالضمان، واستفادتهم من المنافع التأمينية التي يوفرها لهم قانون الضمان، وضرورة السؤال عن هذا الحق، وإبلاغ المؤسسة في حال عدم قيام أصحاب العمل بإشراكهم في الضمان.
وكانت مدير مديرية التهرب التأميني في مؤسسة الضمان الاجتماعي، الدكتورة سهاد الجزازي، قالت إن المؤسسة تعمل على الربط الإلكتروني بالتعاون مع مديرية التعليم الخاص لغايات التدقيق ومطابقة البيانات للحملة التفتيشية على المدارس الخاصة.
وبينت الجزازي أن المرحلة الأولى من الحملة تتضمن العمل على المعلومات والبيانات المتوفرة لدى المؤسسة، بعد أن صممت برنامجا لغايات التدقيق، إلى حين تجهيز عملية الربط الإلكتروني الذي تعمل عليه مديرية التعليم الخاص، لأتمتة البيانات.
وأوضحت أنه تم وضع ضوابط على البرنامج الذي صممته المؤسسة، أولها ضابط العمل في العطل الصيفية، وعملية الإيقاف التي تحدث للموظفين، وضابط عدم شمولهم بالضمان الاجتماعي.
وبحسب مصدر مطلع، شهدت عملية الربط الإلكتروني تأخرا، لأن مؤسسة الضمان شكلت لجنة لإعادة تصنيف نحو 72 ألف منشأة، من بينها منشآت في قطاع التعليم.
وبين المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن إعادة تصنيف منشآت في قطاع التعليم جاءت بسبب أن هناك مدارس مسجلة بوصفها شركة خاصة، وبالتالي لن تكون عملية الربط مع إدارة التعليم الخاص قانونية.

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